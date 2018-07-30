Должник остался без «ГАЗели»

Житель Успенского района Краснодарского края, задолжавший крупную сумму знакомому, по меткому выражению из фразеологического словаря русского языка, далеко не уехал. Хотя и было, на чем.

В рамках исполнительного производства о взыскании с селянина 1 миллиона 16 тысяч рублей судебным приставом-исполнителем проведена большая работа. В ходе совершения исполнительных действий было установлено, что за должником в собственности значатся два автотранспортных средства: «ГАЗ-3302» («ГАЗель») 2006 года выпуска и «Lifan» (комби) 2011 года выпуска. На выявленное имущество постановлением работника Службы немедленно наложен запрет права перерегистрации.

Сделано это было вовремя. Должник, игнорировавший извещения о вызове на прием, решил «податься в бега». Он не появлялся дома, игнорировал телефонные звонки и официальные вызовы на приём. Кроме того, гражданин предпринял попытку продать автомобиль «Lifan».

Это выяснилось в ходе мероприятий по установлению местонахождения должника и его имущества. Опросив соседей неплательщика, судебный пристав-исполнитель установила место работы его гражданской супруги. Магазин, в котором трудилась женщина, находился всего в трёх кварталах от дома должника, и судебный пристав решила пройти этот путь пешком, дворами. В ближайшем проулке, за густой южной растительностью, стоял автомобиль «ГАЗель». Сверив государственный регистрационный знак с данными, указанными в исполнительном листе, работник Службы убедилась: авто именно то. На место был вызван взыскатель, которому после составления акта описи и ареста, транспортное средство было передано на ответственное хранение.

«ГАЗель» отправится на принудительную реализацию. Средства от её продажи поступят в счет погашения долга. Параллельно выяснилась и судьба второго автомобиля принадлежащего должнику. «Lifan» продан по доверенности. В настоящее время «счастливый покупатель» предпринимает попытки признать себя добросовестным приобретателем. Судьбу транспортного средства решит суд.

Можно не сомневаться лишь в одном: несмотря на все ухищрения селянина задолженность будет взыскана. Причем теперь для этого даже нет необходимости искать самого неплательщика.