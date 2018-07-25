Единый день приема граждан

Завтра, 26 июля, с 14-00 до 20-00 во всех территориальных органах ФССП России пройдёт День единого приёма граждан. Акция проводится в целях реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, утверждённой Правительством Российской Федерации.

Цель мероприятия – обеспечение беспрепятственного доступа граждан на приём по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также оказание гражданам юридической помощи по указанным вопросам.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 22 приём граждан будет проводить главный судебный пристав Краснодарского края А.В. Кумиров, его заместители, а также начальники отделов аппарата. В структурных подразделениях Управления приём граждан будут проводить начальники отделов – старшие судебные приставы, а также их заместители.

Гражданам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.