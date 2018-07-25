Новая смена

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда стал почетным гостем тематической смены «Кубанское казачество» молодежного форума «Регион 93», которая стартовала на Крымской поляне.

Смена собрала учащихся образовательных организаций казачьей направленности края в возрасте от 14 до 17 лет. Главная цель этой смены — вовлечение подростков в формирование стратегии будущего казачьего движения на Кубани. Ребята изучают историю становления казачества, учатся оказывать первую медицинскую помощь, экспериментируют в социальном проектировании, участвуют в различных мастер-классах и встречаются с почетными гостями.

Одним из гостей смены стал вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда. Он посетил тематические зоны форума, оценил условия пребывания ребят и ответил на их вопросы. В частности, подробно обсуждался вопрос развития ККВ, деятельности и задач Союза казачьей молодежи. В конце встречи участники форума подарили вице-губернатору на память фирменную футболку «Региона 93».

Всего в этом году в рамках молодежного форума пройдет пять смен. Первая была посвящена школьному самоуправлению. Одной из тем форума в этом году также станет волонтерство. В этой смене примут участие представители добровольческих некоммерческих организаций и объединений.