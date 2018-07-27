На Кубани активизировали взыскание налогов

Сразу в двух районах Краснодарского края прошли рейдовые мероприятия по взысканию налоговых задолженностей. Судебные приставы-исполнители Крымского районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю прошли по адресам проживания должников совместно с сотрудниками налоговой инспекции. Работники Каневского районного отдела Управления объединили свои усилия с представителями налоговой инспекции, а также администрации Стародеревянковского сельского поселения.

В ходе рейдов было отработано порядка 50 адресов неплательщиков. Для двенадцати из них безответственное отношение к долгам перед государством закончилось арестом имущества. В актах описи и ареста, составленных судебными приставами, фигурировали мебель, предметы интерьера, бытовая техника и транспортные средства.

Итогом двух рейдов стало взыскание в общей сложности 150 тысяч рублей. Некоторые должники оказались готовыми к визиту представителей Закона, они попросту предъявили квитанции, подтверждающие оплату налоговых недоимок. 6 граждан, оказавшись перед перспективой ареста имущества, изыскали возможность для погашения задолженностей на месте.

У остальных впереди установленный законодательством Российской Федерации срок, по истечении которого арестованное имущество будет изъято и передано на принудительную реализацию, средства от которой поступят в бюджеты различных уровней.

Следует отметить, что работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю на регулярной основе проводят рейды по взысканию различных категорий задолженностей. Это необходимо иметь ввиду должникам, рассчитывающим на то, что до них дело не дойдет. Законы существуют для того, чтобы их исполнять, а это означает, что судебные приставы дойдут до каждого неплательщика!



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю