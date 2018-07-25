Охрана Минтранса России: чествование победителей трудового соревнования

Девятнадцатого июля на совещании руководящего состава подведены итоги трудового соревнования среди подразделений Краснодарского филиала ведомственной охраны Министерства транспорта России за первое полугодие 2018 года и организовано чествование его победителей.
Участники совещания заслушали и обсудили доклады руководителей подразделений: Сергей Авдеева, Виктора Богомолова, Вадима Васильченко, Игоря Дякова и Виктора Тихонова о ходе трудового соревнования и его влиянии на качество выполнения задач по обеспечению безопасности транспортной инфраструктуры региона.
Были объявлены следующие итоги трудового соревнования.
Среди отрядов:
I место — Крымский;
II место — Сочинский;
III место — Новороссийский.
Среди команд:
I место — команда «Туапсинская»;
II место — команда «Морской порт» Сочинского отряда;
III место — команда «Новорослесэкспорт» Новороссийского отряда.
Среди отделений:
I место — отделение «ОрВД» Крымского отряда;
II место — отделение «Кропоткин» Центральной команды;
III место — отделение «ИПП» команды «Зерновой терминал» Новороссийского отряда.
Среди работников:
- «Лучший стрелок филиала» — Андрей Андреевич Сандыков — стрелок 5-го разряда команды «Туапсинская»;
- «Лучший водитель филиала» — Владимир Николаевич Щикинов — водитель автомобиля команды «Морской порт» Сочинского отряда;
- «Лучший начальник караула филиала» — Сергей Витальевич Корнблюм — начальник караула отделения «ИПП» команды «Зерновой терминал» Новороссийского отряда;
- «Лучший начальник отделения филиала» — Олег Иванович Кияшко — начальник отделения «ОрВД» Крымского отряда.
Приказами министра транспорта России, генерального директора предприятия и директора филиала были поощрены 214 работников — передовиков трудового соревнования.
В ходе торжеств исполняющий обязанности директора филиала Александр Репников подчеркнул:
— За добросовестный труд и умелые профессиональные действия приятно получать вымпела, благодарности, грамоты и премии, но недопустимо в шуме торжеств забывать об ошибках и недочетах, об упущенных возможностях, которые не позволили ряду подразделений иметь более высокие показатели и места в трудовом соревновании.
В. СЛОБОДЕНЮК, ведущий специалист по связям с общественностью филиала ФГУП «УВО Минтранса России»