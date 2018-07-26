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В Туапсе по факту смерти мужчины проводится проверка

Четверг, 26 июля 2018 14:46
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В правоохранительные органы Туапсе поступило сообщение о смерти 39-летнего мужчины, которого поразило ударом молнии во время нахождения в воде. По данному факту следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, мужчина приехал в Туапсе вместе с семьей из Пензенской области на отдых. Вечером 25 июля 2018 года во время нахождения в море его поразило ударом молнии, в связи с чем он не смог самостоятельно выбраться из воды и погиб. Обнаружив погибшего, родственники обратились в правоохранительные органы.

В настоящее время с целью установления точной причины смерти мужчины назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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