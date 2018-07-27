Культура Кубани: яркие события и масштабные проекты

Культурная жизнь Кубани в последние годы стала очень насыщенной. И яркой ее палитру делают не столько гости, приезжающие на гастроли и фестивали в наш край, а именно наши — родные творческие коллективы своими проектами и яркими выступлениями. Сегодня в крае делается очень многое для поддержки юных талантов, для сохранения сети культурных учреждений в малых населенных пунктах региона.

Министр культуры Краснодарского края Виктория Юрьевна ЛАПИНА дала нашей газете интервью, в котором рассказала о наиболее ярких событиях культурной жизни Кубани, о решении актуальных проблем отрасли.

— Виктория Юрьевна, в этом году главной темой многих событий в сфере культуры Кубани стало 75-летие со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Почему, как вы считаете, нам так важно говорить об этой дате на протяжении всего года? Какие мероприятия, посвященные ей, вы хотели бы отметить?

— Освобождение Кубани — одно из важнейших событий Великой Отечественной войны, ознаменовавшее завершение Битвы за Кавказ. Оно имеет особое значение не только для края, но и для всей страны. Благодаря героическому подвигу наших дедов и прадедов мы сегодня имеем возможность жить, обязаны хранить память о тех исторических событиях и воспитывать наших детей на примере мужества и отваги героев нашего Отчества.

По поручению главы администрации (губернатора) Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева юбилейные мероприятия проходят по всей Кубани, во всех учреждениях культуры и с максимальным охватом населения. В патриотических акциях принимают участие все поколения кубанцев: от участников боевых действий и тех, кто был в годы Великой Отечественной войны детьми, до нынешних школьников.

Многие проекты плана, разработанного Министерством культуры, имеют долгосрочный характер, а их реализация ведется совместными силами сразу нескольких учреждений культуры.

Так, в январе в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына стартовал проект «75-летию Великой Победы — 75 героических страниц», который завершится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне — 9 мая 2020 года. В рамках данного проекта в музее запланировано 75 просветительско-познавательных мероприятий для молодежи, связанных с основными датами Великой Отечественной войны.

Координатором проекта выступает Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына при участии Краснодарской краевой научной библиотеки имени А. С. Пушкина, Государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Кубанькино», Государственного архива Краснодарского края, Центра документации новейшей истории региона и историко-краеведческих музеев муниципальных образований края.

В конце января стартовал и большой краевой культурно-просветительский кинопроект «Герои Кубани в летописи Великой Победы». Это совместный проект Министерства культуры Краснодарского края, Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, регионального телеканала «Звезда Кубани» и Краснодарской киностудии имени Н. Минервина. Проект реализуется Государственным автономным учреждением культуры Краснодарского края «Кубанькино». В каждом муниципальном образовании края для учащихся образовательных школ и студентов учебных заведений проводятся кинолектории об известных людях — участниках боевых действий, выдающихся земляках, внесших большой вклад в освобождение Краснодарского края и Кавказа в период Великой Отечественной войны.

В феврале стартовала краевая библиотечная акция «Литературная память Победы», организованная Краснодарской краевой универсальной научной библиотекой имени А. С. Пушкина. Общедоступные библиотеки края проводят мероприятия, посвященные освобождению Кубани от немецко-фашистских захватчиков, в соответствии с хронологией освобождения городов и районов Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков с января по октябрь 1943 года. На основе проведенных мероприятий и краеведческих материалов, найденных в процессе поисковой и исследовательской деятельности библиотек, на сайте библиотеки имени А. С. Пушкина будет создана виртуальная хроника событий освобождения населенных пунктов края.

Крупным театральным проектом стала премьера спектакля «Мартышка» в Краснодарском академическом театре драмы имени М. Горького. Это уникальная постановка по историко-патриотическому произведению кубанского автора, заслуженного журналиста Кубани и Адыгеи, заслуженного работника культуры России Владимира Рунова. Главный герой произведения — мальчик Мартын, несмотря на свой юный возраст, являет нам пример истинного патриотизма. Сюжет основан на реальных событиях, происходивших во время оккупации Кубани во время Великой Отечественной войны. Это наша история, без которой невозможна была бы наша жизнь, и очень важно, что мы ее не забываем.

Кульминация торжеств, посвященных 75-летию освобождения края, состоится 9 октября на территории «Военной горки» в Темрюке — одного из самых крупных в России музеев боевой техники под открытым небом. Культура Кубани примет самое непосредственное участие в подготовке и проведении масштабных мероприятий.

Память о тех знаковых событиях навсегда сохранится в наших сердцах. Мы обязаны использовать все возможности, которые дает нам этот год. Все мероприятия культурной жизни края своей главной целью ставят объединение народа и сохранение памяти о героической истории нашей страны.

— Расскажите о «дорожной карте» программы «Развитие культуры». Какие направления в отрасли финансируются сегодня в первую очередь?

— Начну с того, что на текущий год в консолидированном бюджете Краснодарского края на реализацию государственных и муниципальных полномочий в сфере культуры предусмотрено 14,2 млрд рублей, включая краевой бюджет и средства местных бюджетов.

По сравнению с 2017 годом объем бюджетной поддержки отрасли увеличился почти на 1 млрд рублей. Эти средства были дополнительно выделены из бюджетов всех уровней на повышение средней заработной платы работников культуры в рамках реализации майских указов президента.

Государственной программой Краснодарского края «Развитие культуры» из федерального и краевого бюджетов предусмотрены ассигнования в объеме более 5,8 млрд рублей.

На эти средства в рамках мероприятия программы «Поддержка муниципальных учреждений культуры» запланировано предоставление субсидий 58 муниципальным образованиям края на поддержку учреждений культуры: ремонт зданий, укрепление материально-технической базы, приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств, поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театров в малых городах, а также детских и кукольных театров — создание новых постановок и показ спектаклей.

В рамках мероприятия «Культура Кубани» — предоставление субсидий 62 муниципальным образованиям на комплектование книжных фондов и подключение к сети Интернет в муниципальных библиотеках Краснодарского края.

В рамках мероприятия «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства» на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и их работников предусмотрено предоставление субсидий 24 муниципальным образованиям.

На осуществление работ по капитальному ремонту зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта в государственных учреждениях культуры, подведомственных министерству, в рамках мероприятия «Совершенствование деятельности государственных учреждений отрасли „Культура, искусство и кинематография”» предусмотрены средства из краевого бюджета на общую сумму более 14 млн рублей.

— Как обстоит дело с выполнением майских указов президента РФ в части повышения оплаты труда работникам сферы культуры? Есть ли сегодня дефицит кадров в отрасли?

— Краснодарский край по количеству работников культуры находится на четвертом месте в России: в отрасли сегодня трудятся 26 тысяч человек! Это огромный кадровый ресурс и вместе с тем большая ответственность для администрации края по выполнению поручения президента РФ о повышении заработной платы.

Стоит отметить, что «дорожную карту» мы выполняли всегда. За пять месяцев текущего года средняя заработная плата работников культуры края также увеличилась и составляет сегодня более 28 тысяч рублей, что составляет 101 процент к средней по экономике края. Сохранение положительной динамики в этом направлении является нашей приоритетной задачей. Причем зарплаты должны повышаться не только и не столько у руководящего состава, а у всех работников отрасли!

Что касается дефицита кадров, мы регулярно ведем работу, нацеленную на профилактику возникновения данной проблемы. Ежегодно государственными учреждениями культуры осуществляется дополнительное профессиональное обучение работников отрасли: курсы повышения квалификации, обучающие семинары, мастер-классы ведущих специалистов Российской Федерации.

В Краевом учебно-методическом центре ежегодно обучается более 1200 человек. Подготовка ведется по всем направлениям дополнительного образования сферы культуры.

В крае работает шесть образовательных учреждений: Краснодарский краевой колледж культуры, Краснодарский музыкальный колледж имени Н. А. Римского-Корсакова, Краснодарское хореографическое училище, Краснодарское художественное училище, Новороссийский музыкальный колледж имени Д. Д. Шостаковича, Сочинский колледж искусств, в которых ежегодно по пятнадцати специальностям обучается более двух тысяч студентов.

Государственные профессиональные образовательные организации, подведомственные Министерству культуры Краснодарского края,— главный кадровый ресурс отрасли. Их выпускники работают в учреждениях культуры всех муниципальных образований Краснодарского края и в других регионах России. Многие ребята также продолжают свое обучение в ведущих вузах Москвы и Санкт-Петербурга, мы ими гордимся и всегда с радостью ждем возвращения для работы в учреждениях культуры Кубани.

— Есть ли в настоящее время трудности с реализацией проектов «Местный Дом культуры», «Театры малых городов», «Театр детям»?

— Это направления проекта партии «Единая Россия», которые в текущем году объединены в партийный проект «Культура малой родины». Его реализация проходит в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры», о которой мы уже начали говорить выше.

В 2017 году в рамках реализации проекта «Местный Дом культуры» в Краснодарском крае были предусмотрены средства в объеме более 55 млн рублей. Субсидия была предоставлена 28 муниципальным образованиям Краснодарского края. Наш регион в прошлом году также уже принимал участие в федеральном проекте партии «Театры малых городов», по которому в рамках субсидии на условиях софинансирования было выделено в общей сложности более 9 млн рублей на укрепление материально-технической базы и осуществление постановок в двух театрах. По итогам 2017 года все выделенные средства были освоены в стопроцентном объеме. В результате положительная динамика наблюдается практически во всех учреждениях.

Объем средств на выполнение мероприятий партийного проекта в 2018 году составил более 81 млн рублей. Увеличение средств позволило расширить охват муниципальных Домов культуры, а также в проекте впервые смогут принять участие детские и кукольные театры.

При поддержке главы администрации (губернатора) Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева реализация проектов партии «Единая Россия» в рамках проведения государственной программы «Развитие культуры» в Краснодарском крае проходит успешно.

Важно отметить, что в 2018 году в рамках программы «Развитие культуры» на поддержку учреждений культуры из бюджетов всех уровней выделено 329 млн рублей!

Средства направлены на укрепление материально-технической базы и техническое оснащение муниципальных учреждений культуры Краснодарского края в самых отдаленных районах края, в том числе: на ремонт зданий, приобретение кресел для зрительных залов, «одежды» сцены, звукоусилительного, сценического, видеопроекционного оборудования, мебели, музыкальных инструментов, системы пожарной безопасности, вентиляций и кондиционирования, ремонт оборудования сцены.

Кроме того, в рамках программы средства направлены на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до трехсот тысяч человек (Театр драмы и комедии города Армавира и Туапсинский театр юного зрителя) и на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (Краснодарский краевой театр кукол, Театр юного зрителя и Новый театр кукол города Краснодара).

Очень важно, что в последние годы нам удалось добиться значительного роста субсидий на ремонт и укрепление материально-технической базы Домов культуры, детских школ искусств, театров и кинотеатров. Так, из всех уровней бюджетов в 2015 году было выделено 15 млн рублей, поддержку получили пять учреждений культуры, в 2016 году — 52,5 млн рублей (14 учреждений культуры), в 2017 году — 254,7 млн рублей (65 учреждений культуры), в 2018 году — 329 млн рублей (68 учреждений культуры).

— Сейчас большое значение на федеральном уровне уделяется вопросу предоставления равных возможностей детям при получении ими дополнительного образования. Что делается в этом направлении в нашем крае? Есть ли возможность поддержать всех талантливых детей Кубани?

— Именно к этому мы стремимся. Краснодарский край по количеству учреждений дополнительного образования сферы культуры и численности детей, обучающихся в них,— один из крупнейших субъектов Российской Федерации.

Сегодня в 176 детских музыкальных, художественных школах, детских школах искусств, открытых во всех муниципальных образованиях края, обучается игре на тридцати видах музыкальных инструментов, сольному, хоровому, академическому, народному пению, изобразительному, декоративно-прикладному, хореографическому, эстрадному и театральному искусству более 72 тысяч талантливых детей.

Мы особенно гордимся тем, что в нашем крае обучение различным видам искусства доступно не только детям, проживающим в крупных городах, но и ребятам из глубинки — более половины школ расположено в станицах, селах и на хуторах Кубани.

Сеть учреждений дополнительного образования, без преувеличения, является главным кадровым резервом отрасли, а поддержка и развитие данных учреждений — одним из приоритетных направлений совместной работы Министерства культуры Краснодарского края и органов управления культуры администраций всех муниципальных образований.

Ежегодно юные таланты достойно представляют родной край на конкурсах, выставках и фестивалях искусств краевого, всероссийского и международного уровней, являются постоянными участниками крупнейших культурно-образовательных проектов с участием мастеров искусств с мировым именем: Дениса Мацуева, Юрия Башмета, Валерия Гергиева, Владимира Спивакова, Юрия Григоровича. Из года в год ребята становятся студентами театральных школ Олега Табакова и Константина Райкина, ведущих творческих вузов Кубани и России.

Успехи одаренных детей Кубани — это результат большого труда более пяти тысяч педагогических работников, заслуги которых неоднократно отмечены почетными званиями и наградами регионального и федерального уровней.

За последние годы значительно возрос творческий ресурс образовательных учреждений культуры и искусства, отразившийся на числе участников и победителей конкурсно-выставочных мероприятий, расширении географии конкурсантов.

Финансовое обеспечение участия одаренных детей Кубани в конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятиях краевого, всероссийского и международного уровней осуществляется из средств государственных программ Краснодарского края, а также программ, действующих в муниципальных образованиях края.

Ну и, конечно же, продолжается работа по укреплению материальной базы и оснащению детских школ искусств.

— В этом году отмечается столетие архивной службы России. Каково сейчас материально-техническое состояние архивов? Назовите, пожалуйста, основные направления деятельности и сегодняшние первостепенные задачи этой службы.

— Сто лет назад был подписан декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». В советское время это считалось рождением отрасли. В настоящее время федеральным органом, осуществляющим разработку и проведение единой государственной политики в сфере архивного дела и делопроизводства, является Федеральное архивное агентство, которое с апреля 2016 года переведено в непосредственное подчинение президенту Российской Федерации.

С 2016 года региональное Управление архивов находится в составе Министерства культуры Краснодарского края. Архивная служба Кубани с ее почти столетней историей — это не просто структурное подразделение министерства, это целая отрасль, куда входит три государственных, 44 муниципальных архива и более двух тысяч организаций — источников комплектования архивов.

В течение юбилейного года запланированы и проходят мероприятия, посвященные этой дате, а 13 июня в Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко мы провели торжественное мероприятие, на котором архивистам Кубани были вручены награды Федерального архивного агентства и Министерства культуры Краснодарского края, ветеранам отрасли — памятные знаки.

Укреплению и развитию материально-технической базы архивов Министерство культуры краснодарского края при поддержке администрации края и глав муниципальных образований уделяет особое внимание. Так, осуществлены капитальные ремонты зданий государственных архивов. В Центре документации и Крайгосархиве установлены автоматические системы пожаротушения. На базе краевого архива документов по личному составу оснащена лаборатория реставрации и микрофильмирования.

Муниципальные архивы принимают участие в государственной программе Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества». За период ее реализации с 2009 по 2017 год в программе приняли участие 38 муниципальных образований края, а некоторые — не один раз. Проведена большая работа по капитальному и текущему ремонту муниципальных архивов, приобретению оборудования для создания противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов, по размещению и картонированию архивных документов. Площадь муниципальных архивов увеличилась более чем на шесть тысяч квадратных метров, в новые помещения перемещено одиннадцать архивов и т. д. Все указанные меры позволяют сейчас сказать, что краевые государственные и муниципальные архивы располагаются в зданиях, отвечающих нормативным требованиям хранения документов.

Основные направления деятельности архивов остаются неизменными: сохранение принятого на хранение, комплектование документами, имеющими историческое, культурное, социальное значение, и организация всестороннего использования архивных документов.

Еще одной важной задачей архивов является использование архивных документов на благо граждан, общества и государства. Сегодня перед архивами стоит задача быть открытыми для общества. С этой целью создаются сайты, наполняются страницы архивов на официальных сайтах администраций муниципальных образований Краснодарского края. Усилилась социальная значимость архивов. Ежегодно архивами края исполняется около 250 тысяч запросов. В течение 2017 года читальные залы государственных и муниципальных архивов посетило около трех тысяч человек, из архивохранилищ было выдано около миллиона дел.

Будущее архивной отрасли — создание электронных архивов. И эта работа уже начата в государственных и муниципальных архивах Краснодарского края. Из муниципальных архивов наибольший объем работы в этом направлении проделан архивами города Сочи и Краснодара.

С 24 июля 2018 года Управление архивов выделено в отдельную структуру в составе администрации Краснодарского края.

— Насколько известно, сегодня в учреждениях культуры немало делается для того, чтобы создать доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Расскажите, пожалуйста, об этом.

— Создание условий для комфортной жизни и деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья — обязанность современного общества.

В Краснодарском крае реализуется государственная программа «Доступная среда», которая ориентирована на обеспечение равных возможностей наряду с другими гражданами. Обеспечение людей с ограниченными возможностями здоровья доступными учреждениями культуры в этой связи является одной из наиболее важных задач.

В Краснодарском крае свою деятельность ведет около 2,5 тысячи учреждений культуры. По итогам мониторинга установлено, что паспорт доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья имеет более шестисот зданий учреждений культуры. Параллельно с работой по получению паспортов доступности учреждениями ведется работа по обустройству объектов учреждений культуры по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидности, обеспеченности доступности инвалидам культурно-досуговой деятельности.

В государственных учреждениях культуры Краснодарского края также проводится системная работа по созданию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко работают аудиогиды, размещен этикетаж, напечатанный шрифтом Брайля, и тактильные мнемосхемы экспозиции. В Государственном автономном учреждении культуры Краснодарского края «Кубанькино» действует кинозал, оснащенный необходимым оборудованием для субтитрирования фильмов.

Но всё же основная наша задача — помочь людям с ограниченными возможностями здоровья организовать их активный досуг, создать условия для их более широкого доступа к культурным ценностям, современным информационным технологиям, сформировать их активную жизненную позицию. А главное — создать условия для реализации их творческого потенциала.

Более 25 лет в городе Армавире функционирует специализированная школа слепых и слабовидящих детей — единственная на Кубани и в России музыкальная школа для детей с нарушениями зрения. Ежегодно в учреждении обучаются триста одаренных детей, из которых порядка 85 — дети-инвалиды, в том числе около тридцати — тотально слепые.

Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова обслуживает инвалидов по зрению всех возрастных групп, членов их семей и другие категории инвалидов. Пользователями библиотеки является более 6,5 тысячи жителей Краснодарского края. В структуру библиотеки входят филиалы в Армавире, Ейске, Лабинске, а также в Новороссийске, Тихорецке и Геленджике, которые начали свою работу в текущем году, и 54 библиотечных пункта выдачи литературы.

В культурно-досуговых учреждениях Краснодарского края организована работа более 650 инклюзивных клубных формирований, которые посещает более 15700 человек. Количество участников растет с каждым годом.

— Виктория Юрьевна, лето — пора фестивалей и всевозможных мероприятий на открытом воздухе. Какие события, на ваш взгляд, стоит посетить гостям Кубани да и жителям края, которым необходима насыщенная культурная жизнь во время курортного сезона?

— Лето для учреждений культуры — это прежде всего период школьных каникул, когда особое значение приобретает вопрос организации свободного времени детей и подростков, их разнообразной творческой деятельности. В этой связи учреждениями культуры разработаны программы разнообразных мероприятий.

На сегодняшний день работу с детьми и подростками в крае осуществляет 1087 клубных учреждений, где содержательный досуг и занятость детей и подростков обеспечивает более семи тысяч клубных формирований, в которых задействовано более 155 тысяч детей. А это значит, что в каждом сельском клубе или городском Доме культуры каждый ребенок найдет для себя что-то интересное в рамках работы детской тематической площадки.

Конечно, в летний период в крае реализуется и ряд творческих проектов, направленных на организацию содержательного досуга молодежи.

Так, совсем недавно в поселке Лазаревское города Сочи прошел XX Всероссийский фестиваль фольклорных коллективов «Кубанский казачок», в котором наряду с творческими коллективами Краснодарского края приняли участие самодеятельные артисты из различных субъектов Российской Федерации — всего более семисот участников!

В целях активизации работы клубных любительских объединений в июне — июле этого года проходит краевой фестиваль подростково-молодежных клубных объединений «Нам жить в России». А фестиваль «Кубанские просторы» традиционно соберет лучшие детские творческие коллективы Краснодарского края на черноморском побережье.

Государственные и муниципальные библиотеки Краснодарского края в летний период активно взаимодействуют с санаториями, детскими оздоровительными центрами, пришкольными и загородными лагерями.

В большие летние гастроли по черноморскому побережью отправился и Краснодарский краевой театр кукол. В рамках программы «В дни школьных летних каникул» 15 тысяч зрителей со всех уголков нашей страны смогут посмотреть около 35 спектаклей театра на сценах городских театров Анапы и Новороссийска.

Особое внимание детям и подросткам в период школьных каникул уделяют музеи Кубани, которые активно используют современные интерактивные формы: мастер-классы по различным видам искусств, мультимедийные проекты, викторины, квесты, театрализованные представления, творческие конкурсы.

В Международный день защиты детей во всех муниципальных образованиях края при содействии Государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Кубанькино» стартовала краевая киноакция «Летние киноканикулы». Акция продлится до конца августа, в ней принимают участие муниципальные кинотеатры и культурно-досуговые учреждения. В рамках киноакции запланировано около трех тысяч киносеансов, которые посетит более 80 тысяч детей. Посещение киносеансов в рамках акции для кубанских школьников бесплатное.

Конечно же, летом на свои традиционно любимые аудиторией фестивали приглашает выставочный комплекс «Атамань».

В августе этого года в поселке Мезмай Апшеронского района соберутся лучшие мастера кузнечного дела Кубани и различных регионов России на краевой фестиваль «Кузнечное дело Кубани». В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по кузнечному делу, выступления творческих самодеятельных коллективов, выставка декоративно-прикладного творчества и многое другое.

А в Краснодаре в августе в рамках художественного проекта «Яблочный Спас» пройдет краевая выставка мастеров декоративно-прикладного, изобразительного, фотоискусства, где будут представлены работы лучших мастеров и художников из всех муниципальных образований Краснодарского края.

В завершение лета по традиции мы приглашаем всех стать участниками Всероссийской акции «Ночь кино-2018», которая в этом году пройдет 25 августа.

Кроме того, по доброй традиции летними и первыми осенними вечерами в парках и на открытых площадках у учреждений культуры края будут проходить променад-концерты.

— Расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем состоянии Краснодарского цирка. Есть ли возможность его реконструкции?

— Сегодня учреждение работает в штатном режиме. На момент передачи Краснодарского государственного цирка из федеральной собственности в собственность Краснодарского края здание учреждения, которое эксплуатировалось без проведения капитального ремонта более 47 лет, находилось в неудовлетворительном состоянии.

С 2014 года нами осуществляется целый ряд мероприятий по поддержанию здания цирка в надлежащем состоянии. Ежегодно учреждению выделяются субсидии из средств краевого бюджета на проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий, на выполнение мероприятий по государственным программам Краснодарского края, в том числе «Обеспечение безопасности населения», «Доступная среда». Проделана большая работа по расширению спектра, улучшению качества предоставляемых услуг и сохранению традиций творческого коллектива. Весь имущественный комплекс учреждения, находящийся в собственности Краснодарского края, используется в соответствии с целевым назначением.

Однако ввиду отсутствия у региона возможности в кратчайшие сроки провести реконструкцию здания цирка в настоящее время рассматривается вопрос о его передаче в федеральную собственность.

— Виктория Юрьевна, завершился очередной театрально-концертный сезон, который порадовал нас немалым количеством премьер и ярких событий. Поделитесь, пожалуйста, своими личными впечатлениями. Какие спектакли и концерты на вас произвели особое впечатление?

— Минувший год прошел в нашем регионе под знаком 80-летия Краснодарского края. Благодаря каждому работнику культуры края мы выполнили задачу, поставленную нашим губернатором Вениамином Ивановичем Кондратьевым: чтобы все кубанцы — жители столицы и самого отдаленного хутора почувствовали атмосферу общего праздника, испытали чувство гордости за наш успешный, процветающий край с красивой, величественной историей.

Знаковыми стали две масштабные театральные премьеры: «Кубанские казаки» по пьесе Н. Погодина в Краснодарском академическом театре драмы имени М. Горького и «Наш маленький Париж» по книге кубанского писателя В. Лихоносова в Краснодарском творческом объединении «Премьера» имени Л. Г. Гатова.

Вторая половина сезона прошла под знаком 75-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, с чего мы начали нашу с вами беседу. И в мае зрителю была представлена самая масштабная премьера 98-го сезона Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького — драма военных лет «Мартышка», о которой мы также уже упоминали в беседе.

Важным событием для всего края, конечно же, стало празднование 80-летия народного артиста России, дважды лауреата Государственной премии РФ, дважды Героя труда Кубани художественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Гавриловича Захарченко. Юбилей отмечается не только у нас в крае — концерты хора прошли в городах России и Республике Беларусь. Особое место занял большой концерт в Государственном Кремлевском дворце. От имени Правительства Российской Федерации казачьего маэстро поздравила заместитель Председателя Правительства России Ольга Юрьевна Голодец.

На кремлевской сцене в минувшем сезоне уже восьмой раз выступили и артисты Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко, представив уникальную шоу-программу «Во Тамани пир горой», которая продемонстрировала многонациональную культуру Кубани.

Яркой стала премьера новой постановки «Легендарные хореографы XX века» Театра балета Юрия Григоровича Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Л. Г. Гатова. Народный артист ССР, лауреат Ленинской премии, двух Государственных премий СССР, Государственной премии РФ и двух премий Правительства РФ, Герой труда Кубани Юрий Николаевич Григорович собрал фрагменты лучших постановок золотого балетного наследия, в том числе и тех, которые не идут ни на одной сцене России.

Еще одним важным событием сезона стало возрождение практики режиссерских лабораторий. Проект «100% Горький», посвященный творчеству Максима Горького и 150-летию со дня его рождения, на неделю превратил театр драмы в экспериментальную площадку. С помощью современных средств театра и режиссерских приемов в результате проекта удалось доказать уместность и актуальность творчества классика на сцене театра XXI века. И уже на октябрь назначена премьера «Мещан» Г. Шапошникова, которая даст старт 99-му сезону театра.

А Краснодарский Музыкальный театр будет отмечать свой юбилейный 85-й театральный сезон, и одним из главных его сюрпризов станет премьера мюзикла Ф. Лоу «Моя прекрасная леди» в декабре.

— Виктория Юрьевна, большое спасибо за интересный разговор.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА

Фото Владимира СЕМЕНЦА