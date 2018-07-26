Под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева прошло заседание комиссии по улучшению инвестиционного климата в регионе, участие в котором приняли вице-губернаторы Краснодарского края, руководители органов исполнительной власти, главы муниципальных образований, а также представители бизнес-сообществ.

По объему инвестиций Краснодарский край находится на шестом месте в стране и на первом — в ЮФО. В прошлом году регион привлек почти 500 миллиардов рублей инвестиций. Темп роста составил 106,1 процента. Кроме того, за последние три года количество крупных проектов стоимостью свыше ста миллионов рублей увеличилось почти в полтора раза. По мнению Вениамина Кондратьева, работа с инвесторами — стратегически важная экономическая задача.

— Главное не количество, а качество проектов, как эти соглашения отражаются на количестве рабочих мест и налогах. Важно также, станет ли появление нового производства толчком к развитию новых и смежных отраслей,— отметил Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец напомнил, что по поручению главы региона во всех муниципалитетах была проведена ревизия всех инвестиционных соглашений.

— За последние три года значительного повысился процент реализуемых соглашений — сегодня этот показатель составляет 81 процент. При этом количество расторгнутых и приостановленных соглашений снизилось с пятидесяти процентов до 19 процентов. Наша задача — довести процент реализации до ста процентов,— заявил заместитель главы региона.

Для этого, по его мнению, отдельным муниципалитетам следует более тщательно подходить к предварительной проработке проектов, а также обеспечивать их сопровождение при дальнейшей реализации на местах. Недостаточно качественно эта деятельность выстроена в Крымском, Курганинском, Кавказском районах, а также в Горячем Ключе.

— Сейчас другой подход: не нужно пятьдесят соглашений — нужно пять, но реальных. Мы за три года научились разрабатывать проекты, избавились от ненужных, экономически неэффективных. Давайте делать то, что дает реальный эффект от деятельности власти и реальные дивиденды для района,— обратился Вениамин Кондратьев к главам территорий.

Единый ресурсный центр для инвесторов

На совещании было отмечено, что в Краснодарском крае будет создан единый ресурсный центр для инвесторов с информацией о свободных энергоресурсах, что позволит привлечь в регион дополнительные средства.

— Энергодефицит — это объективная причина, по которой не реализуются отдельные инвестиционный проекты. Проблема не новая, чтобы ее решить в крае будет создан единый ресурсный центр, где инвесторы смогут видеть лимиты, получать информацию о свободных энергоресурсах,— сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. — Также готовится инициатива о перераспределении мощностей от банкротных или недействующих предприятий.

Кроме того, по мнению заместителя председателя ЗСК Сергея Алтухова, в регионе необходимо расширить преференции для инвесторов. В этом году создан Центр сопровождения инвестиционных проектов на базе Фонда развития бизнеса Краснодарского края. Также необходимо скорректировать систему льгот.

— Эти механизмы уже достаточно эффективно работают, но в соответствии с приоритетами развития края нужно рассмотреть вопросы распространения налоговых льгот на недостающие виды деятельности, например логистические центры,— предложил Сергей Алтухов.

Грамотно выстроенный диалог — залог успеха

Вениамин Кондратьев также отметил, что инвестиционный климат Кубани во многом зависит от постоянного диалога с предпринимателями. В ходе совещания он подчеркнул, что необходимо рассмотреть просьбу директора ООО «Аскалон» Дмитрия Батана о возможности сокращения сроков возврата налога на добавленную стоимость.

— Наш цех по производству кондитерских изделий в стадии запуска в Динском районе. В ноябре 2016 в ФНС Краснодара подали на возмещение НДС и длительное время не могли его вернуть. Хотелось бы, чтобы процесс проходил менее болезненно,— сказал Дмитрий Батан.

Провести соответствующую работу Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю Василию Швецу.

— Предприятия можно понять: каждый день дорог. В рамках правового поля найдите решения таких проблем. В новом майском указе одним из приоритетных направлений работы президент назвал именно привлечение инвестиций в регионы. Мы должны вместе эту задачу решать,— подытожил губернатор.

Награды лучшим из лучших

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вручил почетные грамоты и благодарности руководству муниципальных образований — лидерам по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата.

Оценка деятельности муниципалитетов велась по ряду критериев. Например, учитывалась инвестиционная деятельность в части реализации крупных инвестпроектов, привлеченный объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям, в том числе на душу населения.

По итогам прошлого года второй раз рейтинг возглавил Тимашевский район, где отмечен существенный рост инвестиций на фоне значительных объемов вложений. Второе место у Краснодара. В 2017 году краевой центр продемонстрировал наибольший результат по инвестициям в общекраевом объеме: 108 миллиардов рублей.

Третью позицию в рейтинге занял Белоглинский район, который на протяжении двух лет является лидером по эффективности реализации крупных инвестпроектов.

— Я подчеркиваю, объем привлеченных инвестиций, реализованных проектов напрямую зависит от глав муниципалитетов. Будьте активными, усильте работу с инвесторами, прислушивайтесь к представителям бизнеса. Инвесторы должны стремиться попасть на Кубань,— обратился губернатор к руководителям муниципалитетов.

Кроме того, как сообщил вице-губернатор Игорь Галась, также подведены итоги рейтинга городских округов и муниципальных районов Краснодарского края по привлечению инвестиций и увеличению налогового потенциала. Этот рейтинг был составлен по поручению губернатора Кубани.

— По итогам 2017 года первое место занял Белоглинский район, за ним последовали Краснодар, Абинский, Темрюкский районы, пятерку лидеров замкнул Геленджик. К концу года эти муниципалитеты получат поощрения в виде дополнительного финансирования из краевой казны — всего 75 миллионов рублей,— добавил вице-губернатор.