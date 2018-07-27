Активисты ОНФ обсудили вопросы ремонта улично-дорожной сети в Краснодарском крае

В региональном отделении ОНФ состоялось заседание круглого стола, посвященное проблемам ремонта улично-дорожной сети в Краснодарском крае. Участники встречи подвели промежуточные итоги реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

На сегодняшний день на интерактивной карте «убитых дорог» в крае отмечено 709 участков, протяжённостью 514 километров, за которые отдано 32638 голосов. Активнее всего на сайте ОНФ обозначают проблемные участки и голосуют жители Ейска, поэтому 9 городских улиц входят в ТОП-10 дорог края.

В прошлом году, благодаря активным действиям граждан и экспертов ОНФ, на 13 участках ейских дорог был проведён ямочный и капитальный ремонт. Представители администрации Ейского района заверили, что и в этом году дороги, отмеченные на интерактивном ресурсе, будут отремонтированы или включены в планы ремонта в 2019 году.

Также в ходе круглого стола обсуждался вопрос отсутствия освещения дороги регионального значения г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края на участке от г. Краснодара до хутора Ленина.

- Ситуация не разрешается с 2015 года. Тогда по заказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края подрядной организацией была разработана проектная документации на электроосвещение объекта, а далее выполнены строительно-монтажные работы. Для подключения построенного объекта к электросети, в соответствии с условиями контрактов, АО «НЭСК-электросети» должно было выполнить реконструкцию трёх трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередач. Но на сегодняшний день к выполнению работ так и не приступило», – прокомментировал ситуацию координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Краснодарском крае Александр Балицкий.

В ходе дискуссии с представителями общественности, АО «НЭСК-электросети», ведомств и организаций, отвечающих за ремонт улично-дорожной сети, удалось найти понимание в решении проблемы.

За время реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на Кубани отремонтировано 98 дорог, на 87 выполнен ямочный ремонт, в планах ремонта в 2018 году обозначено 60 участков. Активисты регионального отделения ОНФ продолжат мониторинг проведения ремонта дорог в крае.