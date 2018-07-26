«Это Регион, сынок!»

Под таким девизом стартовала казачья смена в лагере «Регион 93», куда съехались четыреста казачат со всех муниципалитетов края.

Посетил молодежный форум атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда. Он пообщался с активом Союза казачьей молодежи Кубани и вручил награды лучшим из лучших.

У ворот лагеря Николая Александровича встретили казачата и торжественно вручили бейдж и футболку «Региона 93» — с этого момента он не только почетный гость, но и полноправный участник смены, посвященной кубанскому казачеству. Избранный атаман лагеря Дмитрий Гаенков, кадет Новороссийского казачьего кадетского корпуса, провел батьку по тропам полевой жизни ребят в лагере. Николай Долуда увидел, насколько разнообразна жизнь участников казачьей смены: игры в футбол, волейбол, скалодром, конкурс биваков, викторины, инсценировка старинных казачьих обрядов…

Побили рекорды

Завтраки, обеды и ужины ребята готовили себе сами в котелках. Сплошное удовольствие — жарить в лесу оладьи с яблоками, пирожки, варить на костре ароматный суп с тушенкой, плов и компот из свежих ягод. К слову о варениках: в этом году казачья смена, продолжая традицию, побила все рекорды и слепила за раз четыре тысячи аппетитных вареников с картошкой! Так что все остались сыты и довольны!

— Атмосфера на «Регионе» пропитана казачьей культурой и бытом наших предков,— поделился атаман лагеря Дмитрий Гаенков. — Здесь собрались четыреста представителей казачьей молодежи, и все мы — единомышленники! Все заряжены позитивной энергией и желанием самореализоваться и развить свои лидерские качества!

В течение пяти дней пребывания в лагере скучать ребятам было некогда: мастер-классы по владению традиционными видами казачьего оружия и декоративно-прикладному творчеству, соревнования, конкурсы, а также встречи с интересными людьми и беседы с представителями духовенства. Сотрудники историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына продемонстрировали казачатам экспонаты передвижной выставки, а казаки почетного караула Кубанского войска показали мастерство исполнения элементов джигитовки из «Часа славы Кубани». Также за время смены ребята подготовили уникальные социальные проекты, лучшие из которых будут реализованы в их районах.

Равнодушных нет

После обхода территории лагеря Николай Долуда встретился с участниками «Региона 93» на Колизее. Это центральное место встречи участников молодежного форума, где собираются дети, вожатые, руководство лагеря, чтобы подвести итоги дня, поделиться впечатлениями и обсудить планы на день грядущий.

— Я очень рад вас всех видеть такими активными и энергичными! Здесь, в лесу, в непринужденной обстановке, мы можем говорить обо всех наших проблемах, делах, направлениях нашей деятельности и перспективах развития,— обратился к ребятам войсковой атаман. — Меня также порадовало и то, что я увидел вашу сплоченность. За эти дни вы показали, что казачья молодежь Кубани — одна большая и дружная семья! Ведь здесь собрались ребята из разных школ, кадетских корпусов, из всех районов края. Со многими из вас я встречался, когда объезжал казачьи школы. И за такой короткий срок вы уже успели сблизиться и стать одной командой — это очень здорово!

Николай Александрович рассказал ребятам о том, чем живет современное Кубанское казачье войско, в каких важных событиях принимает участие, какие выстраивает планы и какие имеет возможности и ресурсы для выполнения задач, поставленных перед казаками.

— Я в очередной раз убеждаюсь в том, что, создав Союз казачьей молодежи Кубани, мы с губернатором приняли абсолютно верное решение! Вы та сила и мощь, которой все эти годы не хватало Кубанскому казачьему войску! Глядя в ваши глаза, я не вижу пустоты и безразличия. Я вижу, что каждый из вас хочет быть полезным нашему краю, своей малой родине. Вы делаете общественно-полезную работу: помогаете ветеранам, домам престарелых, детским домам, ухаживаете за культурными памятниками, могилами неизвестных солдат. И жители края за это вам очень благодарны.

История Кубанского казачества в событиях и лицах — тема, которая волнует молодежь. Затаив дыхание, они слушали рассказ атамана о тяжелых годах репрессий, преданном служении Отечеству, мужестве и героизме казачьих предков.

— На сегодняшний день структура Кубанского казачьего войска примерно такая, какой была до революции,— продолжал Николай Долуда. — Мы прошли этап возрождения, становления, и сейчас мы на этапе серьезного развития казачества на Кубани. Кубанское казачье войско самое многочисленное в России: насчитывает 52 тысячи реестровых казаков. Они служат в Вооруженных силах, участвуют в общественно-политической жизни страны и сохраняют традиции и культуру своих предков.

На одной волне

На этом общение с детьми не закончилось. Уже в формате свободной беседы ребята задавали вопросы атаману: появится ли в крае казачий лицей для девочек? взаимодействует ли Кубанское войско с другими войсками за рубежом? обязан ли казак знать английский язык? какое казачье образовательное учреждение, на ваш взгляд, лучшее в крае? будут ли еще создаваться казачьи школы?

— Многим школам уже присвоен статус казачьего общеобразовательного учреждения. Сейчас их у нас 35. Но эта работа совместно с Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края продолжается. В ближайшее время к их числу примкнет еще 9 школ,— пояснил войсковой атаман.

Девочек очень интересовал вопрос: «Какой самый высокий чин может получить казачка?» На что Николай Долуда ответил предельно ясно: «Самый высокий чин — стать женой казака!»

— Здравствуйте, батька-атаман! Я станичный атаман, вот сына своего надумал женить! — с такими словами Николая Александровича встретили в казачьем курене. Ребята показали атаману самые яркие казачьи обряды: обряд сватовства и свадьбу. Именно они передают неповторимый колорит казачьей культуры. Девчата в красивых расписных костюмах казачек спели песню «Ой, терница терновая…».

Заслуженные награды

Стоит отметить, что всё время в лагере с казачатами находился председатель Союза казачьей молодежи Кубани Александр Агибалов, его заместитель Ксения Евтушенко, помощник-организатор Кристина Цыганкова и специалист Министерства образования, науки и молодежной политики края Альбина Дубинец. Эти люди ни на минуту не отходили от ребят, всё решали вместе, сообща и в казачью смену вложили душу! И дети отплатили тем же! На закрытии смены ребята сказали слова благодарности всем, кто с ними находился эти пять дней, чем очень растрогали взрослых!.. Невозможно было описать словами и выразить эмоции, которые парили в воздухе в те минуты… Прощальный вечер закончился обменом контактами и крепкими объятиями!

И, конечно, этот момент не мог пропустить атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда. Он приехал к детям специально для того, чтобы вручить заслуженные награды — атаманские часы. Молодежь с восторгом встретила атамана, их радости не было предела! Когда четыреста казачат все вместе, хором прокричали батьке спасибо, казалось, что даже горы задрожали от такого мощного порыва!

— В следующем году в казачью смену сюда приедут два потока! Я сделаю для этого всё! — пообещал Николай Долуда.

Грустно, что казачья смена подошла к концу… Но эти пять дней, пропитанные казачьим духом, радостью и позитивом, надолго запомнятся участникам «Региона 93». Домой они увезли не только яркие впечатления, но и знания, умения, а также то тепло в сердцах, которое не забудется никогда!

Александра ЩЕРБАКОВА