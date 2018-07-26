Дороги покоряются сильным духом

Новопокровское ДРСУ за последние семь лет прочно обосновалось в пятерке ведущих отраслевых предприятий края по содержанию и ремонту дорог. И это прежде всего заслуга работы его коллектива. Двести тридцать пять сотрудников ДРСУ — это сплоченная команда единомышленников, в которой каждый — от руководителя до дорожного рабочего дорожит профессией и маркой своего предприятия.

Справка «Кубани сегодня»

Сегодня по договору с Министерством транспорта и дорожного хозяйства края Новопокровское ДРСУ обслуживает 385 км дорог в двух районах: Новопокровском и Белоглинском.

В нынешнем году запланировано освоить около семисот миллионов рублей, из которых основная часть — это ремонтные работы. В двух районах предстоит отремонтировать 53 километра дорог.

Крепкий сплав

Сегодня тон в работе ДРСУ задает поколение 40—45-летних мужчин и немногих женщин, большинство из которых являются продолжателями династий. Сплав опыта, зрелости, знаний, постоянное стремление к совершенствованию позволяют коллективу выполнять поставленные задачи ответственно, с высоким качеством и огромным желанием приносить пользу людям. Это ли не показатели работы профессионалов?!

Совсем недавно Новопокровский район посетил губернатор Кубани В. И. Кондратьев, который дал положительную оценку работе основного бюджетообразующего предприятия района — Новопокровского ДРСУ.

Корреспонденты «Кубани сегодня» отправились туда, чтобы всё увидеть и рассказать вам, уважаемый читатель, о людях дела (не путайте с деловыми людьми. — Авт.) Новопокровского ДРСУ. О том, насколько предприятие значимо для Новопокровского и Белоглинского районов (там его зона ответственности), а также для всего нашего края, ведь ДРСУ содержит и ремонтирует дороги, по которым осуществляется въезд в регион с северо-восточной стороны. А, как известно, впечатление гостей о крае во многом зависит от состояния дорог, чистоты на них, ухоженности.

Если вам интересно, тогда присоединяйтесь — и в путь!

По стопам отцов

По правде говоря, нам хватило двух с половиной часов, чтобы оказаться перед воротами, над которыми сияла надпись: «НАО „Новопокровское ДРСУ”». Идти по просторной территории к главному зданию было удовольствием: аккуратненькие домики-офисы, клумбы цветов, много зелени, техника. Конечно, стали фотографировать эту красоту и даже не заметили, как подошел руководитель ДРСУ Владимир Ильич Наумов. Разговор продолжили уже в кабинете.

Владимир Ильич сразу начал о людях — тех, чьи имена золотом вписаны в 74-летнюю историю предприятия. Со многими из них Владимир Ильич начинал, некоторые уже ушли из жизни, но их дело продолжают дети и внуки.

— Думаю, нашему предприятию везло на людей,— говорит он. — Случайные здесь не задерживались. Многое сделал для развития ДРСУ А. С. Фомин — светлая ему память, который возглавлял его с 1991-го по апрель 2017 года. Заслуженный работник Кубани, настоящий профессионал, одержимый работой, он был к тому же прекрасным наставником для многих из нас, тогда еще только начинающих взрослую жизнь. В первую очередь ему и моему отцу, также опытному дорожнику И. И. Наумову, судьба которого тесно связана с предприятием, я обязан знаниями, отношением к делу и людям. Я пришел сюда после окончания дорожного техникума мастером текущего ремонта в 1992 году. Заочно закончил Ростовский автодорожный институт. Прошел все ступени профессии: был мастером строительных и монтажных работ, производителем работ, начальником участка, с 2005 года — главным инженером, а в мае был назначен на должность генерального директора. Сейчас я хорошо понимаю, что главное качество, которое вложили в нас ветераны,— это сила духа, умение в любой ситуации, не дрогнув, идти вперед. В дорожной службе слабые не выживают однозначно.

Новое время — новые правила

— Владимир Ильич, что поменялось в отрасли? Сравните обстановку тогда и сейчас.

— Сегодня дорожную отрасль особенно отличает профессиональный подход к делу. Как никогда, пошло развитие. Причем это касается и финансирования, и освоения на качественном уровне. Руководство нашего главного заказчика — Министерства транспорта и дорожного хозяйства — А. Л. Переверзев, А. В. Коновалов, А. А. Белугин, как опытные профессионалы, задают тон всем ДРСУ края. Они ставят серьезные задачи, требуют качественного исполнения. И мы стараемся быть на гребне перемен, поскольку, если хочешь работать, необходимо быть конкурентоспособным.

Двадцать лет назад объемы были намного меньше, заводы старше и, соответственно, их технические возможности были гораздо ниже в сравнении с сегодняшним днем.

Производительность нашего первого асфальтобетонного завода была двести тонн за смену, а приобретя несколько лет назад современный завод, мы разогнали производительность до восьмисот тонн за смену. В этом году ГУ КК «Краснодаравтодор» установило новое передовое оборудование в своей лаборатории, что позволит оценивать пробы качества на более высоком уровне. Мы на этот счет не переживаем, потому что обычно претензий в наш адрес нет. Кстати, вчера только приезжали оттуда эксперты — на выполняемых нами ремонтных работах было взято 120 вырубок.

На нашем предприятии тоже есть своя лаборатория, которая тоже жестко следит за качеством работ. Там есть для этого необходимое оборудование.

— Есть ли изменения в технологиях?

— Конечно. Если раньше мы при устройстве асфальтобетонного покрытия производили поверхностную обработку черным щебнем, то сейчас используется щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА) с новыми добавками. Это делает покрытие более шероховатым, что предотвращает образование колейности. Для нашей местности это особенно актуально, поскольку грузопоток по нашим дорогам большой: здесь расположен крупный карьер «Венцы Заря» и машины отовсюду — из нашего края, Ростовской области, Ставропольского края, груженные стройматериалами, конечно, портят дорогу. Ждем, когда поставят весовые контроли для ограничения провоза грузов, но пока это только в планах…

— Насколько парк техники соответствует уровню ваших работ?

— У нас он достаточно большой: 96 единиц — и практически все механизмы новые, отвечающие современным требованиям. С момента, когда я стал руководителем, мы уже приобрели асфальтоукладчик, экскаватор, два погрузчика, два катка, комбинированную дорожную машину. На каждой машине, работающей на линии, установлена система ГЛОНАСС, которая отслеживает работу механизмов.

Наряду с этим на АБЗ мы поставили установку для приготовления эмульсии для слоя подгрунтовки под асфальтобетон. Раньше мы ее покупали — теперь будем производить сами.

Кстати, со следующего года российские дорожники полностью переходят на евростандарты. Главные перемены затронут требования к качеству стройматериалов. Предполагаются изменения в битуме, щебне, других фракциях. Допустим, если сегодня в производстве дорог применяется обыкновенный дробленый щебень фракции 10-15, то к использованию будет допущен только кубовидный 8-05-010. За счет этого будет усилена жесткость покрытия. Битум будет использоваться только модифицированный. Наши заводы к нововведениям готовы.

— А система погодного мониторинга, о которой столько говорилось, помогает в работе?

— Да, у нас на дорогах есть два поста контроля за ситуацией на дорогах, оснащенных видеоаппаратурой: в поселке Кубанский и селе Белая Глина. Наши диспетчеры следят за перепадами погоды и предупреждают об этом. А мы заранее, за 2—3 часа до ненастья, проводим обработку покрытия дорог, что, безусловно, повышает безопасность на дорогах. Особенно это актуально зимой. Как, допустим, в этом году, бедой для нас был не снег, а черный лед: дождь пошел, потом минус два, так что мы только успевали обрабатывать, буквально спасая водителей от гололеда.

По плечу и ремонт, и строительство

— Владимир Ильич, как создавали команду? С одной стороны, было легко: вы всех знали — вас все знали. Но это же могло создать и сложности?

— Поменял команду процентов на тридцать. Поставил молодых инженерно-технических работников, знающих дело,— тех, кто рвется работать.

— Вы оптимист по жизни?

— Да. В дорожной отрасли по-другому нельзя. Конкуренция жесткая. Но мы берем качеством. За два года наше ДРСУ, участвуя в торгах, проиграло всего один объект, и то сами отказались из-за сырой проектной документации, предлагаемой заказчиком.

— Этот год считаете удачным?

— Грех жаловаться: объемы увеличились на 53 процента. На это повлияло решение президента РФ В. Путина об увеличении финансирования сети региональных дорог. Если взять общую площадь обслуживаемых нами дорог, а это почти 385 километров дорог по двум районам, то отремонтируем к концу года 53 километра дорог — когда еще такое было?!

— Предприятие полностью занято работой или есть резервы?

— Задействовано на 80 процентов, так что резерв и людей, и техники имеем. Но надо помнить, что при происходящих чрезвычайных ситуациях в крае: наводнениях, бурях, смерчах (вы, конечно, помните, Крымск, Новокубанск, Ейск) — дорожники первыми спешат на помощь.

Хотел бы подчеркнуть, что наше предприятие готово выполнять полный комплекс работ, включая и строительство дорог. У нас есть проектная организация, которая очень грамотно работает. Что касается строительства, то мы ждем предложений. В частности, по возведению дорожной развязки, дублирующей железнодорожный путь, в станице Новопокровской…

Все ресурсы для этого есть: и техника, и люди. Мы вообще не экономим на подготовке кадров. У меня все мастера хорошие, все с образованием, постоянно проходят повышение квалификации — считаю это обязательным.

ДРСУ — это целая жизнь

— Владимир Ильич, чтобы выполнять задачи, за которые берется ДРСУ и которые в планах предприятия, безусловно, важен человеческий фактор, атмосфера в коллективе, отношение людей к работе…

— Коллектив у нас замечательный. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо за добросовестный труд, за самоотдачу и, не побоюсь этого слова, героизм (попробуйте работать и в жару, и в холод, сопрягая труд с вредными условиями труда) всех наших ветеранов: и тех, кто на пенсии, и тех, кто сегодня в строю. И всем работникам нашего предприятия, которые сегодня ударно трудятся, большое спасибо. Для них, я точно знаю, ДРСУ — это целая жизнь.

Хотел бы особенно отметить наших почетных дорожников России, заслуженных дорожников Кубани — тех, кто уже на заслуженном отдыхе, и тех, кто продолжает работать: А. П. Афанасов — был машинистом автогрейдера, Р. П. Цуканова — 24 года работала главным бухгалтером, С. Н. Цуканов — начальник планово-производственного отдела, Е. А. Байдиков и И. Н. Кудренко — машинисты автогрейдера, Н. Г. Запорожцев — был дорожным мастером, А. Е. Асеев и В. В. Гусев — водители погрузчика, А. А. Литвинов — тракторист, машинист укладчика, А. И. Семенов — дорожный мастер, Г. А. Даньшин — работал мастером АБЗ, его брат С. В. Даньшин — дорожный мастер, Ю. И. Кривко — руководил белоглинским участком, В. П. Затирка — машиниста автогрейдера. Виктор Петрович и сегодня удивляет своим самоотверженным трудом, являясь одним из лучших передовиков предприятия. Тридцать семь лет он трудится в коллективе. Он к тому же незаменимый наставник для молодых рабочих.

Хочется сказать добрые слова и в адрес ветерана ДРСУ В. В. Смертина. С 1966 года он работал в Новопокровском ПДУ-2315 (предшественник Новопокровского ДРСУ) рабочим. Прошел все ступени производственного процесса: рабочий, мастер, инженер лаборатории, с 1995 года был назначен инженером по качеству. И везде трудился на совесть, с большой ответственностью. За период его работы инженером по качеству предприятием была освоена новая форма отчетности, производство асфальтобетонной смеси с активированным минеральным порошком, освидетельствована лаборатория. Виктор Владимирович контролировал качество выпускаемой асфальтобетонной смеси, качество дорожного покрытия при ремонте автодорог, грамотно вел техническую документацию, связанную с осмотром и обследованием дорог, ответственно организовывал работу метрологической службы. С 2015 года ветеран на заслуженном отдыхе, но родное предприятие не забывает, периодически заходит в гости.

У нас сложилась добрая традиция, когда отец приводит сына, люди работают целыми семьями. Это только способствует сплоченности коллектива и особой ответственности друг за друга. Хмелевские, Финашины, Жур, Овсянниковы, Асеевы, Даньшины, Беликовы, Семеновы, Цукановы, Дунайцевы — всех не перечесть. Думаю, что наш общий настрой на результативность работы ДРСУ позволит ветеранам гордиться молодой сменой, а предприятию достойно и торжественно отметить 75-летний юбилей.

Охране труда — особое внимание

С Мариной Васильевной Фуниковой, инженером по охране труда, мы вели разговор прямо на складе: надо же было увидеть новую спецодежду. По ее словам, форма заказывается каждый год, исходя из пожеланий работников.

— Смотрите,— демонстрировала спецодежду Марина Васильевна,— яркая, удобная, легкая, дышащая. В этом году было заказано 180 комплектов для линейных рабочих и мастеров, начальников участков. Наряду с этим на предприятии проведена оценка всех рабочих мест. Регулярно выдаются средства индивидуальной защиты, перчатки, мыло, кремы всем, кому положено.

Марина Васильевна уже шестнадцать лет трудится в ДРСУ, и ее муж Александр Алексеевич также работает здесь водителем уже 27 лет.

— Коллектив у нас дружный, люди в большинстве работают по много лет. Родители приводят детей. Например, у мастера А. И. Семенова работают оба сына: Алексей — прораб и Павел — асфальтобетонщик-варильщик на АБЗ. У главного инженера И. В. Дунайцева много лет здесь работал отец В. Д. Дунайцев. Зам главного бухгалтера С. В. Беликова и ее муж мастер А. Д. Беликов. Мы на работе проводим больше времени, чем дома… — рассказывала Марина Васильевна.

Профсоюз — сильное звено ДРСУ

Председатель профсоюзной организации Н. Н. Рябов, он же начальник АБЗ, непосредственно на рабочем месте рассказывал о возможностях трех заводов и полном взаимопонимании профорганизации с руководством предприятия.

— Ежегодно все наши работники проходят медосмотр, застрахованы по ДМС. Проводим различные мероприятия, сотрудники получают премии за добросовестный труд. Очень трудоспособный сплоченный коллектив, каждый из нас дорожит работой в ДРСУ,— коротко рассказал Николай Николаевич и так же быстро описал работу АБЗ.

— Наши три АБЗ все в рабочем состоянии, выпускают любые виды асфальтобетонных смесей: мелкозернистые, крупнозернистые, ЩМА разных типов. Вы думаете, этих материалов, которые вы видите на территории, нам хватит надолго? Всего дней на семь-восемь,— удовлетворил наш интерес Николай Николаевич и извинился за отсутствие времени: работа не ждет. Но сфотографироваться на память со своими работниками мы его всё же уговорили (см. фото внизу).

Вот где лучший загар!

Жара в этот день не жалела никого, тем не менее ремонтные работы на дорогах не рассчитаны на «сиесту». Да, собственно, дорожным рабочим не привыкать, в чем мы убедились, приехав вместе с главным инженером И. В. Дунайцевым на один из объектов Новопокровского ДРСУ — ремонт участка автомобильной дороги Кавказская — Новопокровская.

— Здесь предусмотрено фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия с последующим устройством щебеночно-мастичного асфальтобетона — так называемая ликвидация колейности. Сроки очень сжатые, но мы справляемся,— вводил в курс дела Игорь Викторович, и мы спокойно слушали, находясь в машине с кондиционером. Но выйти всё же пришлось — и, когда увидели асфальтоукладчик, тяжелые гладковальцовые катки, самосвал, подающий смесь, и одновременно… улыбки на лицах рабочих, не поверите, но ощущение ужаса от дикой жары вдруг исчезло.

Познакомились с мастером А. Д. Беликовым — одним из представителей династии. Потом с бригадиром асфальтоукладчиков А. В. Аксеновым — настоящий Геракл в миниатюре с прекрасным ровным загаром.

— Это вы с курорта недавно — так загорели? — решили мы разрядить обстановку.

— Конечно, называется «Дорога»,— отшутился бригадир.

— И часто в таких условиях приходится работать?

— С погодой мы, к сожалению, договориться не можем. Работа у нас такая: надо, значит, надо. Меня всё устраивает: предприятие хорошее, за вредность получаю, в бригаде все местные ребята. Техника у нас хорошая, автоматизированная. Сегодня завершаем работу и переезжаем на новый объект.

На обратной дороге И. В. Дунайцев рассказал, что в данный момент Новопокровское ДРСУ осуществляет ремонт дорог на четырех объектах:

— Это десятикилометровый участок автодороги Новопокровская — Плоская. Там делается устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси с устройством покрытия из ЩМА. Начали в июне — завершим в августе. Дорога более пятнадцати лет эксплуатировалась без ремонта, поэтому можно себе представить ее состояние: «латаный кафтан». Второй объект — участок дороги Центральный — Западный столько же времени не видел ремонта. Сегодня мы устраиваем на нем покрытие с обработкой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Приступили в мае — в августе будем сдавать. Данный ремонт включает два этапа. Еще объект — Тихорецк — Белая Глина — граница Ростовской области — тоже большой и ответственный, состоящий из двух участков, каждый протяженностью пять километров. В нашу задачу входит устройство выравнивающего слоя из крупной асфальтобетонной смеси с последующим покрытием из ЩМА. Необходимо устранить большую колейность, создав безопасные условия для водителей. Эта загруженная дорога — одна из веток въезда в Краснодарский край с северо-востока.

Пока ехали, воспользовались случаем и спросили молодого главного инженера об ответственной должности:

— Представляли, что станете главным инженером в 39 лет?

Он отвечал искренне, понимая цену доверию:

— Приятно, конечно. Сейчас у нас много таких, как я, молодых, но дело свое знаем, непрерывно совершенствуем знания — много нового в отрасли внедряется постоянно. Прораб А. А. Семенов был мастером. Главный бухгалтер — О. А. Елисеева работала бухгалтером. С. А. Шмарин работал прорабом, сейчас — начальником по строительству и ремонту автомобильных дорог. Я раньше работал на этом месте — сейчас выполняю обязанности главного инженера. У нас новый главный механик — М. М. Жиляев. Все до 45 лет. И асы дорожной отрасли по-прежнему в строю, дай бог им здоровья! Труд-то очень тяжелый, требует и силы духа, и физической выносливости. Но профессию свою ни на какую не променяю. И сын сейчас идет в первый класс, но парень растет хозяйственный, просится со мной на работу — не ленится. Значит, возможно, выйдет из него продолжатель нашей династии Дунайцевых…

…Солнце не сдавалось, а люди, несмотря ни на что, продолжали делать дело. Большое дело — для нас с вами, для того, чтобы российские дороги и наши, региональные, в частности, со временем перестали числиться в бедах страны. Спасибо вам за это, Новопокровское ДРСУ!

Елена НАЗАРОВА, Максим СОКОЛОВ