Сберегая и приумножая природные богатства

Министерство природных ресурсов Краснодарского края осуществляет государственное управление в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. О направлениях его работы — в интервью с руководителем ведомства Сергеем Ерёминым.

— Какие меры по сохранению лесов были приняты накануне пожароопасного сезона?

— С 1 апреля 2018 года постановлением главы администрации Краснодарского края установлено начало пожароопасного сезона в Краснодарском крае, который продолжится вплоть до ноября месяца включительно.

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края был разработан и утвержден Сводный план тушения лесных пожаров на территории Краснодарского края на 2018 год, а также планы тушения лесных пожаров на территории лесничеств Краснодарского края, план основных мероприятий Краснодарского края по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2018 года.

При подготовке к пожароопасному сезону в действие приводится строго выстроенная система мер и мероприятий. В рамках обеспечения пожарной безопасности в лесах Краснодарского края противопожарные профилактические мероприятия и тушение лесных пожаров осуществляются подведомственным министерству ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» и арендаторами лесных участков в соответствии с плановыми объемами.

С начала 2018 года Министерством природных ресурсов Краснодарского края проведено 4 краевых тактико-специальных учения по тушению лесных пожаров на территории лесного фонда края с привлечением сил и средств пожаротушения различных ведомств с целью организации взаимодействия всех задействованных служб: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, районных администраций, лесничеств, лесопожарных формирований и других ведомств и структур, в которых приняло участие более 260 человек.

В ходе всех проводимых учений отрабатываются технологии пожаротушения, оцениваются действия служб по оповещению, действия дежурных, оперативность реагирования сил и действенность средств пожаротушения, а также качество и эффективность тушения лесного пожара.

В целях профилактики лесных пожаров на территории Краснодарского края по состоянию на 10 июля 2018 года проведен ряд необходимых мероприятий: для охраны лесов от пожаров построены лесные дороги протяженностью 19,9 километра; состояние лесных дорог поддерживается на протяженности 557,3 километра; подготовлено 2242 км противопожарных минерализованных полос и организован уход за 2011 км противопожарных минерализованных полос. Активизирована противопожарная пропаганда, в том числе с привлечением СМИ. Особое внимание уделено освещению правил пожарной безопасности в лесах и действиям в случае обнаружения лесного пожара.

Наибольшая опасность возгораний на территории лесного фонда приходится на период с июля по ноябрь, когда лесная подстилка полностью высыхает. Хотелось бы отметить, что в связи с погодными условиями в текущем году первый пожар на территории лесного фонда возник 23 февраля, до введения пожароопасного сезона, что не характерно для региона. В предыдущие годы первые лесные пожары фиксировались не раньше мая.

Силы и средства лесопожарных формирований Министерства природных ресурсов Краснодарского края в период пожароопасного сезона 2018 года находятся в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению.

— Насколько остро стоит проблема с пожарами в курортной зоне нашего края?

— Достаточно остро. Чаще всего проблемы возникают из-за туристов, и больше всего хлопот доставляют неорганизованные группы отпускников, которые приезжают на черноморском побережье на выходные. Кто-то разводит костер прямо под склоняющимися ветками деревьев, кто-то напоследок перед отъездом считает нужным сжечь мусор, а не забрать с собой. Всё это зачастую приводит к пожарам.

Как уже отмечалось, ситуацию с лесными пожарами на Кубани круглосуточно контролирует ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

Организована круглосуточная работа отдела диспетчерского управления центра по приему и передаче информации о лесопожарной обстановке и лесных пожарах. Еще раз отмечу, что информация о пожарах в лесу может быть передана по телефону 8 (861) 229-15-38, телефону прямой линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.

Уже несколько лет пожары в лесах отслеживает беспилотный летательный аппарат. Барражируя на высоте птичьего полета, он контролирует наиболее опасные участки в Геленджикском лесничестве. Летает воздушный помощник на расстояния до 50 километров, в режиме реального времени позволяет определить точные координаты места задымления и вовремя предотвратить масштабный лесной пожар.

С начала года в Краснодарском крае уже произошло 29 пожаров в лесах общей площадью 71,6 гектара. Двадцать два пожара случились в Геленджикском и Новороссийском лесничествах. Геленджик, Новороссийск, Анапа, Джубга — именно эта часть черноморского побережья в большей степени подвержена возгораниям.

Контролируют леса побережья и с моря: для мониторинга и тушения лесных пожаров на горных склонах со стороны акватории Черного моря создано две группы морского реагирования с применением водной техники (катеров).

Министерство природных ресурсов Краснодарского края обращает внимание жителей и гостей края на высокий уровень пожарной опасности в регионе и убедительно призывает посетителей лесных массивов к строгому соблюдению правил пожарной безопасности! В результате несанкционированных палов, пребывания людей на отдыхе вблизи лесных массивов, несоблюдения правил пожарной безопасности также существует вероятность возникновения единичных очагов природных пожаров.

— Как сохраняется, восполняется и рационально используется лесной потенциал Краснодарского края?

— Все леса Краснодарского края, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению отнесены к защитным лесам. Площадь земель лесного фонда региона на 01.01.2018 составила 1265,8 тыс. га, в том числе занятых лесной растительностью — 1194,5 тыс. га, или 94,4 процента лесного фонда. Лесистость территории Краснодарского края составляет 20,2 процента, и в течение многих лет эта цифра остается без изменений.

Площадь фонда лесовосстановления постепенно уменьшается (с 3092 га в 2013 году до 2831 га на 01.01.2018), что указывает на эффективность воспроизводства лесов. Общая площадь лесовосстановления в крае в 2017 году составила 609,4 га. При этом за счет средств арендаторов восстановление леса проведено на площади 555,2 га (что составляет 91 процент от общей площади восстановительных работ).

Лесовосстановление осуществляется тремя способами. Это создание лесных культур (искусственное лесовосстановление), комбинированное лесовосстановление и содействие естественному восстановлению лесов. Данный вид лесовосстановления проводится на площадях, хорошо обеспеченных подростом хозяйственно-ценных древесных пород. Искусственное и комбинированное лесовосстановление осуществляются в основном главной хозяйственно-ценной породой Краснодарского края — дубом (занимает более 90 процентов площадей комбинированного и искусственного лесовосстановления).

Лесовосстановление будет эффективным в том случае, если в течение первых пяти лет будут проводиться агротехнические уходы за высаженными растениями. В 2017 году такие работы были проведены на площади 1937 га.

Для повышения количественных и качественных характеристик лесов Краснодарского края предусмотрены рубки ухода за лесными насаждениями: осветления и прочистки (уход за молодняками), прореживания и проходные рубки. В 2017 году проведен уход за молодняками на площади 1015,4 га, прореживания на площади 410,2 га, проходные рубки на площади 283,5 га.

Поскольку леса государственного лесного фонда на территории Краснодарского края относятся к категории защитных, сплошные рубки с целью заготовки древесины в них запрещены (Лесной кодекс, 2014). Лесозаготовки осуществляются выборочными рубками. На протяжении 2013—2015 годов расчетная лесосека в крае не менялась и составила 887,5 тыс. куб. м, в 2016—2017 годах — 909,2 и 909,9 тыс. куб. м соответственно.

— Насколько активно пополняются ряды лесных инспекторов?

— Государственные функции Федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), Федерального государственного пожарного надзора в лесах в Краснодарском крае осуществляются Государственным казенным учреждением Краснодарского края «Комитет по лесу» (контролирует деятельность 15 лесничеств) и отделом Федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), Федерального государственного пожарного надзора в лесах. В настоящее время в крае насчитывается 205 государственных лесных инспекторов.

Фактическая площадь земель лесного фонда на одного государственного лесного инспектора в Краснодарском крае составляет 6,2 тыс. га при нормативе 3,2 га на одного инспектора. То есть численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) должна составлять не менее 396 человек.

В сравнении с другими субъектами Южного федерального округа в Краснодарском крае, имеющем наибольшую площадь лесного фонда среди всех субъектов ЮФО (45,9 процента всей площади), на одного государственного лесного инспектора приходится самая большая доля площади лесного фонда.

В настоящее время министерством ведется работа, направленная на развитие института общественных лесных инспекторов, привлечение граждан и общественных организаций к работе по выявлению нарушений лесного законодательства и пропаганде принципов цивилизованного лесопользования.

Специалисты лесничеств оказывают помощь общественным лесным инспекторам в изучении законодательного и нормативного материала по вопросам использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов, проводят с ними инструктаж по вопросам осуществления контрольной деятельности.

— Расскажите о школьных лесничествах на Кубани. Какие муниципальные образования можно отметить как лучшие в этой работе?

— Для подготовки будущих специалистов лесной отрасли, воспитания у подрастающего поколения бережного отношения к природе родного края, а также реализации природоохранных проектов в регионе проводится серьезная работа со школьниками — членами школьных лесничеств.

Первые школьные лесничества появились в Краснодарском крае в 1973 году, они позволяют подрастающему поколению получить специализированные знания, раскрыть свои способности, профессионально самоопределиться. Благодаря регулярным слетам членов школьных лесничеств, ежегодным экологическим конкурсам, исследовательской работе, широкому участию в выполнении комплекса лесохозяйственных работ, охране и защите лесных богатств родного края, более 35 тысяч школьников приобрели основы знаний по лесоводственным предметам, опыт практической работы.

В настоящее время в крае действует 17 школьных лесничеств, в которых занимается около 450 школьников. Наиболее активно работа проводится в Горячеключевском, Новороссийском, Апшеронском и Краснодарском школьных лесничествах.

Одним из важнейших направлений деятельности школьных лесничеств является работа по предотвращению лесных пожаров. Ребята расклеивают листовки, информируют население о пожароопасной обстановке в районе, о мерах по предотвращению лесных пожаров, проводят экологические мероприятия в учебных заведениях, участвуют во всероссийских акциях, совместно с работниками лесных учреждений патрулируют лесные массивы.

Школьные лесничества тесно взаимодействуют с экологическими движениями региона, принимают участие в экологических акциях «Родничок», «Первоцвет», проходящих в Краснодарском крае, участвуют в закладке памятных посадок. Школьники активно участвуют в проведении всероссийских акций «День посадки леса», «Живи, лес!», «День знаний о лесе», «Антипал».

Учащиеся школьных лесничеств являются членами Малой сельскохозяйственной академии при Кубанском государственном аграрном университете, на ежегодной основе участвуют в Краевой школе комплексного экологического исследования природы при Краснодарском краевом эколого-биологическом центре, принимают участие в краевых слетах членов школьных лесничеств.

С 2017 года в Краснодарском крае, на территории ФГБОУ «Всероссийский детский центр „Орленок”», при активном содействии Министерства природных ресурсов Краснодарского края проводятся всероссийские профильные смены членов школьных лесничеств, во время которых организовано и проведение краевых слетов школьных лесничеств. Хочется отметить, что представители школьных лесничеств из Краснодарского края традиционно занимают призовые места в различных конкурсах и мероприятиях.

— Какая работа проводится в крае по минимизации существующих экологических проблем?

— Как и в любом регионе, экологические проблемы существуют и в Краснодарском крае. Для создания устойчивого экологического баланса территории их можно решать только при консолидации усилий всех ветвей государственной власти, бизнес-сообщества, общественных организаций, жителей края. Эта работа должна увязывать интересы экономического развития региона и экологические потребности общества.

В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства», рассчитанной на 2016—2021 годы с общим объемом финансирования более 8697 тыс. рублей, и в соответствии с ее целями министерством реализуется ряд мероприятий, направленных на решение определенных экологических проблем.

Одним из главных факторов, негативно влияющих на общую экологическую обстановку и здоровье населения, является состояние атмосферного воздуха. Проблема качества атмосферного воздуха особенно характерна для городов. Этот факт обусловлен большой транспортной нагрузкой и деятельностью промышленных предприятий.

Осуществление государственного экологического мониторинга атмосферного воздуха есть одна из превентивных мер по охране воздушного бассейна Краснодарского края. При этом одним из важнейших базовых направлений реализации целей региональной экологической политики Краснодарского края стало создание и развитие территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды.

Техническое информационное обеспечение и сопровождение функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха осуществляет подведомственный министерству Краевой информационно-аналитический центр экологического мониторинга (ГБУ КК «КИАЦЭМ»). На базе учреждения организована современная краевая экологическая лаборатория, состоящая из стационарной аттестованной лаборатории, передвижной экологической лаборатории и передвижного экологического поста по контролю состояния атмосферного воздуха.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется в городах с наиболее высокой антропогенной нагрузкой. Так, в Новороссийске, Туапсе, Краснодаре в 2018 году планируется провести отбор и исследование 840 проб атмосферного воздуха.

Анализ ранее полученных данных показал, что в городах региона отмечаются разовые превышения предельно допустимых концентраций загрязнения атмосферного воздуха по веществам, связанным в основном с выбросами загрязняющих веществ от автомобильного транспорта.

Контроль соблюдения природоохранного законодательства часто приводит к внедрению наилучших доступных технологий на предприятиях, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду и, соответственно, сокращению вредных выбросов в атмосферный воздух. В качестве примеров можно привести реконструкцию систем газо- и пылеочистки на предприятиях ООО «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения» и ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод».

Ежегодно в результате мониторинга формируется комплексная интегральная оценка экологической ситуации в разрезе муниципальных образований, определяются негативные тенденции в изменении экологической ситуации.

Предпринимаются определенные меры для сохранения водных ресурсов региона. В частности, в 2017 году обеспечена безопасность семи гидротехнических сооружений, выполнены первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности объекта «Инженерная защита территории Имеретинской низменности», установлены границы водоохранных зон водных объектов на участках общей протяженностью более 5775 км, закреплены границы водоохранных зон водных объектов на участках общей протяженностью более 165 км, в водоохранных зонах установлено 800 специальных информационных знаков. Общая протяженность расчищенных русел рек (участков русел рек) составила около 5 км.

Наиболее острой и обсуждаемой экологической проблемой региона в лесной отрасли является сохранение генофонда и восстановление популяции самшита колхидского, что связано с последствиями появления на территории края такого инвазивного вида вредителей, как самшитовая огневка. Недавно в Белореченском районе восстановлен питомник для лиственных и хвойных пород деревьев, который уже также используется для восстановления видов, утраченных в результате деятельности лесных вредителей.

Не остается без внимания и вопрос сохранения и восстановления биоразнообразия. Решается он за счет совершенствования региональной системы ООПТ, сохранения и восстановления биоразнообразия, в том числе краснокнижных видов (например, генофонда осетровых рыб), а также охотничьих видов (в нашем субъекте это комплекс мер, направленных на разведение и выпуск в естественную среду северо-кавказского подвида фазана, лани европейской и т. д.).

Предотвратить возникновение различных экологических проблем, минимизировать ущерб, наносимый окружающей среде, становится возможным благодаря оперативному реагированию сотрудников министерства на обоснованные жалобы граждан о нарушениях экологического законодательства, а также проведению плановых обследований особо охраняемых природных территорий, территорий лесного фонда, акваторий и водоохранных зон водных объектов, по результатам которых проводятся внеплановые проверки с привлечением нарушителей к административной ответственности, выдачей им предписаний об устранении нарушений действующего природоохранного законодательства.

Следует отметить, что предотвращение возникновения многих экологических проблем возможно при условии формирования у населения с самого раннего возраста экологического мировоззрения, экологической ответственности и экологической культуры.

— Каковы перспективы развития особо охраняемых природных территорий в Анапе, Геленджике, Новороссийске, в Крымском и Темрюкском районах?

— В настоящее время в границах муниципальных образований город-курорт Анапа, город-курорт Геленджик, город Новороссийск, Крымский и Темрюкский районы расположено 57 ООПТ регионального значения. Если конкретно, то в Анапе — шесть ООПТ, в Геленджике — 24, в Новороссийске — одиннадцать, в Темрюкском районе — десять и в Крымском — шесть ООПТ.

Развитие системы ООПТ регионального значения направлено главным образом на сохранение, восстановление и развитие уникальных лечебно-оздоровительных, рекреационных и эстетических свойств курортных территорий и лиманно-плавневых ландшафтов региона, а также территорий, занятых зелеными насаждениями.

В соответствии со схемой развития и размещения ООПТ Краснодарского края на период до 2026 года в муниципальных образованиях город-курорт Анапа, город-курорт Геленджик, город Новороссийск, Крымский и Темрюкский районы запланировано создание еще 14 ООПТ регионального значения. В Анапе — три ООПТ (государственный природный заказник «Анапский», природный парк «Анапская пересыпь» и прибрежный природный комплекс «Анапское взморье»), в Геленджике — три (памятник природы «Плесецкие водопады», памятник природы «Хотецайское насаждение сосны пицундской», прибрежный природный комплекс «Тешебс»), в Новороссийске — один (памятник природы «Верхнебаканский участок степной растительности»), в Крымском районе — один (памятник природы «Долина реки Чекупс») и в Темрюкском — шесть ООПТ (памятники природы «Гора Горелая» и «Дубовый рынок», природные парки «Анапская пересыпь» и «Вулканы Тамани», прибрежный природный комплекс «Таманская Швейцария», лиманно-плавневый комплекс «Дельта Кубани»).

К настоящему времени на основе материалов комплексного экологического обследования природных территорий министерством подготовлены и направлены на согласование проекты постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края об организации природного парка «Анапская пересыпь», лиманно-плавневого комплекса «Дельта реки Кубань», природного парка «Маркотх».

В 2018 году министерством начаты работы по комплексным экологическим обследованиям природных комплексов и объектов в целях организации ряда ООПТ регионального значения, в том числе в целях создания памятников природы «Хотецайское насаждение сосны пицундской», «Верхнебаканский участок степной растительности», «Долина реки Чекупс», «Гора Горелая» и «Дубовый рынок».

— Какова ситуация с созданием зеленых зон в муниципальных образованиях?

— Вопрос сохранения в регионе территорий, занятых зелеными насаждениями, по-прежнему остается весьма актуальным. По поручению главы региона в муниципалитетах сейчас проводится масштабная работа по признанию уже имеющихся зеленых зон — парков, скверов, рощ особо охраняемыми природными территориями местного значения, а также работа по формированию границ, постановке на государственный кадастровый учет существующих и планируемых зеленых зон во избежание их сокращения.

По данным муниципалитетов, предоставляемым в краевое Министерство природных ресурсов, сегодня на Кубани насчитывается 1897 территорий, занятых зелеными насаждениями, общей площадью свыше 4166 га. Из них на государственный кадастровый учет уже поставлено 1454 территории площадью 2591,7 га.

В качестве позитивного примера можно привести Новороссийск, где сформировано 160 земельных участков, которые поставлены на кадастровый учет. В этом году будет сформировано и поставлено на учет еще 37 участков общей площадью около 270 га.

В любом мероприятии всегда есть свои лидеры и отстающие. Ряд муниципальных образований справились и сделали свою работу практически на сто процентов, в ряде районов наблюдаются сбои. Следует отметить, что отчетной датой выполнения поручения главы региона определено первое декабря. К концу года картина по территориям, занятым зелеными насаждениями, будет сформирована полностью.

— Какова ситуация с организацией лесопарковых поясов?

— На сегодняшний день уже проделана определенная работа. Зеленые пояса образованы в Новороссийске, в Новокубанском, Туапсинском и Мостовском районах.

Работа по включению лесов, расположенных на землях населенных пунктов, в состав лесопарковых зеленых поясов проводилась Министерством природных ресурсов Краснодарского края в несколько этапов по заявленным предложениям от муниципалитетов.

Анализ, проделанный органом власти, позволил выделить только ряд территорий, возможных к включению в лесопарковый пояс. Затем в соответствии с требованиями действующего законодательства посредством направленных ходатайств в адрес Общественной палаты Краснодарского края последней были организованы и проведены общественные слушания. Их участники поддержали создание лесопарковых зеленых поясов в вышеуказанных муниципальных образованиях.

В результате организованной и проделанной министерством работы постановлениями Законодательного Собрания Краснодарского края от 6 декабря 2017 года №191-П «О создании лесопаркового зеленого пояса города Новороссийска», №193-П «О создании лесопаркового зеленого пояса города Туапсе Туапсинского района», №192-П «О создании лесопаркового зеленого пояса поселка городского типа Мостовской Мостовского района», от 28 февраля 2018 года №329-П «О создании лесопаркового зеленого пояса города Краснодара» созданы лесопарковые зеленые пояса в муниципальных образованиях город Новороссийск (33 га), Туапсинский район (37,94 га), Мостовский район (161,43), город Краснодар (44,75 га). Схемы границ лесопарковых зеленых поясов утверждены приказом Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 23 мая 2018 года и размещены на официальном сайте министерства.

— Какие меры принимаются для сохранения дикой природы?

— Основными направлениями деятельности Министерства природных ресурсов Краснодарского края, направленными на сбережение дикой природы, являются: создание особо охраняемых природных территорий, на которых естественным путем сохраняются различные виды флоры и фауны, в том числе краснокнижные, а также разведение и выпуск в естественную среду обитания различных видов животных, начиная от охотничьих видов и заканчивая краснокнижными.

Кстати, региональная Красная книга является одним из прекрасных инструментов для работ по сохранению биоразнообразия. В конце 2017 года вышло в свет третье издание Красной книги Краснодарского края — важнейшего научного труда, обобщающего информацию о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах растений и животных, основой для разработки научных и практических мер по сохранению и восстановлению биологического разнообразия нашего региона. Красная книга Краснодарского края переиздается раз в десятилетие, имеет огромное просветительское и воспитательное значение, оказывает влияние на бережное отношение к природной среде, способствует повышению уровня экологической культуры и ответственности населения. Уверены, что она станет хорошим подспорьем для образовательных учреждений региона и действующих экологов.

Как упомянуто ранее, очень важная работа проводится по развитию лесного хозяйства, в частности лесовосстановлению. На сохранение и восполнение биологических ресурсов нацелена и работа подведомственных региональному Министерству природных ресурсов организаций: Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Кубаньбиоресурсы», Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Кубанский фазан», Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Краснодаркрайохота» и Государственного казенного учреждения Краснодарского края «Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности».

— Становится ли с каждым годом больше охотников и как регулируется охота?

— Охота является одним из популярных видов досуга в регионе и регламентирована Правилами охоты, утвержденными приказом Минприроды России. В настоящее время на территории Краснодарского края насчитывается более 142 тысяч охотников, эта цифра ежегодно продолжает расти.

Общая площадь охотничьих угодий в крае составляет почти 5858 тыс. га, при этом 25,8 процента являются общедоступными, а 74,2 процента передано 43-м охотпользователям, осуществляющим деятельность в сфере охотничьего хозяйства.

Поскольку охота в нашем регионе довольно массовое увлечение, для того чтобы удовлетворить потребности охотников и при этом сохранить и приумножить популяции основных видов охотничьих животных, приходится вводить ряд дополнительных ограничений.

В частности, на территории Краснодарского края установлены дневные нормы добычи охотничьих ресурсов: перепел, голуби, горлицы — не более 15 (всего); утки, лысухи — не более 10 (всего); гусь — не более одного; болотно-луговая дичь — не более 10 (всего); вальдшнеп — не более 10; заяц — не более одного, при этом в общедоступных охотничьих угодьях для зайца установлена сезонная норма добычи — не более трех.

Другое введенное ограничение — сокращение сроков охоты с учетом биологии охотничьих видов. Так, на территории Краснодарского края охота разрешена на степную и полевую дичь — с третьей субботы августа по 31 декабря; водоплавающую и болотно-луговую дичь — со второй субботы сентября по 31 декабря; фазана — с первой субботы октября по 31 декабря, а пушных животных — с 1 ноября по 10 января.

Со сроками охоты на другие виды можно ознакомиться, например, на официальном сайте Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Еще одной мерой является установление пропускной способности охотничьих угодий, и, соответственно, ограничение количества выдаваемых разрешений. Так, в плавневой зоне на одного охотника должно приходиться не менее 15 га, в степной — не менее 25 га, в лесной — не менее 75 га. Эта мера продиктована как необходимостью обеспечения безопасности охотников при обращении с оружием, так и желанием избежать угнетения популяций животных в результате чрезмерного прессинга со стороны охотников.

— Какая проводится работа по восполнению охотничьих ресурсов?

— Кубань является одним из немногих субъектов России, славящихся богатыми биологическими ресурсами, в том числе охотничьими. Сегодня на территории края обитает 92 вида млекопитающих и птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам. К наиболее многочисленным охотничьим видам пернатых относятся перепел, утки, фазан, голуби и горлицы. Воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, является одним из направлений утвержденной Правительством Российской Федерации в 2014 году Стратегии развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года.

Благодаря популярности охоты как вида досуга на Кубани, вопросы восполнения охотничьих биоресурсов в деятельности Министерства природных ресурсов Краснодарского края являются одними из приоритетных.

Сегодня в Краснодарском крае успешно проводится работа по разведению и выпуску в живую природу одного из наиболее популярных охотничьих видов — северокавказского подвида фазана. С 2008 по 2016 год, в период активной деятельности питомника ГБУ Краснодарского края «Кубанский фазан», подведомственного министерству, в природу выпущено 37230 особей фазана. За этот период его численность увеличилась с 29700 до свыше 147000 особей и достигла достаточно высокой плотности.

Аналогичная работа постоянно ведется и в закрепленных охотничьих угодьях. Так, Краснодарской краевой общественной организацией охотников и рыболовов в 2011—2016 годах выращено на дичефермах и выпущено в среду обитания около 28000 особей фазана и 13000 особей утки-кряквы. В 2017 году на территории Краснодарского края было выпущено свыше 8000 особей фазана и свыше 3000 особей утки-кряквы.

Подведомственным Министерству природных ресурсов Краснодарского края ГБУ КК «Краснодаркрайохота» начата работа по искусственному воспроизводству копытных животных. Так, в соответствии с государственным заданием в 2013 году на территории Белореченского района был создан вольерный комплекс для содержания лани европейской. В 2015 году были приобретены и выпущены в вольер для маточного поголовья 72 особи лани европейской. В настоящее время на территории вольерного комплекса содержатся 98 взрослых животных и 28 особей молодняка. Уже в этом году планируется первый выпуск ланей в государственные зоологические заказники регионального значения.

Ряд охотпользователей также успешно освоили вольерное разведение копытных животных: содержат и разводят ланей, благородного оленя, муфлонов, что позволяет существенно снизить нагрузку на популяции диких копытных животных.

Другим аспектом работы по восполнению охотничьих ресурсов является регулярная выкладка кормов, устройство солонцов, а также мероприятия, направленные на регулирование численности хищников, в первую очередь волка и шакала.

— Выпуск фазанов в естественную среду — это разовое мероприятие или уже традиция?

— Выпуск фазанов на территории Краснодарского края — это не просто традиция. Выпуск этой красивой птицы осуществляется в различных муниципальных образованиях края в рамках мероприятий, направленных на сохранение видового разнообразия биологических (в частности, охотничьих) ресурсов и их устойчивое использование.

Массовый выпуск фазанов, выращенных на дичеферме ГБУ КК «Кубанский фазан», ведется с 2008 года. В соответствии с Государственной программой Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» ежегодный выпуск фазанов в места их природного обитания продолжается.

Так, в этом году первый выпуск одиннадцатимесячных фазанов в количестве 200 штук состоялся в конце марта в Абинском районе, в апреле по 150 особей северокавказского подвида фазана было выпущено в Калининском и Крымском районах, то есть всего за весенний период 2018 года в природную среду уже выпущено 500 особей.

Как отмечалось ранее, аналогичная работа проводится и крупнейшим региональным охотпользователем — Краснодарской краевой общественной организацией охотников и рыболовов.

Следует отметить, что популяция вида на территории Краснодарского края в начале 2000-х годов была в угнетенном состоянии и составляла примерно от 18 до 20 тысяч особей. В настоящее время численность популяции фазана количественно прирастает на 8—10 тысяч особей ежегодно.

Многолетние выпуски позволили фазану расселиться на обширной территории края, снизить пресс охоты на естественную природную популяцию, компенсировать смертность птиц от негативных биотических и абиотических факторов, создать высокие стабильные плотности в естественных биотопах, обеспечив устойчивый рост численности.

Численность дикой популяции северокавказского подвида фазана в крае, необходимая для поддержания стабильного уровня воспроизводства в естественной среде обитания, должна составлять не менее 500 тыс. голов, поэтому работа по восполнению данного охотничьего вида будет продолжена.

— Каким образом идет работа по восстановлению и сохранению биологического разнообразия водных экосистем?

— Краснодарский край является одним из немногих субъектов Российской Федерации, в котором забота о сохранении редких и исчезающих видов реализуется на региональном уровне. Зона ответственности Министерства природных ресурсов Краснодарского края в указанной области распространяется исключительно на сохранение генофонда осетровых рыб — ценнейшего для региональных водных экосистем вида биологических ресурсов.

Эта работа проводится с 2011 года, когда на заседании Совета безопасности Краснодарского края губернатором была поставлена задача: предотвратить полное исчезновение осетровых видов рыб, занесенных в Красную книгу Краснодарского края. Во исполнение решения Совбеза была разработана Стратегия сохранения осетровых Азово-Кубанского бассейна, занесенных в Красную книгу Краснодарского края как исчезающие виды. Было предусмотрено два приоритетных направления решения поставленной задачи: сохранение генофонда всех видов осетровых Краснодарского края в генетической коллекции, содержащейся в искусственных условиях, и реконструкция природных популяций этих рыб путем разведения и последующей реинтродукции разновозрастных особей, прошедших адаптацию и полифункциональную оценку возможной выживаемости в природных условиях.

Подведомственное министерству Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Кубаньбиоресурсы», созданное для достижения поставленных целей, в установленном законодательством порядке осуществляет выполнение мероприятий по сохранению и восстановлению генетического фонда осетровых рыб, занесенных в Красную книгу Краснодарского края. За это время в регионе достигнуты значительные успехи: создан краевой центр генофонда осетровых, возобновлено искусственное воспроизводство видов, которые ранее не воспроизводились более двадцати лет. Работа учреждения под руководством профессора М. С. Чебанова высоко оценивается международным профессиональным сообществом.

Сегодня в живорыбных прудах ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы» содержится 8055 особей: 4053 особи ремонтно-маточного стада и 4002 особи младшего ремонта. Ежегодно ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы» выпускает в природные водоемы региона молодь различных видов осетровых, занесенных в Красную книгу Краснодарского края (белугу, русского осетра, стерлядь и севрюгу). На протяжении шести лет деятельности учреждения в Азово-Кубанский бассейн реинтродуцировано около 300 тыс. разновозрастных особей осетровых рыб.

Этот год также не стал исключением. Однако, в отличие от предыдущих лет, в реку Кубань были выпущены мальки и взрослые особи шипа — вида осетровых, который не встречался в естественных водоемах края уже более 70 лет.

Чтобы это событие стало возможным, учреждение проделало большую подготовительную работу. С 2011 года по настоящее время продолжается формирование ремонтно-маточного стада шипа, одного из самых редких видов осетровых на планете, с использованием производителей для искусственного воспроизводства и применением современных технологий (УЗИ, генотипирование и др.). В 2013 году были проведены первые тестовые выпуски молоди шипа массой 1,5 и 15 г, результаты которых показали возможность восстановления этого вида осетровых в бассейне реки Кубани. В 2015—2017 годах учреждением было разработано и одобрено ведущими российскими экспертами биологическое обоснование восстановления популяции шипа, включающее детальный анализ возможных мест его обитания, обеспеченности пищей, наличия конкурентов в питании и хищников, а также многое другое.

Для ускорения экологической адаптации выпускаемого шипа в естественных условиях была выбрана прибрежная зона Краснодарского водохранилища в районе мола, отделяющего акваторию водохранилища от зоны порта и основных гидротехнических сооружений. Отсутствие сильных течений, наличие кормовой базы и запрет любительского лова позволят виду быстро адаптироваться к новым условиям обитания. Кроме того, место выпуска является исторической трассой нагульных миграций шипа. Первые три тысячи особей массой от 0,3 до 1,5 кг были выпущены в акваторию водохранилища в конце июня этого года. Выпуск в природный водоем такого количества крупных, близких к достижению половой зрелости особей уникален не только для Краснодарского края, но и для всей территории Российской Федерации.

Чтобы минимизировать пищевую конкуренцию между выпускаемыми особями и обеспечить наибольший охват нагульной территории, одновременно производится выпуск разноразмерных особей шипа на различных участках акватории водохранилища.

Эффективность принятой в Краснодарском крае стратегии сохранения осетровых получила в 2017 году документальное подтверждение. В новой редакции Красной книги Краснодарского края природоохранный статус стерляди был снижен сразу на несколько позиций: с категории CR — Critically Endangered («Находящийся в критическом состоянии») до VU — Vulnerable («Уязвимый»), то есть относительно устойчивой популяции, поддерживаемой искусственным воспроизводством.

Выпуск шипа в естественную среду обитания является не разовым мероприятием. Это начало масштабной поэтапной программы восстановления шипа в прежнем ареале обитания.

В период с 2018 по 2024 год в водоемы Краснодарского края планируется выпустить около пяти миллионов особей шипа различного возраста и массы — от молоди до половозрелых рыб. Уже в следующем году запланирован выпуск готовых к размножению производителей шипа вблизи естественных нерестилищ, что обеспечит пополнение водоемов не только особями, полученными и выращенными в искусственных условиях, но и родившимися в естественной среде и не подвергавшимися воздействию искусственного отбора.

Возможно, в ближайшее время можно будет рассматривать вопрос о снижении природоохранного статуса еще одного вида осетровых — этих уникальных рыб, являющихся одним из национальных символов России.

— Какие меры принимаются для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений?

— Министерством в соответствии с полномочиями в государственную программу Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства», утвержденную постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 ноября 2015 года №1057, до 2021 года внесены мероприятия по строительству одиннадцати гидротехнических сооружений общей протяженностью более 49 км в Крымском, Абинском, Лабинском, Мостовском и Отрадненском районах, а также городе Сочи.

Во взаимодействии с муниципальными образованиями в рамках выполнения поручения главы администрации (губернатора) Краснодарского края Вениамина Кондратьева от 1 декабря 2015 года №753 проводится работа по выявлению перегораживающих сооружений, препятствующих свободному току воды в руслах рек, расположенных на территории Краснодарского края.

Согласно результатам этой работы, количество выявленных перегораживающих сооружений составляет 3102, при этом 1198 из них не имеют собственников.

За первое полугодие 2018 года ликвидировано семь перегораживающих сооружений, препятствующих свободному току воды, включая: три — на территории Успенского района, два — на территории Крымского района и по одному сооружению в Брюховецком и Тимашевском районах.

Поставлены на учет и оформлены документы на 21 сооружение, включая семь в Кущевском районе, шесть — в Новопокровском, пять — в Тимашевском и три — в Ленинградском.

До конца 2018 года муниципальными образованиями края планируется ликвидировать 35 перегораживающих сооружений и поставить на учет 253 сооружения.

Министерством продолжается работа с Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора, Кубанским бассейновым водным управлением в части обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. Проводятся предпаводковые обследования на гидротехнических сооружениях, находящихся в собственности Краснодарского края и в оперативном управлении у подведомственного министерству Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края». На данных объектах ведется постоянный мониторинг состояния конструктивных элементов, ведется и разрабатывается документация, необходимая для безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений.

Также в рамках реализации указанных полномочий с 2016 года в целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений министерство согласовывает расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории Краснодарского края в результате аварии гидротехнического сооружения.

— Расскажите о деятельности Общественного экологического совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края.

— Общественный экологический совет при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края (далее — совет) образован в 2011 году в целях содействия принятию оптимальных решений в области рационального природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории Краснодарского края.

Совет является консультативным органом, и решения, принятые советом, носят рекомендательный характер. Его важнейшее назначение — содействие в реализации полномочий исполнительных органов государственной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, выявление конкретных экологических болевых точек, волнующих общественность региона, а также учет общественного мнения при принятии экологически значимых управленческих решений.

В состав совета входят представители различных общественных организаций и отдельные представители муниципальных образований, научного сообщества и законодательной власти региона, осуществляющих свою деятельность в природоохранной сфере.

Для изучения проблемных вопросов, оперативности и выезда на места из членов совета сформировано четыре рабочие группы (по особо охраняемым природным территориям Краснодарского края; по проблемам населенных мест Азово-Черноморского побережья Краснодарского края; по водно-болотным угодьям «Дельта Кубани»; по выполнению природоохранного законодательства при проектировании и строительстве объездной дороги «Южный обход» города Новороссийск).

Всего за период работы совета было проведено 19 заседаний. Например, в период с 2016 года по первое полугодие 2018 рассматривались такие вопросы, как развитие бальнеологических ресурсов (минеральные и термальные воды, лечебные грязи) с целью создания условий круглогодичного функционирования курортно-рекреационного сектора экономики Краснодарского края; решение экологических проблем Ясенской косы, Бейсугского лимана и озера Ханского; о проблеме выделения территорий зеленых зон общего пользования и их сохранения, о перспективах образования особо охраняемых природных территорий в муниципальных образованиях черноморского побережья; о совершенствовании правовых механизмов организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципальных образований Краснодарского края и многие другие.

Поднимаемая советом тематика есть своеобразный индикатор возникающих экологических проблем, а деятельность совета сокращает дистанцию между жителями региона и властью, служит для налаживания надежной обратной связи с участниками процесса по любому проблемному поводу.

— Что можно сказать об экологическом волонтерстве?

— Экологическое волонтерство становится одним из наиболее популярных видов волонтерства на Кубани, дает радость общения единомышленникам, новые возможности в деле сохранения окружающей природной среды. Приведу лишь несколько примеров.

В этом году во всех муниципальных образованиях Краснодарского края волонтеры проводят массовые мероприятия по расчистке берегов водных объектов от бытового мусора под девизом «Чистые берега — чистая вода».

В конце марта 2018 года в Сочи, на территории ООПТ регионального значения — Природного орнитологического парка в Имеретинской низменности при экспертной поддержке Министерства природных ресурсов Краснодарского края и подведомственного ему государственного бюджетного учреждения «Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности» была проведена экологическая волонтерская акция, посвященная Международному дню птиц в рамках Года добровольца в России. Орнитологический парк в Имеретинской низменности, признанный олимпийским наследием России в области охраны окружающей среды, представляет собой уникальный природный объект, где обитают редкие виды растений и животных, одной из его главных задач является сохранение биологического и ландшафтного разнообразия территории. Акция была инициирована и реализована Южным региональным комитетом Национального совета по корпоративному волонтерству, в состав которого входят сотрудники базирующихся в Краснодарском крае компаний, объединившихся для совместной реализации волонтерских проектов. Волонтеры, принявшие участие в акции, собрали и установили в одном из кластеров парка несколько десятков скворечников, ставших убежищами как для нынешних обитателей парка, многие из которых занесены в Красную книгу, так и для птиц, возвращающихся с зимовки, что важно для дальнейшего увеличения численности гнездящихся, пролетных и зимующих птиц, для которых, несмотря на интенсивное хозяйственное освоение данной территории, в последние годы природный ландшафт Имеретинской низменности продолжает оставаться привлекательным.

В апреле 2018 года также в рамках Года добровольца в России в городе Краснодаре была проведена масштабная экологическая волонтерская акция по уборке территории лесопарка «Краснодарский», только в 2017 году получившего статус ООПТ регионального значения. Акция была приурочена к Международному дню заповедников и национальных парков — крупномасштабной природоохранной акции, которая ежегодно проводится более чем в двухстах странах и объединяет людей вокруг этой идеи.

Мероприятие также было инициировано и реализовано Южным региональным советом по корпоративному волонтерству, в нем приняли участие представители известных компаний, уделяющих большое внимание экологии и охране окружающей среды. Всего в волонтерской акции, ставшей одной из крупнейших в городе корпоративных волонтерских инициатив, приняли участие 150 человек, которые убрали около 60 кубометров мусора. Мероприятие было направлено не только на улучшение рекреационных свойств территории природного объекта, но проходило в виде обучающей игры, направленной на экологическое просвещение участников. Оно завершилось подведением итогов экологического квеста и награждением победителей символическими призами.

В середине июня этого года в Краснодаре на базе Краевого эколого-биологического центра состоялся краевой слет волонтерских экологических отрядов, посвященный 100-летию юннатского движения в России. На слете собрались 25 отрядов юных волонтеров-экологов из 22 городов и районов Кубани, тех, кому небезразлично состояние окружающей среды, кто готов встать на защиту природы, кто выступает за здоровый образ жизни. Участники слета продемонстрировали теоретические знания в области экологии и практические навыки в природоохранных мероприятиях.

Действительно, сегодня экологическое волонтерство находит всё больше сторонников среди людей различных возрастов, и природоохранные экологические акции скоро станут нормой для большинства экологически ответственных граждан Краснодарского края.

— Расскажите о недавно проведенных экологических фестивалях, конкурсах и молодежных акциях, цель которых — сохранение природы.

— На самом деле таких мероприятий проводится огромное множество. Их организовывают и проводят на разных уровнях представители и власти, и бизнеса, и общественники, и образовательные учреждения.

Большой популярностью сегодня пользуются различные экологические тропы и маршруты. Например, в городе Горячий Ключ, на особо охраняемой территории регионального значения — памятнике природы «Дантово ущелье», создан пешеходный экологический маршрут «Зеленый мир вокруг нас» протяженностью 1,5 км. Экотропа обустроена лавочками, мусорными урнами, смотровой площадкой и красочными информационными стендами, имеет шесть смотровых точек. Пропускная способность экотропы в теплое время года, в зависимости от метеоусловий,— двести человек в день.

В краснодарском парке им. 40-летия Октября создана и круглогодично используется экологическая тропа «Растения вокруг нас». Тропа протяженностью 2,6 км обустроена красочными информационными стендами и имеет 12 смотровых площадок. Пропускная способность экологической тропы также составляет двести человек в день.

В преддверии Дня эколога был открыт первый маршрут ГТО по нормативу «Туристский поход с проверкой туристских навыков» на длинные дистанции (5, 10 и 15 км) по территории природной рекреационной зоны «Урочище „Красный Кут”». Это одна из первых региональных ООПТ, созданная для поддержания экологического баланса территории и ставшая центром, объединяющим развитие культурной, оздоровительной, природоохранной и образовательной жизни города Краснодара. Поэтому тех, кто сдает нормативы ГТО на экологическом маршруте, обязательно сопровождают специалисты подведомственного министерству ГКУ КК «Управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края».

Всемирную акцию «Час Земли» в восьмой раз поддержали в Краснодарском крае региональные органы исполнительной власти, а также все 44 муниципальных образования.

Продолжается работа по реализации природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы», инициированных Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В рамках Всероссийской акции «Россия — территория эколят — молодых защитников природы» уже проведен «Праздник эколят — молодых защитников природы». Он состоялся в различных форматах во всех муниципальных образованиях региона, в нем приняло участие более 40 тысяч дошкольников и школьников. Наиболее активно проявили себя такие муниципальные образования, как Выселковский, Мостовский, Павловский, Тихорецкий, Славянский, Успенский районы, города Анапа, Краснодар, Новороссийск, Сочи.

Стала традиционной и акция «Чистые берега — чистая вода», во время которой представители регионального министерства, работники муниципалитетов, волонтеры из различных организаций выходят чистить берега водоемов от бытового мусора. Во всех муниципальных образованиях края министерством в период с апреля по май 2018 года совместно с органами местного самоуправления, министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края организованы и проведены массовые мероприятия по очистке берегов водных объектов от бытового мусора. Всего в мероприятии приняло участие более 10 тысяч человек, которые собрали более 5000 куб. м бытового мусора. В июне акция «Чистые берега — чистая вода» дополнительно проведена в Крымском районе.

Надеемся, что также традиционной становится уборка особо охраняемых природных территорий. Мы уже упоминали мероприятие по установке скворечников в сочинском природном орнитопарке, большое мероприятие по благоустройству лесопарка «Краснодарский». Аналогичное мероприятие проведено в мае 2018 года на территории лесопарка «Кадош» Небугского участкового лесничества Туапсинского лесничества. Экологическая акция была проведена с целью облагораживания особо охраняемой природной территории «Лесопарк „Кадош”», площадь которого занимает около 270 га и который славится богатым биологическим разнообразием, однако при этом испытывает высокую рекреационную нагрузку, так как покрыт сетью прогулочных троп, в том числе ведущих к знаменитой скале Киселева. В мероприятии приняли участие представители администрации муниципального образования Туапсинский район, арендаторы и сотрудники Туапсинского лесничества-филиала, представители эколого-биологического центра города Туапсе. За несколько часов участниками экологической акции было очищено 10 га лесного фонда, включая прогулочные тропинки, собрано и вывезено на утилизацию более 2,5 т бытового мусора и валежной древесины.

Во Всероссийском детском центре «Орленок» регулярно проводятся профильные смены школьных лесничеств Российской Федерации, организованные Федеральным агентством лесного хозяйства России и Министерством природных ресурсов Краснодарского края. Это значимое и серьезное мероприятие, в котором участвуют победители школьных лесничеств в конкурсе «Лучшее школьное лесничество» и Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Мероприятие носит просветительский и профессионально ориентированный характер. Во время смены ребята получают не только теоретические, но и практические навыки, которые помогают им в природоохранной деятельности.

До конца года мы планируем организовать и провести еще не одно экологическое мероприятие: и тематические природоохранные уроки, и субботники по очистке и облагораживанию территорий, и расчистку экотроп, и конкурс на лучшие фотоработы, посвященные особо охраняемым природным территориям.

Основная цель всех экологических мероприятий направлена не только на информирование общественности о состоянии окружающей среды, природных ресурсов нашего края и необходимости их рационального использования. Еще более важно то, что они являются действенным инструментом повышения общего уровня экологической культуры, воспитания экологического мировоззрения, а следовательно, экологической ответственности всех жителей Краснодарского края.

Беседовал Михаил МИШИН