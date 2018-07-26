Неукротимый Владимир Дизлер

Впервые судьба испытала Владимира Дизлера в 27 лет, когда маневровым тепловозом ему отрезало обе ноги. Вторым испытанием стала прежде любимая им снежная дальневосточная зима: оказалось, что научиться заново ходить мало и что инвалид первой группы на всю холодную половину года заперт в четырех стенах. Сегодня Владимир Рудольфович живет в Анапе, городе солнца, где построил дом, вырастил дочь и посадил дерево. Владимир Дизлер не просто живет, но наслаждается каждым днем и уверяет, что никакие трудности не отнимут у него радость жить.

Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы

Этой сейчас то предприятие, где работал Владимир Дизлер, называется Ургальский отдел дорожного центра рабочего сообщения Дальневосточной железной дороги, а 34 года назад звался просто: отдел рабочего снабжения БАМа. Туда после торгового техникума, армии, института советской торговли и работы инспектором военторга пришел работать Владимир Рудольфович. Однажды ему сообщили, что в одном из вагонов, стоящих на запасном пути, нарушена пломба.

Раннее январское утро, за окном дежурки минус пятьдесят градусов. Путь запорошен снегом, но под снегом лед. Дизлер оскользнулся, упал — и попал под маневровый тепловоз.

— Потерял обе ноги чуть ниже колена, но потом их пришлось ампутировать почти полностью: тепловоз протащил меня еще метров двести, пока я не схватился за шпалу, очнувшись буквально на секунду. Если бы меня не выбросило из-под колес, то разорвало бы на лоскуты о стрелку — до нее метров двадцать оставалось. По счастливой случайности помощником машиниста тепловоза оказался мой товарищ. Они подняли тревогу, на шум прибежали северокорейцы, работавшие в соседнем леспромхозе. Кто-то из них вколол мне кровоостанавливающее, иначе бы до вертолета недотянул,— вспоминает Владимир Рудольфович.

Санитарный вертолет доставил Дизлера в районную больницу, где врачи несколько часов боролись за его жизнь. Дважды сердце 27-летнего парня останавливалось, дважды его заводили — последний раз уколом в сердце. Неделю Владимир Рудольфович пролежал в реанимации — был на грани жизни и смерти.

— Через меня литров пятнадцать крови пропустили: начальник базы роту солдатушек привел — их отобрали по группе крови. И парни мне дали вместе с кровью шанс на жизнь. Жаль только, что никого из своих кровных братьев не знаю. Найти бы пусть не всех, так хоть нескольких, да отблагодарить! — говорит Владимир Дизлер.

Скользкая дорожка

Владимир Рудольфович из той породы несгибаемых мужиков, что и на краю пропасти будут строить планы:

— Я в отца пошел. Его отец, Рудольф Иванович, простой работяга, знал шесть языков, в том числе и китайский. Окончил один класс церковно-приходской школы. В семь лет я уже вовсю сено косил, в десять — коров доил, на огородах пахал. Осенью наша семья по двести мешков картошки заготавливала. После школы надо было коровам и свиньям корм дать и вечером на тренировку спешить: спортом я еще в школе увлекся, борьбой и штангой. Жалко, что только в 27 лет понял, когда со мной беда случилась, что имел, да не ценил.

…Первый год после операции был самым трудным: протезирование, лечение, попытки ходить. Дизлер признается, что топил свое бессилие в водке и даже умереть хотел:

— На третий год остановился и подумал — мне вторая жизнь дана, и что же я ее так наплевательски транжирю, в скотину превращаюсь — и как отрезало.

Жил в своей квартире — мать в другом городе, сестра приходила, когда свои дела отпускали. И Владимир Рудольфович научился всему: готовить, стирать, убирать, заново ходить.

— Одно дело протезы надеть, а другое — держать баланс тела, ходить и не падать от каждого ветерка. Не так-то это и просто, только обычные люди об этом не задумываются,— рассказывает Владимир Рудольфович.

Через пять лет после трагедии Владимир женился, стал отцом красавицы дочки и организовал в городе общество инвалидов, став его председателем: проблемы-то у собратьев по протезу одни и те же.

— Как в Хабаровске инвалиду зимой ходить? Костыли на льду разъезжаются, упадешь — протезы в разные стороны. Жди, пока кто-нибудь поможет. В гараж ходил по расписанию: сосед на службу шел — и я за ним — если что-то случится, поможет подняться. Вечером уже сам до подъезда кое-как дойдешь, так жильцы на порог подъезда снега на обуви наносят, ступеньки скользкие — и ты покоряешь Эверест с помощью пики,— вспоминает Владимир Рудольфович.

Через два года после трагедии Дизлер впервые увидел Геленджик: благодаря Фонду социального страхования поехал туда в санаторий на реабилитацию. Начало лета, а Владимир Рудольфович из поезда выходит в тулупе, хотя народ уже вовсю в море купается.

— Тогда я и решил переехать на Кубань и купил домик под Анапой, в селе Супсех. Там я полгода взаперти сидел, а здесь круглый год на протезах хожу и на коляске езжу,— объясняет Дизлер.

Улица, на которой стоит его дом, носит имя дружбы. В двухэтажном коттедже на двух хозяев — строил Владимир Рудольфович для себя и дочки — его семья была счастлива много лет.

Планов громадье

С женой после двадцати лет совместной жизни Владимир Дизлер развелся, но ее без помощи не оставляет. Дочка Вика с внуком Мишуткой переехала в Краснодар. Как-то Владимир Рудольфович поехал ее навестить — у дорогих сердцу погостить, а себе машину купить:

— Посмотрел, как они живут, и купил им квартиру — новая машина подождет.

Сейчас Дизлер вложился в долевое строительство: дом хочет продать, а сам переедет в квартиру.

— Планов у меня громадье: хочу купить земли и начать другой дом строить — с видом на море, с камином. Чтоб внучку было куда летом приезжать,— объясняет Владимир Рудольфович.

— Как я справляюсь со стройкой и домашним хозяйством сам, да еще и в инвалидной коляске? Легко! Грязь я ненавижу, поэтому сам полы мою, влажную уборку делаю, борщи-супы варить — не проблема, тоже могу. Раз в неделю ко мне приходит помощница из соцзащиты — окна помыть, пыль на холодильнике и на шкафах протереть — там, где я не достаю. А остальное всё — сам. За 34 неполных года после беды, которая со мной приключилась, я давным-давно адаптировался. Живу как все нормальные люди, только без обеих ног. Просыпаюсь с восходом солнца, хватаю гантели, делаю зарядку: в форме надо быть! — говорит Владимир Рудольфович.

С ранней весны до глубокой осени Дизлер плавает в море, с товарищами на рыбалку гоняет. Бывает, что ездит смотреть, как в местном клубе инвалиды танцуют на колясках, хотя сам не пробовал. Любит на коляске по берегу моря прокатиться. Постоянно помогает кому-то из родных, близких и знакомых то советом, то колесами. Водить Владимир Рудольфович начал еще в Хабаровске, где один умелец сделал ему специальное устройство для ручного управления автомобилем: механизм универсальный, съемный — переставляй на другого железного коня да води.

— Водишь ты как ас,— так мне начальник ГИБДД сказал, когда я его по автодрому повозил, чтобы допуск получить,— смеется Дизлер.

— Вот кто, скажите, не любит государство ругать? Так я простую вещь скажу: прежде чем рот открыть, вспомните, как инвалидам до 1991 года жилось. Это сейчас во всех государственных учреждениях — от администрации до поликлиники есть пандусы, в автобусах низкопольных — подъемники для инвалидов. Инвалидам путевки в санатории бесплатно дают, автомобили, коляски. А раньше-то и колясок инвалидных толковых не было, и надо было блат иметь, чтобы тебе такую дали, на которой передвигаться можно. А сейчас мне Краснодарское отделение Фонда социального страхования такую коляску выдало — любо-дорого: и по песку проходит, и удобная. В общем, вечером выедешь на берег моря, любуешься на закат и понимаешь, как жить-то хорошо,— добавляет Владимир Дизлер.

Справка «Кубани сегодня»

Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования РФ — единственная государственная структура в стране, которая в рамках страховых гарантий обеспечивает пострадавших на производстве граждан автотранспортом, адаптированным для их нужд. Также Краснодарское отделение ФСС ежеквартально возмещает расходы на приобретение горюче-смазочных материалов и оплачивает один капитальный ремонт автомобиля в течение всего срока эксплуатации. Они финансируются из отчислений в ФСС предприятий по Федеральному закону №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Цифры и факты

Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования обеспечивает пострадавших на производстве кубанцев автомобилями с ручным управлением марок «Ока», Lada и Lada Granta с 2002 года. За это время их обладателями стало более 670 жителей Краснодара, Кореновска, Анапы, Новороссийска и других городов региона.

С 2002 года пострадавшим на производстве кубанцам региональное отделение фонда выдало более пятисот машин.

Важно знать, что подобными социальными гарантиями обеспечены только люди, устроенные на работе официально, за которых работодатель отчисляет страховые взносы. Только при заключении трудового договора сотрудник может рассчитывать на выплаты по больничным листам, беременности и травмам на производстве.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО