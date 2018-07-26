Благодаря активистам ОНФ в Краснодарском крае УФАС отменило закупку люксового авто для государственного сельскохозяйственного предприятия Кубани

В начале июля активисты регионального отделения ОНФ направили жалобу в Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю, что послужило проведению внеплановой проверки Федерального государственного сельскохозяйственного предприятия Кубани по факту приобретения автомобиля люкс-класса.

По итогам проведенной проверки было установлено, что государственное сельскохозяйственное предприятие, осуществляющее свою деятельность в Краснодарском крае, разместило аукцион в электронной форме на поставку легкового автомобиля в рамках 44 Федерального закона на сумму 2 909 500 рублей. За указанную сумму денежных средств организация хотела приобрести автомобиль Toyota Camry 2018 года выпуска объемом двигателя не менее 3456 см³ мощностью 249 л.с. в комплектации Экзекютив Safety.

В нарушение п.1) ч. 1 ст. 33 и п. 2) ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе, заказчиком были установлены требования по наличию интеллектуальной системы доступа в автомобиль, системы оповещения о смене полосы движения, системы распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, системы автоматического переключения дальнего света на ближний, ионизатора воздуха Nano-e и т.д. По мнению контролирующего органа, данные требования являются избыточными и не отвечающими целям и задачам, реализация которых возложена на предприятие.

«К сожалению, до сих пор встречаются случаи, когда государственные структуры покупают дорогие автомобили и предметы роскоши, зачастую даже не осознавая, что денежные средства, полученные в виде дохода от своей уставной деятельности, по-прежнему являются средствами государства, и должны тратиться эффективно, что особенно актуально в условиях сложной экономической ситуации в стране» - отметил активист ОНФ Андрей Балакирев.

Также УФАС Краснодарского края согласилось с мнением активистов ОНФ и подтвердило тот факт, что заказчик не применял при формировании аукционной документации постановление Правительства Российской Федерации 02.09.2015 г. № 927 в части соблюдения правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), хотя должен был применить, поскольку закупка осуществляется в соответствии с Федеральным Законом о контрактной системе 44-ФЗ.

«Даже частный бизнес, как правило, ограничен корпоративными нормами и руководитель не вправе самостоятельно принимать решения о приобретении дорогих автомобилей и предметов роскоши. Тем более руководство государственных предприятий должно понимать, в чем отличия между частным и государственным бизнесом, частным и государственным бюджетом. После

отмены указанной закупки Федеральное унитарное предприятие может вновь подать заявку на приобретение автомобиля, но в ценовых критериях, разрешённых законодательством» - отметила эксперт проекта ОНФ «ЗА честные закупки», депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По итогам проверки Федеральному государственному сельскохозяйственному предприятию было выдано предписание УФАС по Краснодарскому краю в течение 5 рабочих дней устранить выявленные нарушения Закона о контрактной системе путем отмены протоколов, составленных в ходе проведения электронного аукциона, и аннулировании определения поставщика (подрядчика, исполнителя)