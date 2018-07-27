Награды — достойным

Вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский наградил лучших сотрудников краевого МВД в рамках расширенного заседания коллегии ГУ МВД России по краю, на котором подвели итоги оперативно-служебной деятельности за шесть месяцев 2018 года.

В мероприятии приняли участие замминистра внутренних дел России Виталий Шулика, федеральный инспектор по краю Алексей Ермаков, первый заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко, прокурор края Сергей Табельский, глава СК Кубани Вадим Бугаенко, начальник Росгвардии региона Евгений Меркушин, зампредседателя Краснодарского краевого суда Сергей Кротов.

Начальник ГУ МВД России по краю Владимир Виневский подвел итоги работы за первые шесть месяцев текущего года и обозначил задачи на предстоящий период. В частности, он отметил важность применения технических средств для контроля за ситуацией в общественных местах, в том числе систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город» и экстренной связи «Гражданин — полиция».

В своем выступлении Алексей Копайгородский отметил важность работы Антитеррористической комиссии и постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

— Не в каждом субъекте выстроена такая система совместной работы правоохранительных сил и всех структур исполнительной власти, которая делает всё, чтобы в крае было спокойно,— добавил вице-губернатор.

В ходе заседания состоялась церемония награждения лучших сотрудников. Заместитель главы региона Алексей Копайгородский вручил от имени губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева благодарности и почетные грамоты за образцовое выполнение служебных задач.