В Абинском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП

В дежурную часть ОМВД России по Абинскому району около 1:00 ночи поступило сообщение о ДТП.

Прибывшие на место сотрудники установили, что 18-летний местный житель, не имея водительского удостоверения, скрываясь от наряда ДПС, управляя автомобилем «Vortex Estina», не выбрал безопасную скорость движения, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП на месте от полученных травм погибла 15-летняя пассажирка, а так же с травмами различной степени тяжести госпитализированы ещё два пассажира, девушка 16-ти лет и 18-летний парень. Водитель не пострадал. Так же известно что мать предварительного виновника ДТП написала заявление об угоне автомобиля.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю