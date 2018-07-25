CRESСENDO и юные дарования

Фестиваль CRESСENDO, арт-директором которого является народный артист России, лауреат Государственной премии, один самых ярких и знаменитых музыкантов современности Денис Мацуев, прошел в Сочи седьмой раз. За годы его проведения музыкальный форум завоевал широкое всероссийское и международное признание, стал брендом, символизирующим лучшие достижения современного русского исполнительского искусства.

Двадцатого и двадцать первого июля на сцене сочинского Зимнего театра в том числе выступали юные музыканты — яркие дарования, являющиеся украшением и надеждой музыкального искусства России . В первый день фестиваля выступили скрипач Матвей Блюмин и пианистка Александра Довгань. В их исполнении прозвучали произведения Ф. Мендельсона. Легендарный Денис Мацуев исполнил Концерты №1 и №2 С. Прокофьева. Музыкальный вечер прошел при участии симфонического оркестра Краснодарского Музыкального театра КТО «Премьера» имени Л. Г. Гатова (дирижер — Владислав Карклин).

Ну а в субботу, 21 июля, сочинских зрителей ждало уникальное джазовое шоу «И классика, и джаз», в котором вместе с Денисом Мацуевым приняли участие его друзья Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные), Аркадий Шилклопер (валторна, альпийский рог), Айдар Гайнуллин (баян), а также юные музыканты — лауреаты телевизионного конкурса «Синяя птица» Софья Тюрина (саксофон), Матвей Блюмин (скрипка), Даниил Гулевич (ударные).

Фото Юрия КОРЧАГИНА