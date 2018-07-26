Абитуриент выбирает, вуз выбирает…

Аттестаты, баллы, заявления, волнения и радость: вступительная кампания в вузы Кубани подходит к экватору. О ее особенностях «Кубани сегодня» рассказала начальник отдела высшего и дополнительного профессионального образования Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Екатерина Лоскутова.

ЕГЭ — «пропуск» в вуз

— Екатерина Олеговна, конечно, большинство абитуриентов давно определились с выбором вуза, но все-таки посоветуйте, на что обратить внимание тем, кто только подает документы?

— С точки зрения действующего законодательства самым важным для потенциального абитуриента является наличие у университета, академии или института действующих лицензии, свидетельства о государственной аккредитации и отсутствие запрета на прием. Ведь немаловажным является тот факт, что отсрочку от армии дают только аккредитованные вузы при обучении на очной форме.

Другое дело, если при выборе вуза речь идет о личных предпочтениях абитуриента, его склонностях, знаниях или талантах. Но и здесь бы я советовала обратить внимание на то, каковы карьерные перспективы выбранной специальности, где в основном работают выпускники факультета, на который абитуриент планирует поступать, и какую заработную плату предлагают работодатели обладателям диплома этого вуза.

Поэтому тем ребятам, кто только окончил девятый класс и уже задумывается о будущем, необходимо посещать дни открытых дверей в университетах и институтах, которые ими регулярно проводятся: так проще сделать выбор.

— Каковы особенности нынешней приемной кампании? Есть ли нововведения?

— Безусловно, они есть, но касаются не всех абитуриентов, а только отдельных категорий. С 27 июня нынешнего года ребятам из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий предоставлено право подачи документов на обучение одновременно в пять вузов и на три направления подготовки. До вступления в силу изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» они могли воспользоваться этим правом только в одной образовательной организации и на одной специальности.

Кроме того, абитуриентам-инвалидам больше не нужна справка медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний обучения на конкретных специальностях. А ребята, окончившие школу на территории Республики Крым и Севастополя, могут при поступлении сдавать внутренние испытания вуза, а не только ЕГЭ.

— То есть большинство абитуриентов поступает по результатам ЕГЭ?

— Выпускники школ, независимо от года их окончания, поступают в вузы только по результатам ЕГЭ: в нынешнем году действуют результаты ЕГЭ 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годов. Заявления, как и в предыдущие годы, разрешено подавать на три специальности в пяти вузах.

Пользуясь случаем, хочу напомнить абитуриентам, что одним из решающих факторов при зачислении станет заявление о согласии на зачисление. Без этого документа зачисление на бюджет будет невозможно, даже если абитуриент предоставил в вуз оригинал документа об образовании. При этом согласие на зачисление может быть предоставлено в образовательную организацию всего лишь дважды.

Важно знать, что этот порядок не распространяется для поступающих на заочную или договорную форму обучения.

Почти десять тысяч первокурсников

— Сколько первокурсников в этом году зачислят кубанские вузы и филиалы инорегиональных вузов, работающие в крае?

— В этом году 55 вузов и филиалов вузов из 60 организаций высшего профессионального образования, работающих в Краснодарском крае, объявили прием студентов на первый курс. При этом 19 государственным вузам и филиалам Министерством образования и науки РФ установлена квота в количестве 9251 бюджетного места.

Общее количество бюджетных мест из года в год практически не меняется, однако происходит их перераспределение между специальностями и направлениями подготовки.

Вузы получают бюджетные места в зависимости от того, какие отрасли являются приоритетными в экономике региона и сколько кадров необходимо для них подготовить.

— Хотя прием заявлений и документов от абитуриентов продолжается, можно ли уже говорить о том, какие специальности наиболее востребованы вчерашними школьниками?

— Вопрос востребованных специальностей можно рассматривать с двух сторон: какие высококвалифицированные специалисты востребованы экономикой Кубани и какие направления подготовки популярны среди поступающих. К сожалению, эти два запроса — со стороны региона и со стороны абитуриентов пока еще не всегда совпадают.

Рынок труда нашего региона испытывает потребность, в том числе перспективную, в специалистах, прошедших обучение по следующим программам подготовки: «Агроинженерия», «Туризм», «Педагогическое образование», «Социальная работа», «Технология транспортных процессов», «Землеустройство и кадастр», «Нефтегазовое дело», «Электроэнергетика и электротехника», «Строительство», «Информатика и вычислительная техника», «Прикладная информатика», «Информационные системы и технологии» и др. Большинство из них, если рассматривать приемные кампании последних лет, традиционно пользуется спросом у кубанских выпускников школ.

— Однако есть и другая категория поступающих: люди с ограниченными возможностями здоровья, ребята, выросшие без родителей, и пр. Насколько велики их шансы стать студентами?

— Такие ребята могут участвовать в конкурсе в рамках особой квоты, которую устанавливает организация высшего образования в размере не менее чем 10 процентов от общего количества бюджетных мест по каждой совокупности условий поступления на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Как правило, конкурс на места в рамках особой квоты ниже, чем у поступающих на общих основаниях.

— Как можно поступить в вуз на целевые места?

Порядок организации целевого приема и целевого обучения регламентирует как Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», так и постановление Правительства РФ от 27 ноября 2013 года №1076.

В соответствии с этими документами бюджетная организация или предприятие информируют вуз о существующей перспективной кадровой потребности и необходимости обучения в рамках квоты целевого приема будущего специалиста. В случае положительного решения организация заключает договор о целевом приеме с вузом и договор о целевом обучении с поступающим.

В рамках квоты целевого приема в этом году могут поступить 1468 человек.

Три этапа зачисления

— Когда вузы завершат прием документов и начнут зачислять абитуриентов на первый курс?

— День завершения приема документов на очную, бюджетную форму обучения — 26 июля. Прием документов от поступающих по результатам дополнительных и иных вступительных испытаний уже завершен 7 и 10 июля. А вот срок завершения приема документов, необходимых для поступления в магистратуру, истечет не ранее чем 10 августа.

Зачисление будет проводиться в несколько этапов. Первый начнется 29 июля: будут зачисляться поступающие без вступительных испытаний, имеющие особые права, поступающие на места в пределах квоты целевого приема. Второй этап начнется 3 августа: будут зачислять абитуриентов с самыми высокими баллами, представивших оригинал документа о предыдущем уровне образования, согласие о зачислении — до заполнения 80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу. И, наконец, третий этап начнется 8 августа: до заполнения ста процентов мест общего конкурса.

— Сколько баллов нужно набрать на ЕГЭ, чтобы поступить в вуз?

— Минимальные баллы ЕГЭ, чтобы иметь право поступать в вузы, установлены Рособрнадзором: русский язык — 36 баллов, математика — 27, физика, химия и биология — 36 баллов, история и литература — 32 балла, информатика и ИКТ — 40 баллов, обществознание — 42 балла, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) — 22 балла. Кубанские вузы, как все российские университеты и институты, имеют право устанавливать чуть более высокий порог проходного балла.

И здесь важную роль играют дополнительные баллы за индивидуальные достижения, которые может получить абитуриент. В сумме их не может быть более десяти, однако иногда и одного балла бывает достаточно, чтобы быть зачисленным. Дополнительные баллы при поступлении в вуз дает наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских, Параолимпийских и Сурдоолимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Параолимпийских и Сурдоолимпийских игр. Также дополнительный балл получает обладатель золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему, аттестата о среднем общем образовании с отличием, золотой или серебряной медали, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, волонтерская работа, участие в олимпиадах, иных интеллектуальных или творческих конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях, а также положительная оценка за итоговое сочинение.

— И все-таки что делать абитуриенту, если он уже сейчас понимает, что не проходит по баллам на бюджетное место и очную форму обучения?

— Не паниковать, а узнать сроки приема и зачисления на заочную форму обучения в том вузе и на той специальности, которую он выбрал. Как и в случае обучения на договорной основе, а также по программам магистратуры, их устанавливает сам вуз: сроки подачи заявлений и зачисления на заочную форму «отстают» от «очки». Так что хочу пожелать абитуриентам успешно пройти конкурс и стать студентами.

Цифры и факты

55 государственных и негосударственных вузов, а также их филиалов из шестидесяти, действующих в Краснодарском крае, участвуют в приемной кампании-2018.

19 государственных вузов и их филиалы, работающие на Кубани, зачислят в этом году на бюджетную форму обучения 9251 первокурсника.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Фото Константина СЕМЕНЦА