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В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении женщины за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов

Четверг, 26 июля 2018 05:28
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Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней женщины, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 24 июня 2018 года сотрудники Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте, находясь при исполнении своих должностных обязанностей на железнодорожном вокзале станции Краснодар-1, расположенном в городе Краснодаре, выявили 2-х нарушителей, совершивших административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Подозреваемая, не желая быть привлеченной к административной ответственности, внезапно нанесла удар рукой по лицу одному из сотрудников, причинив ему повреждение на лице в виде кровоизлияния.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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