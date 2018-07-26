Темрюкские полицейские задержали подозреваемого в серии мошенничеств

В дежурную часть Отдела МВД России по Темрюкскому району обратилась продавец одного из местных магазинов и сообщила о том, что она стала жертвой мошенника. Женщина пояснила полицейским, что один из покупателей предложил ей разменять крупную сумму денег мелкими купюрами. После того, как неизвестный вышел из торгового зала, она недосчиталась нескольких тысяч рублей в размене.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник отвлек потерпевшую и, при пересчете, спрятал в руке часть денежных средств, которые должен был передать продавцу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого преступника. 47–летнего приезжего из Хабаровского края задержали по месту его временного проживания в Темрюкском районе и доставили в отдел полиции.

При дальнейшей проверке правоохранители установили причастность подозреваемого еще к трём аналогичным фактам противоправной деятельности, совершенным на территории района. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Темрюкскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.

Источник