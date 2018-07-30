«Дорожный пристав» успешно работает в Краснодаре

Совместное рейдовое мероприятие судебных приставов и работников ГИБДД прошло в Краснодаре. На дорогах краевого центра было организовано совместное дежурство представителей двух ведомств. Время для дежурства выбрали самое «горячее» - с 7 до 10 часов утра, когда основная масса людей едет на работу.

Для выявления автомобилистов, являющихся должниками по различным видам платежей, использовался аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». В основу работы этого АПК положена технология распознавания автомобильных номеров. При выявлении номерного знака из базы данных должников, «Дорожный пристав» подает звуковой сигнал. После этого нужный автомобиль останавливают сотрудники ГИБДД, а судебные приставы проводят с водителем работу по взысканию задолженности.

Результатом рейдового мероприятия стало выявление пяти должников. Один из – водитель маршрутного такси, накопивший долгов по кредитам на 400 тысяч рублей. В поле зрения участников рейда также попали водители легковых автомобилей. Один из них также задолжал крупную сумму в пользу банка, второй оказался злостным алиментщиком с суммой долга 186 тысяч рублей. Оставшиеся два автомобилиста накопили административных штрафов за нарушения правил дорожного движения в общей сумме почти на 100 тысяч рублей.

Всем выявленным должникам судебные приставы вручили квитанции для оплаты задолженностей, а также разъяснили порядок применения принудительных мер взыскания (вплоть до административного ареста). Как показывает практика, после такого общения с приставами граждане оплачивают накопившиеся задолженности в ближайшие же дни.