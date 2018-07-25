Актриса с открытой душой

Свой юбилей в июле отмечает одна из самых ярких актрис Краснодарского академического театра драмы имени Максима Горького, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РФ Алина Кузнецова. К сожалению, пять лет назад она ушла из театра.

Алина Вацлавовна служила в Краснодарском театре драмы с 1966 года — почти полвека. Ее называют настоящей музой великого Михаила Алексеевича Куликовского. Легендарный худрук заметил юную Алину в лермонтовских «Испанцах» Армавирского театра драмы и комедии, где она играла роль Ноэми. Покорила же она Куликовского ролью Маши в комедии «Буря в стакане», после которой Алина Вацлавовна и была принята в труппу Краснодарского театра драмы. В ее творческом багаже огромное количество ролей, всякий ее выход на сцену сопровождался овациями. Список работ Алины Вацлавовны не может не поражать. Это Дездемона в «Отелло», Нина в «Маскараде» Лермонтова, Инга в «Вызове богам» Делендика, Инна в «Традиционном сборе» Розова, Лика в «Моем бедном Марате» Арбузова, Ефросинья Дерюгина в «Судьбе» Проскурина, Рашель в «Вассе Железновой» Горького, Белотелова в спектакле «Женитьба Бальзаминова» Островского, Рита Осянина в «А зори здесь тихие», Миссис Квикли в «Виндзорских насмешницах» и Кукушкина в «Доходном месте», Таня в «Они были так трепетно счастливы», главная героиня в спектакле «Гарольд и Мод» по произведению Колина Хиггинса. Каждая роль была событием для зрителей и для коллег по сцене. Ее творческую судьбу, без сомнения, можно считать счастливой. Ведь у нее были очень достойные партнеры на сцене: сам Михаил Куликовский, Евгений Колчинский, Степан Шмаков, Станислав Гронский, Анатолий Горгуль. Алина Вацлавовна всегда говорит о своих партнерах с огромной теплотой и уважением.

Всеобщая любовь зрителей и коллег к актрисе обусловлена не только талантом и неоднократно отмечаемыми «удачливостью» или «счастливой судьбой». Алина Вацлавовна — человек с редким характером. Она всегда была выше театральных интриг, никогда не позволяла себе опускаться до мелких дрязг. «Актер должен быть выше толпы» — этого правила она всегда придерживалась сама, этому же учила своих студентов и молодых коллег.

«Совесть театра», «нравственный камертон труппы» — коллеги-артисты, режиссеры и даже критики всегда отмечали ее честность, принципиальность, непоколебимую силу воли и истинное благородство. Сама же Алина Вацлавовна всегда считала основой актерской профессии способность к состраданию.

В одном из своих интервью она сказала: «Когда мы рождаемся, с нами рождаются и потребности. Без физических потребностей человек умирает, а без духовных — жизнь его теряет смысл, качество. И поэтому сознательный человек всегда находится в гармонии с душой, а душу надо питать постоянно. Естественно, эту задачу выполняет искусство. Но главное место, где человеку приходится задуматься над вечными вопросами, глубоко поразмышлять,— это театр. И поверьте мне, не может быть человек счастлив и чего-то достичь, если у него в душе пусто».

Алина Кузнецова — представительница и хранительница той актерской школы, в основе которой лежит яркая эмоциональность и открытость темперамента.

О ее характере и таланте очень хорошо сказал заслуженный деятель искусств РФ, режиссер Михаил Нагли: «Ее душевное богатство не показное. Умение преодолевать свою боль, передав ее героине, переплавив ее в настоящее искусство,— замечательное личное качество Кузнецовой. Она никогда не приходит на репетиции пустой — она приносит свое выстраданное понимание роли, свою убежденность. И не успокаивается, пока режиссер не расскажет ей всё о спектакле и образе, а она не перенесет это на свою душу и сердце».

Алина Вацлавовна, поздравляем Вас с юбилеем. Желаем здоровья, любви и заботы родных и близких. Пусть каждый день будет счастливым!