Ступени жизни фронтовика Дмитрия Шлыкова

Дмитрий Никитович Шлыков родился в селе Васильевка Борского района Самарской области 23 июля 1922 года в многодетной крестьянской семье. Окончил семь классов, поступил в техникум.

Начало войны 22 июня 1941 года курсант Шлыков встретил в Куйбышевском воздушно-десантном училище. Осенью 1941 года он участвовал с группой курсантов в выполнении на железнодорожном вокзале важного задания, связанного с государственной тайной при встрече и охране прибывших поездом членов Советского правительства, эвакуированных из Москвы. А затем курсантам присвоили звания сержантов, назначили младшими командирами и направили в 4-й воздушно-десантный полк в Беслан.

Д. Н. Шлыкову доверили взвод красноармейцев (с 82-миллиметровыми минометными орудиями). Затем воздушных десантников присоединили к 10-й гвардейской бригаде 11-го корпуса и отправили на фронт. Первое боевое крещение произошло на реке Терек под Моздоком. Продвижение немцев было остановлено, но заплатили за это дорогой ценой: большим количеством убитых и раненых. Бои продолжались под Нальчиком, а затем еще ожесточенней — под Владикавказом. Немцы имели превосходство в вооружении. Кроме того, они проводили психологическую атаку — в короткий период затишья включали громкоговорители и на русском языке объявляли: «Иван, капут, Иван, сдавайся, переходи на нашу сторону — и будешь живой». Но никто из наших солдат не перешел на сторону немцев.

Как-то появился немецкий самолет-разведчик, прозванный «Рама», а затем полетели снаряды, мины, гранаты. Один из осколков попал Дмитрию Шлыкову ниже правого глаза. Медики удалили осколок, а пороховой налет остался на всю жизнь. Это произошло 6 ноября 1942 года. Случилось это недалеко от Грозного. Немцы пытались прорваться к нефти. Они даже уже приготовили тысячи пустых бочек, но нефтеносными районами немцы не овладели.

Десятая гвардейская бригада участвовала в освобождении курортных городов Ставропольского края. В Железноводске были составлены списки о направлении на учебу младших командиров. Дмитрия Шлыкова назначили в 351-ю стрелковую дивизию 9-й армии, которая участвовала в освобождении Армавира, станции Кавказской, а затем и столицы Кубани. С помощью самодельных плавсредств, а также на лодках перебрались с левого берега реки Кубани на правый. Овладели железнодорожным вокзалом станции Краснодар-1 и увидели много сожженных и взорванных домов, зданий. На столбах и деревьях висели казненные краснодарцы — жертвы фашисткой оккупации.

Наши части преследовали и гнали немцев по улице Пролетарской (ныне улица Мира). Когда подошли к Екатерининскому собору, который хорошо и красиво просматривался и уцелел, Дмитрий Никитович перекрестился. Немцы стреляли с крыш домов — и солдаты продвигались между домами, где ползком освобождали дом за домом, квартал за кварталом.

Когда подошли к пристани, увидели, что она взорвана. Здесь же лежали на земле убитые краснодарцы, на некоторых таблички с надписью «Партизан». Перешли улицу Батальонную, ныне Котовского, затем Батарейную, ныне Тургенева, вышли на юго-западную окраину города. Здесь их встречали старики, женщины, дети со слезами радости и благодарностью за освобождение. Двенадцатого февраля 1943 года Краснодар был полностью освобожден от оккупантов.

В апреле 1943 года Дмитрий Шлыков в станице Медведовской окончил курсы младших командиров при 9-й армии с присвоением звания «младший лейтенант» с направлением в ту же часть 351-й стрелковой дивизии 9-й армии. Вручили батарею из шести 82-миллиметровых минометов. Далее продвигались в сторону станицы Анастасиевской. Ожесточенные, кровопролитные бои продолжались на «Голубой линии», которая была глубоко эшелонирована и представляла укрепленную сильную оборону для противника. Немцы стреляли прямой наводкой из САУ «Фердинанд». От разорвавшегося снаряда Дмитрий Шлыков и Саша Прудников были ранены. Раненых привезли в госпиталь станицы Новотитаровской. Здесь хирург осмотрел раненного в правое плечо Шлыкова и сказал, что удалять осколок из правого плеча нельзя. Дополнительно Дмитрий заболел страшной лихорадкой. Его выхаживала молодая медсестра Тамара Ильина из Краснодара. Они полюбили друг друга и после выписки Дмитрия переписывались. После госпиталя его направили в 989-й полк 248-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии. Поездом прибыли в город Мелитополь, а затем полк направили в сторону Днепра.

В марте 1944 года освободили город Николаев, немцев погнали в сторону Одессы. Переплыли реку Буг по построенному плавучему мосту. По пути освободили ряд сел. А Одессу немцы укрепили многолинейной обороной: первую линию защищали автоматчики, вторая линия укреплена пушками, а затем фугасными снарядами. Бой был напряженным. Наши части наступали с восточной стороны, с западной стороны Одессы высадили морской десант. Немцы опасались оказаться в ловушке — в котле и покидали Одессу. Десятого апреля Одесса была освобождена нашими войсками, бои продолжились на территории Молдавии. В боях на Днестре овладели важным стратегическим плацдармом на правом берегу реки. Лейтенант Шлыков был представлен и награжден медалью «За отвагу». Немцы отходили в сторону Кишинева. Двадцать четвертого августа при освобождении Кишинева от разорвавшегося снаряда Дмитрий Шлыков был контужен и получил осколочные ранения голени правой ноги и бедра. На подводе его привезли в госпиталь Тирасполя. Хирург осмотрел ногу и сказал, что ее надо ампутировать. Дмитрий не согласился — и его привезли в одесский госпиталь, где хирурги удалили ему крупные осколки, а мелкие так и остались по сей день в ноге. Из госпиталя выписали и направили в 18-й ОПРОС — отдельный полк резерва офицерского состава. Привезли в Бухарест, столицу Румынии, а полк убыл в другой город.

Железнодорожным поездом отправили трех лейтенантов в Джурджу, а полк уже убыл в Болгарию…

Когда же все-таки догнали ОПРОС, их распределили по воинским частям. Дмитрий Никитович вспоминал: «Я еще не ознакомился со своими однополчанами и в бою под городом Черван-Брег, а меня снова нашли фрицевские осколки, поразив спину и поясницу». Привезли в госпиталь города Русе, а через несколько дней санитарным поездом доставили в госпиталь Баку. Там удалили осколки и левую почку. В феврале 1945 года выписали из госпиталя и на шесть месяцев дали отпуск. Он решил приехать к родителям. Дома обрадовались его приезду и встрече, особенно мать и отец. От родителей он узнал, что младший брат Борис погиб при освобождении Латвии, старший брат Николай вернулся инвалидом, а брат Петр, отвоевав с фашистами на Западе, направлен на Дальний Восток на войну с Японией. В начале мая 1945 года Дмитрий Никитович поехал навестить сестру Марию в город Кызыл-Орда и там встретил Победу. Ему было уже 23 года, и он решил завести семью. В конце мая 1946 года приехал в Краснодар, где на вокзале его встретила Тамара.

Первого июня 1946 года в загсе Краснодара зарегистрировали брак и вчетвером с родителями жены отметили это событие. Вместе прожили более пятидесяти лет. Тамара родила двух сыновей, от которых родились три внука и три правнука.

Дмитрий Никитович тридцать лет работал в артелях инвалидов города Краснодара, а на пенсии шестнадцать лет возглавлял квартальный комитет №15 и общество охраны природы. В совете ветеранов Западного округа Краснодара председатель пресс-группы. Часто выступает в школах, библиотеках, воинских частях, казачьих подразделениях, проводит уроки мужества, уроки патриотизма, тематические вечера. К его боевым наградам — ордену Отечественной войны II степени, медалям «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» добавились многочисленные юбилейные медали, знаки, грамоты и благодарственные письма. А еще он пишет стихи, прекрасно их декламирует. Дмитрий Никитович — почетный гражданин города Краснодара.

Уважаемый Дмитрий Никитович! Поздравляем Вас с 96-й годовщиной со дня рождения, желаем крепкого здоровья, оптимизма, долголетия, благополучия, счастья!

Виктор ТАТАРКИН, член Союза журналистов России, пресс-группа Краснодарского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов