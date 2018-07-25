Охрана Минтранса России: чествование победителей трудового соревнования

Девятнадцатого июля на совещании руководящего состава подведены итоги трудового соревнования среди подразделений Краснодарского филиала ведомственной охраны Министерства транспорта России за первое полугодие 2018 года и организовано чествование его победителей.

Участники совещания заслушали и обсудили доклады руководителей подразделений: Сергей Авдеева, Виктора Богомолова, Вадима Васильченко, Игоря Дякова и Виктора Тихонова о ходе трудового соревнования и его влиянии на качество выполнения задач по обеспечению безопасности транспортной инфраструктуры региона.

Были объявлены следующие итоги трудового соревнования.

Среди отрядов:

I место — Крымский;

II место — Сочинский;

III место — Новороссийский.

Среди команд:

I место — команда «Туапсинская»;

II место — команда «Морской порт» Сочинского отряда;

III место — команда «Новорослесэкспорт» Новороссийского отряда.

Среди отделений:

I место — отделение «ОрВД» Крымского отряда;

II место — отделение «Кропоткин» Центральной команды;

III место — отделение «ИПП» команды «Зерновой терминал» Новороссийского отряда.

Среди работников:

«Лучший стрелок филиала» — Андрей Андреевич Сандыков — стрелок 5-го разряда команды «Туапсинская»;

«Лучший водитель филиала» — Владимир Николаевич Щикинов — водитель автомобиля команды «Морской порт» Сочинского отряда;

«Лучший начальник караула филиала» — Сергей Витальевич Корнблюм — начальник караула отделения «ИПП» команды «Зерновой терминал» Новороссийского отряда;

«Лучший начальник отделения филиала» — Олег Иванович Кияшко — начальник отделения «ОрВД» Крымского отряда.

Приказами министра транспорта России, генерального директора предприятия и директора филиала были поощрены 214 работников — передовиков трудового соревнования.

В ходе торжеств исполняющий обязанности директора филиала Александр Репников подчеркнул:

— За добросовестный труд и умелые профессиональные действия приятно получать вымпела, благодарности, грамоты и премии, но недопустимо в шуме торжеств забывать об ошибках и недочетах, об упущенных возможностях, которые не позволили ряду подразделений иметь более высокие показатели и места в трудовом соревновании.

В. СЛОБОДЕНЮК, ведущий специалист по связям с общественностью филиала ФГУП «УВО Минтранса России»