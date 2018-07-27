На страже порядка

В Краснодаре под председательством начальника Управления региональной безопасности администрации Краснодарского края Николая Колганова состоялось заседание краевого штаба по координации деятельности народных дружин. В мероприятии приняли участие представители краевых министерств, ГУ МВД России по краю, Управления на транспорте МВД России по ЮФО, Кубанского казачьего войска, заместители глав муниципалитетов, командиры дружин.

На заседании были рассмотрены вопросы эффективности работы народных патрулей и общественных объединений правоохранительной направленности, а также реализации федерального закона об участии граждан в охране общественного порядка.

В целях повышения качества деятельности народных дружин по итогам заседания был принят ряд решений. Так, сотрудники управления региональной безопасности продолжат выезжать в города и районы для проверки работы патрулей. Региональному МВД рекомендовано и дальше привлекать дружинников и внештатных сотрудников полиции во время массовых мероприятий. В свою очередь главам муниципальных образований поручено совместно с территориальными органами полиции провести для членов народных дружин цикл семинаров и обучающих семинаров.

— Губернатор ставил перед нами задачу: жители и гости края должны чувствовать себя спокойно как в дневное, так и в ночное время. Совместными усилиями мы обязаны решать ее,— подчеркнул Николай Колганов.

Сегодня в краевой реестр внесены 436 народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности. В их число входят более 17 тысяч человек. Ежегодно отличившиеся представители народных дружин получают благодарность губернатора Краснодарского края. Так, по итогам прошлого года были отмечены шестьдесят человек.