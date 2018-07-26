«Краснодар Водоканал» увеличивает число артезианских скважин

В рамках выполнения инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает работы по бурению артезианских скважин. Данные мероприятия позволят увеличить подачу воды в различных частях города, обеспечить бесперебойное водоснабжение, а также улучшить качество подаваемого населению ресурса.

Всего с начала года ООО «Краснодар Водоканал» уже пробурил и восстановил работоспособность 16 артезианских скважин. Из них будет подниматься вода высокого качества.

Глубоко под землей находятся пять эксплуатируемых водных «горизонтов». Самый нижний - Киммерийский, находится на глубине около 800 метров, тогда как первые расположены на уровне 80 - 100 метров. Самая вкусная вода находится в Апшеронском и Акчагыльском «горизонтах», самая теплая – в Киммерийском. Геологические особенности месторождения пресных вод требуют эксплуатации всех «горизонтов», поэтому на каждом водозаборе предприятия всегда функционируют различные скважины. Смешиваясь в резервуарах, вода усредняется по показателям, тем самым, улучшаясь по качеству.

«Качество жизни напрямую зависит от качества воды, - говорит главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин. – У жителей столицы Кубани нет причин для волнений. Вода, которую когда-то нашли геологи под Краснодаром – одна из самых лучших по вкусовым и качественным показателям. Для подземных вод во всем мире основными проблемами остаются жесткость, повышенное содержание железа и марганца, а также токсикологические показатели, определяемые геохимическими особенностями грунтов. Краснодарская вода не имеет проблем по вышеперечисленным показателям, поэтому ее состав по праву приравнивается к составу воды минеральной».