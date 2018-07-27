В Краснодарском крае будет создана Школа событийного туризма.

Проект для организаторов event-мероприятий планирует реализовать Событийная дирекция «Курортов Краснодарского края» совместно с Центром поддержки предпринимательства краевой столицы.

— Школу событийного туризма планируется открыть осенью 2018 года в рамках методической поддержки для представителей туротрасли и event-индустрии региона,— сказал директор Государственного бюджетного учреждения «Курорты Краснодарского края» Алексей Черный. — Мы рассчитываем, что этот проект заинтересует не только начинающих организаторов мероприятий, но и профессионалов. Сегодня мы анализируем рынок образовательных услуг, чтобы пригласить компетентных экспертов и event-тренеров.

Событийная дирекция уже формирует единый календарь наиболее интересных для туристов событий, проводимых на Кубани. Он опубликован на портале проекта и в социальных сетях.

— Мы намерены не только продвигать события, но и прежде всего помогать в организации мероприятий, генерировать собственные идеи, а также отбирать наиболее интересные события на конкурсной основе. Это будет ТОП 20-25 ежегодных крупных мероприятий, направленных на привлечение турпотока,— отметила руководитель событийной дирекции Василиса Головина.

Как сообщили в региональном Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, к сотрудничеству приглашены специалисты в сфере массмедиа, культуры, спорта, event-агентства, туристской отрасли, санаторно-курортные и гостиничные предприятия, общественные и молодежные объединения.