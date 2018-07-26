«Краснодар Водоканал» продолжает автоматизацию объектов водоснабжения

В рамках мероприятий по улучшению качества услуг «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает реализацию программ автоматизации объектов водоснабжения и водоотведения.

Специалисты предприятия продолжают замену оборудования на ВНС по ул. Бакинская, обеспечивающей водоснабжение гимназии № 23. В ходе выполнения работ будут заменены насосные агрегаты, запорная арматура, а также измерительные приборы, контролирующие подачу и давление воды.

«Мероприятия по замене оборудования проводятся в целях обеспечения надежной и бесперебойной эксплуатации объектов, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - Водопроводно-насосные станции, обеспечивающие водой различные района города - важнейшее звено систем водоснабжения столицы Кубани».

Работы по перекладке старых участков трубопровода диаметром 100 мм общей протяженностью около 30 метров и переключению новых участков будут выполнены в ночное время.