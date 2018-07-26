Совместная работа для ликвидации энергодефицита

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание по развитию электросетевого комплекса региона.

По словам главы региона, одним из наиболее острых вопросов для развития экономики края остается подключение новых производств к электросетям. Сегодня сроки реализации семнадцати инвестиционных проектов перенесены из-за высокой стоимости подключения.

— Инвесторы готовы заходить в край, но их останавливает то, что для реализации либо не хватает мощностей, либо они есть, но за большие деньги,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Например, ООО «Крахмальный завод „Гулькевичский”» получило технические условия на подключение 3,5 Мвт за 337 миллионов рублей — это четверть от цены всего проекта. Стоимость услуг «Кубаньэнерго» для ООО «Стальсервис» в Динском районе за подключение 1,3 Мвт составила 222 миллиона рублей. В результате инвестор получил необходимые мощности от другого поставщика — «Желдорэнерго» за 22 миллиона рублей.

— Это только отдельные примеры, но в целом они влияют на инвестиционный климат региона. Предлагаю вернуться к практике, когда вопросы подключения инвестплощадок к сетям рассматривала рабочая группа,— заявил губернатор.

Возглавить эту работу Вениамин Кондратьев поручил своему первому заместителю Андрею Алексеенко. Также в состав группы вошли вице-губернаторы Василий Швец и Анатолий Вороновский, представители Министерства ТЭК и ЖКХ края, Ростехнадзор, Региональной энергетической комиссии, Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона.

Также в ходе совещания Вениамин Кондратьев обсудил с представителями ресурсных компаний обстановку на текущий момент с учетом установившегося температурного режима и выведенных в ремонт объектов электроэнергетики.

— В сорокаградусную жару жители и гости региона остаются не просто без света, но и без воды, без элементарнейших коммунальных условий,— обратился губернатор к представителям ресурсоснабжающих организаций. — Энергосетевые компании — это бизнес, а значит, вы должны вкладывать собственные средства в его развитие, иначе останетесь просто эксплуатантами сетей.

Как отметил первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, за прошлый год инвестиции в электроэнергетику региона составили почти 11,5 миллиарда рублей, на 2018 год плановый объем инвестиций — 17 миллиардов рублей. Недавно совместно с Федеральной сетевой компанией была запущена подстанция «Ново-Лабинская», также планируется ввод в эксплуатацию подстанции в Восточной промзоне Краснодара.

— Но интенсивность отключений растет: в Анапе и Ейске свет выключали по пять раз в сутки. В Краснодаре только в июле произошло 150 отключений,— подчеркнул первый замглавы края.

По словам директора филиала ПАО «СО ЕЭС» Сергея Антипова, энергосистема Краснодарского края является энергодефицитной. Годовой прирост потребления энергоресурсов с 2013 по 2017 год составил около пяти процентов, а в Краснодаре — более 20 процентов.

— Это обусловлено увеличением потребления энергии промышленными предприятиями, развитием санаторно-курортного комплекса, ростом объемов строительства,— сообщил Сергей Антипов.

Проблема бесперебойного электроснабжения остается актуальной для Тимашевского, Усть-Лабинского, Красноармейского, Северского, Тихорецкого районов, городов Анапы и Армавира.

Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец, зачастую в крае складываются ситуации, когда компании резервируют мощности, но в дальнейшем не используют их.

— В регионе есть минимум шестьдесят банкротных предприятий, у которых есть оплаченные, но невостребованные мощности,— сказал Василий Швец. — Необходимо совместно с контролирующими органами провести полный мониторинг и выявить все подобные производства.

В случае, если мощности не используются более трех лет, их необходимо перераспределять в пользу работающих предприятий. С такой инициативой край планирует выступить на федеральном уровне.

Кроме того, важно дать возможность инвесторам получать полную информацию о наличии свободных энергомощностей у разных ресурсных организаций.

Глава региона акцентировал, что для системного решения проблемы необходима совместная работа органов исполнительной власти и энергосетевых компаний.

— Нам необходимо синхронизироваться. Для этого должен быть разработан четкий алгоритм ликвидации энергодефицита в ряде районов края. Рассчитываю, что до 1 августа механизм будет разработан,— заявил Вениамин Кондратьев.