Либеральная платформа: «Необходимо повышать качество и доступность оказания государственных и муниципальных услуг в социальной сфере»

На заседании Либеральной платформы, которое прошло в региональном исполнительном комитете Партии, единороссы обсудили меры и предложения по повышению качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальная защита, занятость населения, налоговая сфера и другие

В заседании приняли участие депутаты-единороссы городской Думы Краснодара, представители департамента информатизации и связи Краснодарского края, министерства образования, науки и молодежной политики, министерства здравоохранения, МФЦ, Общественной палаты.

Руководитель Либеральной платформы, член фракции партии «Единая Россия» в городской Думе Краснодара Александр Семенко подчеркнул, что необходимо разработать механизмы и инструменты, направленные на эффективное развитие услуг, предоставляемых гражданам органами государственного и муниципального управления Краснодарского края.

Участники заседания отметили, что открытие многофункциональных центров создало настоящий прорыв в сфере оказания госуслуг, поменяв практику общения людей с государством. Нужно продолжать работу в данном направлении, повышая качество предоставляемых государственных услуг, развивая возможности предоставления услуг в электронном виде.

«Важно продолжить развивать сервисы для упрощения процедур взаимодействия общества и исполнительных органов государственной власти Краснодарского края с использованием информационно-коммуникационных технологий в различных сферах», − сказал Александр Семенко.

Руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Евгений Юшков в своем выступлении рассказал, что в крае работает 57 крупных МФЦ, 330 – территориальных, что позволяет охватить 100% населения. В МФЦ работает более 2600 человек.

«Если говорить про онлайн-сервисы, ими пользуются порядка 66 процентов кубанцев. На сегодняшний момент доступно около 217 видов услуг, предоставляемых органами власти, муниципальных услуг – более 10 тысяч», − отметил Евгений Юшков.

Участники заседания выступили с предложением унификации перечня предоставляемых государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Также единороссы обсудили порядок предоставления услуг отдельными ведомствами, такими как здравоохранение, образовательные и налоговые организации.

О перспективах развития сферы по оказанию государственных и муниципальных услуг рассказал руководитель муниципального партийного проекта «IT-Краснодар», депутат-единоросс Гордумы Краснодара Андрей Раззоренов. Он акцентировал внимание на необходимости проведения обучающих семинаров по работе с электронными сервисами предоставления госуслуг, особенно для пожилых людей.

«Многие пожилые люди не знают, как пользоваться интернет-сервисами. Наша задача − проводить разъяснительную работу и обучение в том, как зарегистрироваться, как с помощью личного кабинета получать актуальную информацию, записаться на прием или оформить какую-либо справку», − подчеркнул Андрей Раззоренов.

Участники заседания сформировали предложения для рассмотрения их фракциями Партии в Законодательном Собрании Краснодарского края и Государственной Думе, также резолюция будет направлена в федеральную Либеральную платформу.

Александр Семенко от имени секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», первого заместителя председателя ЗСК Николая Гриценко и регионального политического совета поздравил представителей МФЦ с профессиональным праздником, пожелав крепкого здоровья, успехов в делах и сил для реализации всего задуманного.