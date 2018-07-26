Необычную акцию провели бойцы студенческого энергетического отряда «Стремительный», работающего в Сочинском филиале компании «Кубаньэнерго» («Россети»). Ребята обошли в Сочи специализированные магазины «Все для рыбалки», напомнили посетителям о правилах электробезопасности во время рыбной ловли на водоемах, вблизи которых проходят линии электропередачи. Повсюду бойцы студенческого энергетического отряда развешивали плакаты, призванные уберечь любителей рыбной ловли от беды.

- Во время ловли рыбы в водоемах, возле которых проходят линии электропередачи, необходимо соблюдать осторожность. Если случайно задеть электрические провода удилищем или мокрой леской, можно получить сильный удар током или ожоги. Иногда подобные случаи вообще оканчиваются трагически, рыболовы гибнут. Чтобы предупредить подобные неприятности, мы и провели информационный рейд по магазинам «Все для рыбалки», - рассказал комиссар студенческого энергетического отряда «Стремительный Павел Астахов.

Ирина СИЗОВА