Движение с изменением

Особенностям организации транспортных и пешеходных потоков в районе Яблоновского моста и другим изменениям дорожного движения, которые будут вводиться на период его закрытия — с 4 по 20 августа, был посвящен брифинг, который прошел в городском Департаменте транспорта и дорожного хозяйства. Как сообщалось ранее, на мосту произведут замену шести температурных швов.

— Решение о проведении ремонта температурных швов было принято после дополнительного обследования Яблоновского моста, которое выявило, что они находятся в критическом состоянии. Новые температурные швы уже заказаны. Определен подрядчик, который выполнит работы. При их проведении будет задействована вся проезжая часть, поэтому движение транспорта по мосту будет полностью закрыто. Останется только возможность перейти его по пешеходным дорожкам с двух сторон,— сказал руководитель Департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Основными спикерами на брифинге также стали директор МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» Евгений Романов, первый заместитель главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Беслан Урусов, начальник отдела транспорта Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея Андрей Скотченко, начальник дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по Краснодару Александр Кузнецов, и. о. заместителя начальника Управления ГИБДД по Республике Адыгея Алексей Ковтунов, заместитель директора ООО «Позитив» Максим Кардашевский.

Владимир Архипов отметил, что после закрытия Яблоновского моста въезд в Краснодар и выезд из него будут осуществляться через Тургеневский мост и со стороны шлюзов Краснодарского водохранилища. При этом основная нагрузка ляжет на Тургеневский мост.

— На сегодняшний день Тургеневский мост пропускает около 55 тысяч авто в сутки. После закрытия Яблоновского ожидаем увеличение трафика примерно на 30 процентов к этому количеству,— сказал Алексей Ковтунов.

Для улучшения дорожной ситуации светофорный объект со стороны Республики Адыгея на пересечении ул. Промышленной и ул. Дорожной в пос. Яблоновский переведут в режим желтого мигания, который будет включен постоянно. Также в районе Тургеневского моста будет усилено дежурство нарядов ДПС.

Отдельные схемы движения разработаны для междугородних автобусов. Рейсовые автобусы, следующие от вокзала «Краснодар-1» в направлении Анапы, Новороссийска, Геленджика и проезжающие Яблоновский мост, на время его закрытия будут выезжать из города и въезжать в него через Тургеневский мост по схеме: автовокзал — ул. Мира — ул. Октябрьская — ул. Северная — ул. им. Тургенева и далее — на Тургеневский мост. И также — в обратном направлении.

Автобусы, следующие от автовокзала «Краснодар-1» в направлении Армавира, Кропоткина и Горячего Ключа, будут двигаться через дорогу в районе шлюзов Краснодарского водохранилища по схеме: автовокзал — ул. Мира — ул. им. Ленина — ул. им. Суворова — ул. им. Вишняковой — ул. Ставропольская — ул. Трамвайная — ул. им. Мачуги — ул. Бородинская. И также — в обратном направлении.

Совместно с Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея также разработана схема движения для граждан, совершающих поездки на пригородных автобусах, в том числе связывающих населенные пункты Северского района Краснодарского края и Тахтамукайского района Республики Адыгея с Краснодаром.

Весь местный рейсовый транспорт будет следовать до зоны ремонта. Здесь пассажиры будут покидать автобусы и маршрутки, переходить Яблоновский мост и далее пересаживаться в транспорт, курсирующий с другой стороны.

Со стороны Краснодара в районе Яблоновского моста расположена трамвайная остановка, к которой подходят два трамвая — №2 и 4, и троллейбусная остановка, до которой ходит один троллейбус и семь автобусов. Они будут курсировать в штатном режиме. Кроме того, граждане, перейдя мост, смогут воспользоваться автобусами, следующими от автовокзала «Южный», который также продолжит работать.

— С момента перекрытия Яблоновского моста будет вестись постоянный мониторинг складывающейся дорожной ситуации на подъезде к нему и на двух действующих въездах в город и выездах из него. На самых напряженных участках будет усилена работа нарядов ДПС. При необходимости совместно с ГИБДД будут приниматься дополнительные меры для нормализации ситуации. Возможно увеличение единиц подвижного состава общественного транспорта, в том числе трамваев, подъезжающих в район Яблоновского моста,— сказал Владимир Архипов.

Для информирования автомобилистов на подъезде к Яблоновскому мосту и различных участках улично-дорожной сети со стороны Краснодара и Республики Адыгея будут выставлены информационные щиты.