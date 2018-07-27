Помощь будет оказана

Вице-губернатор Андрей Коробка провел совещание, на котором обсудили возможность оказания финансовой поддержки одному из ведущих предприятий региона по производству плодоовощных консервов полного цикла — ООО «Техада».

В мероприятии приняли участие министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека, министр экономики Краснодарского края Александр Руппель, управляющий Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк России» Андрей Орешко, руководство ООО «Техада».

Напомним: от града, прошедшего 30 июня в нескольких районах края, пострадало 186 фермерских и личных подсобных хозяйств, а также тридцать сельхозпредприятий. В частности, у предприятия «Техада» из Павловского района град выбил значительную часть посевов овощей, которые должны были идти на переработку. Таким образом, завод, который поставляет по всей стране плодоовощные консервы, остался практически без сырьевой базы.

— Нельзя допустить, чтобы ключевое перерабатывающее предприятие края простаивало. Это вопрос не только производственного характера, но и социального: здесь трудятся сотни людей. Поэтому решено проработать вопрос организации поставок сырья в «Техаду» из других регионов ЮФО,— сказал вице-губернатор, подчеркнув, что краевые власти окажут содействие предприятию в поиске поставщиков овощной продукции. Обсуждался вопрос оказания ООО «Техада» и финансовой помощи. Андрей Орешко отметил, что банк готов поддержать предприятие.

— Сбербанк всегда поддерживает своих клиентов, оказавшихся в трудной финансовой ситуации. Для ООО «Техада» мы совместно с администрацией Краснодарского края вырабатываем поэтапную стратегию взаимодействия, которая предусматривает возможность реструктуризации действующих кредитов и дальнейшего дофинансирования ООО «Техада» в объеме, необходимом для стабилизации функционирования предприятия,— уточнил Андрей Орешко. По итогам встречи Андрей Коробка отметил, что работа с сельхозпроизводителями края, пострадавшими от града, продолжается.

— Эта работа будет вестись до тех пор, пока мы не разберемся с проблемами каждого сельхозпроизводителя,— подытожил вице-губернатор Андрей Коробка.