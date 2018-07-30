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СЮЖЕТ ДНЯ

Полицейские Тбилисского района задержали подозреваемого в заведомо ложном доносе

Понедельник, 30 июля 2018 08:39
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С заявлением о краже в дежурную часть Отдела МВД России по Тбилисскому району обратился ранее судимый 38-летний местный житель. Мужчина пояснил полицейским, что, угрожая ему физической расправой, его знакомый похитил у него денежные средства в размере тысячи рублей.

В ходе проверки информация о нападении не подтвердилась. Заявителя, предупрежденного об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина пояснил, что оговорил своего знакомого в совершении преступления из чувства личной неприязни.

В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Тбилисскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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