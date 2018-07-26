Гостеприимный край теперь дом родной

Военные действия, охватившие мирное население Донецкой области, заставили многих россиян и кубанцев, в частности, протянуть руку помощи соседям. В 2016 году в крае была утверждена подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом». Она является частью государственной программы «Содействие занятости населения», которая призвана решать вопросы по устранению имеющегося кадрового дефицита в медицинских и педагогических работниках для сельских поселений Краснодарского края и оказанию содействия в обустройстве и адаптации на территории РФ гражданам Украины, прибывшим в регион в период с 2014 года.

Две сестры — две судьбы

Родные сестры Наталья Плешка и Татьяна Муравьева, обе опытные медицинские работники, нашли кров и встретили чутких заботливых людей в Краснодарском крае, в Гулькевичском районе. Полную информацию о возможности участия в госпрограмме «Соотечественники» они получили в местном отделении краевого Управления по вопросам миграции. Двум высококвалифицированным медсестрам, любящим свою профессию, быстро нашлось место работы: в ГУСО КК «Гулькевичский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

Педагог по призванию

Зоя Галактионова сразу после окончания Донецкого университета начала работать учителем начальных классов. Занималась любимым делом — и вдруг в 2014 году в жизнь ее города ворвалась война.

Мы оказались в поселке Центральный Белоглинского района Краснодарского края без денег, без жилья, без родных. Но, благодаря отзывчивым людям, нас поселили в доме, помогли продуктами питания. Получить статус соотечественника по своей профессии мне помогли замечательные люди: завдетсадом О. В. Чугай, сотрудник Белоглинского центра занятости Лариса Ивановна, ведущий специалист по вопросам миграции Эдуард Геннадиевич. Через месяц я и моя семья получили статус «Добровольное переселение соотечественников в Российскую Федерацию».