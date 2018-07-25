На страже закона и справедливости

В Прокуратуре Краснодарского края состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы органов прокуратуры края по укреплению законности и правопорядка в первом полугодии 2018 года и мерам, направленным на совершенствование эффективности надзорной деятельности.

В работе заседания приняли участие заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть, начальник Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе Константин Сомов, прокурор края Сергей Табельский, работники аппарата прокуратуры края, территориальные и специализированные прокуроры.

Открывая совещание, прокурор края Сергей Табельский отметил, что в истекшем полугодии прокуратурой велась системная работа по всем основным направлениям надзорной деятельности и в целом удалось эффективно реализовать поставленные задачи и запланированные мероприятия. Принятые меры реагирования, конструктивное взаимодействие с органами власти и правоохранителями способствовали укреплению законности и восстановлению нарушенных прав граждан.

— В результате прокурорских проверок выявлено более 82 тысяч нарушений федерального законодательства,— сказал он. — По нашей инициативе к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 10,5 тысячи виновных лиц. В суды направлено 7,5 тысячи исков и заявлений на сумму 597 миллионов рублей. По материалам общенадзорных проверок возбуждено 315 уголовных дел. В судах с участием прокуроров рассмотрено порядка 24 тысяч уголовных и гражданских дел.

Продолжена работа по защите и восстановлению прав граждан — участников долевого строительства. Благодаря скоординированным мерам для завершения строительства десяти объектов найдено семь инвесторов, в отношении ряда застройщиков, а также должностных лиц органов власти и местного самоуправления инициировано уголовное преследование. Определены новые инвесторы по 25 многоквартирным жилым домам, в связи с чем в настоящее время возобновлены строительные работы в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе.

— Работа прокуратуры не ограничивалась вопросами строительства. Правозащитные функции реализованы и в иных сферах. Отстаивая интересы работников предприятий края, прокуроры обеспечили погашение задолженности по заработной плате на сумму более трехсот миллионов рублей. Однако, несмотря на значительные усилия по защите трудовых прав, полностью решить проблему не удалось. Только по официальным данным, задолженность превысила 34 миллиона рублей. Большую часть этой суммы нам дают предприятия Западного округа Краснодара, Мостовского района и Армавира. Все процессы, происходящие на рынке труда, прокуроры должны постоянно отслеживать и в дальнейшем.

В зоне постоянного внимания находились процессы расходования бюджетных средств, осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд. В результате прокурорского вмешательства удалось предотвратить неэффективное и незаконное расходование бюджетных средств на сумму пятьсот миллионов рублей. Погашена просроченная задолженность по муниципальным контрактам, а это свыше 70 миллионов рублей.

Осуществлялся комплекс мероприятий в целях обеспечения законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Вскрыты просчеты при формировании и исполнении региональной программы газификации.

Острой остается проблема погашения долгов за потребленные энергоресурсы, размер которых составляет 6,5 миллиарда рублей. Несмотря на принимаемые меры, серьезного внимания требует надзор за соблюдением законодательства при реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

— С граждан собираются колоссальные средства, однако к концу настоящего полугодия отремонтировано только 70 процентов домов, и то по программе прошлого года,— отметил Сергей Табельский.

Важным блоком оставалась борьба с коррупцией, в рамках которой выявлено более 4,5 тысячи нарушений, за совершение которых 960 лиц понесли дисциплинарную и административную ответственность. Для организации уголовного преследования в следственные органы направлено 40 материалов в отношении коррупционеров, причинивших ущерб государству в размере 130 миллионов рублей. В судебном порядке инициировано возмещение более 17 миллионов рублей, полученных чиновниками в результате незаконного обогащения.

— Как и прежде, прокуроры были нацелены на выявление и пресечение значительных и общественно опасных деяний, требующих нашего вмешательства. По итогам принятых мер 28 представителей власти, не желавших соблюдать антикоррупционные стандарты, лишились своих постов, в том числе двадцать четыре — в связи с утратой доверия. Например, при поддержке Генеральной прокуратуры РФ по инициативе работодателя уволен руководитель казенного учреждения «Черноморье», не принявший мер к урегулированию возможного конфликта интересов при заключении контрактов по ремонту дорог на сумму 2,5 миллиарда рублей.

В рамках правового поля прокуроры продолжили отслеживать достоверность отчетности об имущественном положении представителей власти. Выявлено несколько чиновников, которые на неподтвержденные доходы приобрели квартиры в Краснодаре. Кроме того, судом удовлетворен иск об обращении в доход государства объекта недвижимости стоимостью более трех миллионов рублей.

В то же время, по словам Сергея Табельского, прокурорам Западного округа Краснодара, Армавира, Горячего Ключа, Апшеронского, Брюховецкого, Мостовского районов края и многим другим необходимо самокритично проанализировать эффективность своей надзорной деятельности и кардинально пересмотреть подходы к ее организации.

— Постоянно в поле зрения органов прокуратуры оставались противодействие преступности и обеспечение неотвратимости наказания. В регионе отмечается незначительный рост числа зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, совершенных в общественных местах. В этой связи детального анализа требует профилактическая работа и координирующая роль прокурора,— отметил прокурор края. — Приходится констатировать, что существенных изменений в деятельности органов расследования не произошло. На досудебной стадии уголовного судопроизводства выявлено более 43 тысяч нарушений законодательства. Страдает качество следствия. Отменено 29 тысяч незаконных процессуальных решений следователей и дознавателей. По-прежнему с превышением срока расследуется каждое третье уголовное дело.

Главным показателем эффективности работы прокурора является защита конституционных прав граждан. Необходимо добиваться, уверен Сергей Табельский, исключения фактов незаконного привлечения лиц к уголовной ответственности. В отношении двухсот граждан приняты решения о прекращении уголовного преследования, повлекшие признание права на реабилитацию. Ни одно процессуальное или оперативно-разыскное действие, ограничивающее права и интересы личности, уверен он, не должно оставаться вне поля зрения прокурорского надзора.

Еще одно важное направление — противодействие экстремизму и терроризму. Работа осуществлялась во взаимодействии с правоохранительными органами и особую значимость приобрела в преддверии выборов президента России и проведения на территории края чемпионата мира по футболу.

— Прокурорами выявлено 4700 нарушений. Несмотря на общекраевую тенденцию к активизации надзорной деятельности в указанной сфере, существенно снижена эффективность работы Анапской, Славянской межрайонных прокуратур, Кущевского, Темрюкского и Мостовского районов, что требует дополнительного внимания. Нуждается в пересмотре работа по выявлению и привлечению к ответственности лидеров и участников экстремистских организаций и объединений.

Ключевой задачей продолжает оставаться качественное разрешение жалоб граждан. За защитой своих прав в органы прокуратуры края обратилось более 112 тысяч человек, каждый четвертый — на личном приеме. Каждое седьмое из разрешенных обращений признано обоснованным.

В целях оперативного реагирования на нарушения прав граждан активно работала мобильная приемная прокурора края. Осуществлялись выезды в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, специализированные образовательные учреждения с постоянным пребыванием несовершеннолетних.

— Удовлетворенная жалоба — это решение проблемы конкретного человека, который порой пытается добиться правды годами. Почти пятьсот обращений было повторных, а это сигнал для более ответственного подхода к их рассмотрению. Поэтому от прокуроров и руководителей подразделений аппарата требую: лично вникайте во все доводы, разбирайтесь в ситуации,— подытожил Сергей Табельский.

По итогам коллегии принято решение во втором полугодии текущего года сосредоточить основные усилия на борьбе с коррупционными проявлениями, терроризмом и экстремизмом, защите от преступных посягательств. Особое внимание следует уделить восстановлению нарушенных прав дольщиков, инвестировавших средства в строительство многоквартирных домов. На контроле должны оставаться вопросы обеспечения трудовых прав граждан, в том числе борьбы с «серыми» зарплатами, а также эффективного расходования бюджетных средств всех уровней.