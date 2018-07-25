В муниципальную собственность будут передано два участка по улице 3-й Трудовой в Прикубанском округе, предназначенных под строительство школы на 1100 мест в одну смену и детского сада на 280 мест. Процедура займет до двух месяцев. Ранее компания уже передала городу участок по улице имени им. Кирилла Россинского, где планируется разместить школу на 1550 мест.

По словам главы Краснодара Евгения Первышова, практика безвозмездной передачи застройщиками городу участков для социальных учреждений — важный результат совместной работы со строительным бизнесом. Это гарантия того, что участки будут использованы строго по назначению и заложенные в проектах планировки нужные городу социальные объекты, прежде всего школы и детские сады, будут обязательно построены. Школа и детский сад по ул. 3-й Трудовой предусмотрены проектом планировки нового коттеджного поселка, который планирует построить компания «ИНСИТИ» в районе поселка Северный.

Ранее представленный компанией проект планировки территории площадью 30,5 га по ул. 3-й Трудовой в районе поселка Северный был рассмотрен и согласован на заседании городского Градостроительного совета, прошел публичные слушания и был утвержден постановлением администрации города.

Проектом планировки на указанной территории предусмотрено создание жилого района с малоэтажной коттеджной застройкой. Новый жилой массив будет обеспечен объектами социального (школа и детский сад) и общественного-делового назначения, зелеными зонами (скверы) и прогулочными бульварами. К будущему микрорайону ведет новая асфальтовая дорога.

Общеобразовательное учреждение на 1100 мест в одну смену планируется возвести на участке по ул. 3-й Трудовой в районе поселка Северный площадью около 2,3 га, детский сад на 280 мест — на участке 0,9 га также по ул. 3-й Трудовой. В настоящее время инициирована процедура их передачи в муниципальную собственность, чтобы затем можно было начинать готовить проект и включать строительство социальных учреждений в действующие федеральные и региональные программы.

Компания «ИНСИТИ» также ранее передала городу участок площадью 2,7 га в районе ул. им. Кирилла Россинского под новую школу на 1550 мест в одну смену. Процедура передачи этой территории уже завершена.