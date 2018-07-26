Я люблю свою работу…

Если представительницы прекрасного пола за рулем личного автомобиля давно стали привычным явлением на российских дорогах, то женщина за рулем автомашины «Почта России» — пока еще экзотика. Наш рассказ об одной из тех, кто уже не представляет себе жизнь без авто, более того, машина становится для нее не только средством передвижения, но и работой.

Уже два года Анна Исправникова занимается «мужским делом»: работает водителем легкового автомобиля «Почта России». На привычный вопрос, как так получилось, отвечает просто: мечта юности. Так что работа за рулем автомобиля для нее, скорее, не труд, а увлечение, приятное и радостное.

О себе…

— По образованию я повар, несколько лет работала в общепите,— рассказывает Анна Михайловна о превратностях своей судьбы.

Моя собеседница родом из Анапы. После школы окончила училище. Но с детства у Ани была непреодолимая тяга к вождению, а накануне совершеннолетия у нее сформировалась вполне конкретная цель-мечта: освоить и водить машину в совершенстве. Возможно, тут сработали гены: ее отец был профессиональным водителем. Сказано — сделано. Через определенное время девушка получила права категории В… Но вскоре вышла замуж и переехала в город-герой Новороссийск, на родину мужа.

Прошло несколько лет. Казалось бы, все как у многих: работа, дом, любящий муж, двое прекрасных дочерей — старшая уже готовилась поступать в художественную школу, а младшая — в первый класс общеобразовательной школы. Не жизнь, а сказка — живи да радуйся! И хотя приоритеты в жизни Анны несколько изменились, но неуемная энергия и разносторонние интересы (она не собиралась «киснуть» в общепите) подспудно искали своего выхода.

Словом, ее характер требовал «общения и движения»… Мечта юности — вот что никогда не дает нам покоя! Именно она оказала главное влияние на ее окончательный выбор!

Любимая работа

Два года назад, гуляя по Новороссийску, Анне на глаза попалось объявление о вакансии водителя автомобиля на главпочтамте. Недолго думая, она сорвала листок, встретилась с начальником цеха механизации и транспорта, убедив того в своей необходимости, и оставила заявление.

Надо сказать, начальник цеха был слегка удивлен: представительниц прекрасного пола, готовых сесть за руль почтовой автомашины, ранее как-то не наблюдалось. Во-первых, стереотипы. А во-вторых, все-таки это довольно нелегкий труд. Когда какие-то технические вопросы возникают (колесо поменять или что-то другое), мужчинам, конечно, намного проще со всем этим разобраться. А еще психологически профессия порой очень выматывает: стояние в пробках, когда опаздываешь, лихачи на дорогах, порой неважный асфальт и отвратительное движение…

Об отношении к профессии

— Муж нормально отнесся к моему выбору профессии,— делится Анна,— он знает, что я очень люблю ездить. Правда, волнуется, как и моя мама, если задерживаюсь на работе и если очень плохая погода. Говорит: «Не столько за тебя переживаю, сколько за кого-то, кто может просто быть в неадеквате и стать виновником аварии». Он вообще за меня переживает всегда, звонит или провожает на работу словами: «Смотри, аккуратно!». Сейчас, конечно, он уже привык…

Первые полгода, как в армии, ей дались нелегко, но Анна справилась! Изначально она целыми днями, что называется, не вылезала из-за руля, пока не вошла в нужный ритм. Коллеги-водители помогали советами, как удобнее всего двигаться по маршруту, механики следили за исправностью состояния машины перед выездом на тракт, а в случае неожиданной поломки машины (если это случалось на трассе), она консультировалась с ними по телефону. К слову, за два года работы она только один раз побывала в аварии, и то была потерпевшей стороной…

— Мне кажется, важно помнить: за рулем нет ни мужчины, ни женщины,— делится Анна Исправникова,— есть водитель. Когда это понимаешь, появляется ответственность и необходимость быть всегда сконцентрированной на дороге. Я не замечаю предвзятого отношения на дороге, меня обычно пропускают. И сотрудники ДПС тоже, как правило, относятся доброжелательно: останавливают, проверяют документы, но не более того. Что касается ошибок на трассе, то их в равной степени совершают и мужчины, и женщины, причем независимо от водительского стажа. Поскольку все мы люди и подвержены влиянию настроения, то у любого из нас (независимо от гендерной принадлежности) может быть «плохой» день, когда мы невнимательны, рассеяны или погружены в собственные мысли.

Моя собеседница признается, что нервничать приходиться больше из-за водителей на дороге. Молодежь практически не соблюдает Правила дорожного движения. Порой кажется, что большинство молодых людей, даже те, кто знали, для чего придуман поворотник, начисто забыли о нем — никогда не знаешь, что от такого «водилы» можно ожидать!

Водитель не летчик, он только учится…

Сейчас Анна в совершенстве знает маршруты и коллективы почтовых трактов Новороссийска, Геленджика и Геленджикского района, проезжая в день от 50 до 300 километров за смену. В основном она осуществляет подвозки для почтальонов, выемку почтовой корреспонденции, а также работает по договорной системе ГСП (городская служебная почта) для предприятий. При этом она строго соблюдает Правила дорожного движения (ПДД), содержит автомобиль в чистоте и исправном состоянии. Если понадобится, всегда готова подменить коллег по работе.

Основным достоинством Ани коллеги считают ее какую-то особенную неконфликтность. Из любой сложной ситуации она всегда старается найти дипломатический выход, так как верит, что до любого человека, даже с очень сложным характером, можно достучаться. Словом, все, за что берется Анна, она старается довести до совершенства. С такой же ответственностью относится она и к своим профессиональным обязанностям.

Удивительно, но эта женщина успевает участвовать и в общественной жизни коллектива: она активный член первичной профсоюзной организации, фанат профсоюзной Спартакиады связистов Кубани и традиционно всей семьей выходит на Первомайскую демонстрацию. На праздниках всегда с удовольствием печет разные вкусности. Любит и ценит свой дружный коллектив, пользуется их заслуженным уважением — в свободное время они вместе обсуждают все рабочие моменты.

— У меня прекрасная работа и хороший коллектив,— убеждена Анна…

Что тут еще можно добавить?

Владимир МАЛЬЦЕВ