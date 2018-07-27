Курорт круглый год

Губернатор края поставил задачу перед главами курортных городов и районов обеспечить работу санаторно-курортных комплексов, в том числе в межсезонье.

Так, в Сочи уже подготовлено несколько проектов по развитию курортной инфраструктуры Лазаревского района.

Планируется создать сквер «Лиран» с парковкой и объектами обслуживания, оборудовать пляж и морскую набережную, туристический объект «Деревня ремесел», построить гостиничный комплекс с аквапарком, а также спортивно-оздоровительный и лечебно-диагностический центры.

— В настоящее время рассматривается возможность выделения земельных участков для реализации проектов, также идет поиск инвесторов,— уточнили в региональном Департаменте инвестиций и развития МСП. В ведомстве добавили, что после проработки условий реализации при необходимости проекты будут внесены в Единую систему инвестиционных предложений Краснодарского края, размещенную на инвестиционном портале Кубани.

Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что сегодня Кубань ассоциируется у туристов не только с морем — популярностью пользуются и горнолыжные курорты, этнографические и национальные парки, бальнеолечебницы и здравницы. Кроме того, активно развивается деловой и событийный туризм. По словам главы края, работа в этом направлении продолжится.

Подготовила Марина ГЛЕБОВА