Минус одна самовольно возведенная заправка

В Геленджике демонтирована самовольная автозаправочная станция.

С иском к индивидуальному предпринимателю в Арбитражный суд Краснодарского края обратилась администрация города-курорта. Рассмотрев иск, суд обязал гражданина в течение 30 дней освободить земельный участок площадью 7 тысяч квадратных метров на Сухумском шоссе путем сноса (демонтажа) расположенного на нем автозаправочного комплекса. Помимо капитального кирпичного здания операторской и двух колонок для заправки транспорта, в решении суда фигурировали 8 металлических цистерн для хранения топлива, трансформаторная подстанция, бункер для сыпучих материалов, несколько хозпостроек, металлический гараж, а также капитальный забор из бетонных блоков, плит и металла, протяженностью порядка 200 метров.

В ходе проведения исполнительных действий судебными приставами был предпринят в отношении должника весь комплекс мер, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 №229–ФЗ «Об исполнительном производстве». Убедить индивидуального предпринимателя добровольно исполнить решение суда оказалось непросто. Но представителям Закона удалось в ходе нескольких бесед донести до него, что уклониться от сноса автозаправки в сложившейся ситуации не удастся ни при каких обстоятельствах – весь вопрос лишь в том, насколько затратными станут строительные работы.

В результате, владелец принял решение демонтировать комплекс самовольно возведенных строений собственными силами. В настоящий момент решение суда исполнено в полном объёме. Земельный участок освобожден от строительного мусора и приведен в состояние, пригодное для его дальнейшего использования.