Сотни кубанцев обратились к приставам в рамках Дня единого приема граждан

26 июля, в аппарате Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, а также во всех городских и районных отделах судебных приставов Кубани прошел День единого приема граждан. Мероприятие вызвало ожидаемый резонанс в обществе. На прием пришли люди с наболевшими вопросами, касающимися ведения исполнительных производств.

Так к руководителю УФССП России по Краснодарскому краю – главному судебному приставу Краснодарского края А.В. Кумирову обратилось восемь человек, к его заместителям и начальникам отделов аппарата Управления, а также к председателю Общественного совета при УФССП России по Краснодарскому краю – 25 человек. Большинство обращений касалось взыскания денежных средств и алиментных платежей. Также с руководством Управления кубанцы обсуждали вопросы по исполнительным производствам неимущественного характера (в основном говорилось о сносах незаконно возведенных строений и пристроек, демонтаже самовольно установленных металлических гаражей).

На приеме у начальников и заместителей начальников районных и городских отделов судебных приставов вчера побывали сотни жителей края. Ареал вопросов – тот же, что и в кубанской столице.

Отметим, что День единого приема граждан проводился в территориальных подразделениях Федеральной службы судебных приставов по всей России. Такие широкомасштабные акции повышают уровень доступности и открытости Службы для граждан и позволяют людям получать от приставов юридическую помощь по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю