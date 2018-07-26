В Краснодаре мансарда-самострой демонтирована добровольно

В Карасунском округе г. Краснодара демонтирована очередная самовольная постройка.

Точнее говоря, надстройка. Именно такое название фигурировало в исполнительном листе, выданном Арбитражным судом Краснодарского края. Предприимчивые владельцы нежилого одноэтажного строения под вывеской «Гостиница» на улице им. Стасова г. Краснодара решили расшириться довольно нестандартным способом.

У здания просто появился второй, некапитальный этаж, площадью порядка 450 квадратных метров. И всё бы ничего, но вот только в ходе разбирательства, инициированного администрацией г. Краснодара, было установлено, что документы, необходимые для столь кардинальной перепланировки, отсутствуют.

Рассмотрев иск, суд признал надстройку самовольно возведенной и обязал общество с ограниченной ответственностью – владельца здания – осуществить её демонтаж в течение 30 дней. При этом, в случае неисполнения данного решения в добровольном порядке по истечении установленного срока администрация города получала самостоятельно осуществить снос спорной надстройки своими силами с последующим возложением понесенных расходов на организацию-должника.

В ходе проведения исполнительных действий судебными приставами отдела по Карасунскому округу г. Краснодара был предпринят в отношении должника весь комплекс мер, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 №229–ФЗ «Об исполнительном производстве». В ходе нескольких бесед до представителей организации удалось донести, что уклониться от исполнения решения суда не удастся ни при каких обстоятельствах – весь вопрос лишь в том, насколько затратными станут строительные работы.

В результате, владельцы здания приняли решения демонтировать самовольно возведенную надстройку собственными силами. Представителям Закона не пришлось тратить много сил на контроль работ на данном объекте – здание находится буквально через дорогу от отдела судебных приставов по Карасунскому округу г. Краснодара. Весь процесс демонтажа по сути происходил на глазах работников Службы.

В настоящий момент решение суда исполнено в полном объёме.