Полицейские Курганинского района завершили расследование уголовного дела о серии краж

Следственным отделом ОМВД России по Курганинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 21-летней жительницы Армавира по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

С сообщением о краже в полицию обратилась местная жительница. Пенсионерка пояснила, что после посещения аптеки не обнаружила в сумке кошелька с банковскими картами и денежными средствами. Ущерб составил около 25 тысяч рублей.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемой злоумышленницы. 21-летнюю подозреваемую полицейские задержали по месту жительства в городе Армавире. В ходе дальнейшей проверки была установлена причастность задержанной еще к двум аналогичным фактам противоправной деятельности. Общий ущерб составил более 40 тысяч рублей.

Установлено, что злоумышленница приезжала в Курганинский район для совершения краж. Похищенные денежные средства она тратила на личные нужды, а кошельки выбрасывала.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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