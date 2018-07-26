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РСХБ и Panasonic запустили первую в России кобрендовую карту JCB

Четверг, 26 июля 2018 05:54
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РСХБ и Panasonic запустили первую в России кобрендовую карту JCB

АО «Россельхозбанк» совместно с компанией Panasonic выпустили первую в России кобрендовую банковскую карту на базе международной платежной системы JCB.

В партнерстве с компанией «Panasonic Россия» Россельхозбанк предлагает кредитные и дебетовые карты с бесплатным выпуском и обслуживанием. Открыв кобрендовую карту, клиент РСХБ становится участником программы лояльности Club Panasonic на специальных условиях и получает на счет десять тысяч приветственных бонусов.

За любые покупки по карте ее держателю начисляются бонусные баллы, которые можно конвертировать в скидки на товары Panasonic в фирменном интернет-магазине Panasonic Eplaza. Один балл при этом будет равен одному рублю. Максимальный размер скидки за баллы варьируется и в некоторых случаях может доходить до 50 процентов от стоимости товара.

Расплачиваясь картой в интернет-магазине Panasonic Eplaza, клиент получит кэшбэк в размере 20 процентов от суммы транзакции в виде бонусных баллов. За все другие операции оплаты товаров и услуг будет начислено баллами 5 процентов от суммы покупок.

— Сотрудничество РСХБ, JCB и Panasonic способствует развитию торгово-экономических отношений между Россией и Японией в знаковый для двух стран год — Год Японии в России,— отметила Ирина Жачкина, первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк». — Нам удалось создать уникальный продукт, который позволяет клиентам РСХБ выгодно совершать покупки и содействует дальнейшему укреплению контактов между нашими странами. Как один из ключевых участников финансового рынка России, обладающий разветвленной сетью точек продаж, Россельхозбанк постоянно расширяет продуктовую линейку с учетом современных тенденций и обеспечивает надежное обслуживание карт ведущих международных платежных систем.

— Новая кобрендовая карта не имеет аналогов в России, она дополняет и расширяет программу лояльности для поклонников бренда Panasonic, в которой уже участвуют сотни тысяч россиян. Важно, что ее запуск состоялся именно в 2018 году, когда корпорация Panasonic отмечает свое столетие. Я верю, что этот и другие партнерские проекты заложат основу успеха и благополучия в нашем новом столетии,— прокомментировал Дзюнити Судзуки, генеральный директор компании «Panasonic Россия».

— Мы уверены, что данный проект станет важным этапом в достижении нашей цели, состоящей в том, чтобы стать одним из самых активных и инновационных игроков в платежной индустрии России. Рынок платежных решений расширяется, но также растут и требования потребителей к карточным продуктам, к тем привилегиям, которыми могут воспользоваться держатели карт. Совместно с партнерами РСХБ и Panasonic мы даем дополнительную возможность совершать покупки выгодно. Новая кобрендовая карта является ответом на растущие потребности времени,— подчеркнул Такаси Суэцугу, генеральный директор JCB International Eurasia.

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