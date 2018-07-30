РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» помогло ликвидировать последствия удара стихии

Работники ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» по просьбе администрации Крымского городского поселения МО Крымский район приняли участие в работах по ликвидации последствий ураганного ветра и ливня, обрушившихся на город Крымск вечером 25 июля, внесли свой вклад в уборку городских улиц.

В четверг и пятницу спецтехника предприятия работала на площади перед железнодорожным вокзалом города Крымска и в парке консервного комбината. Здесь велись работы по распилу и вывозу поваленных деревьев. Профессионально справился с порученным делом машинист экскаватора 6 разряда Игорь Володченко.

Стоит отметить, что обрушившийся мощный грозовой фронт с проливным дождем внес серьезные отрицательные коррективы в работу «Троицкого группового водопровода». 25 июля в 21 час 38 минут на насосной станции четвертого подъема НС-4 произошло прерывание напряжения электроэнергии по одному из вводов со стороны подстанции Неберджаевская, в результате чего аварийно отключился насосный агрегат №1 мощностью 800 кВт. Через пять минут электроэнергию подали.

Временное отключение электроэнергии привело к снижению подачи воды потребителям МУП «Водоканал города Новороссийска» и МУП МО г. Геленджик «ВКХ» на 60%, а также исчезли все виды связи. Для возобновления в штатном режиме работы РЭУ «Троицкий групповой водопровод» были вызваны специалисты: начальник электроучастка Владимир Петренко, электромонтер Сергей Степаненко, начальник насосных станций 3-4 подъема Дмитрий Дорошенко, начальник КИП, ТА и связи Игорь Сиротенко и электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики Юрий Колосовский. Устранить все неисправности в работе насосной станции четвертого подъема получилось к двум часам ночи 26 июля, а выйти на плановый режим подачи воды в города Новороссийск и Геленжик удалось только к девяти часам утра.