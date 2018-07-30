Полицейские Тбилисского района задержали подозреваемого в заведомо ложном доносе

С заявлением о краже в дежурную часть Отдела МВД России по Тбилисскому району обратился ранее судимый 38-летний местный житель. Мужчина пояснил полицейским, что, угрожая ему физической расправой, его знакомый похитил у него денежные средства в размере тысячи рублей.

В ходе проверки информация о нападении не подтвердилась. Заявителя, предупрежденного об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина пояснил, что оговорил своего знакомого в совершении преступления из чувства личной неприязни.

В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Тбилисскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.