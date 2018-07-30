Скачки на кубок главы администрации (Губернатора) Краснодарского края

4 августа в 10 часов на Краснодарском ипподроме состоится Главное событие Кубанского скакового сезона - скачки на Кубок Губернатора Краснодарского края!

Главный приз 3 миллиона рублей!

На дистанции от 1000 до 2400 метров будут состязаться лучшие лошади России чистокровных английской, ахалтекинской, арабской пород.

Для азартных гостей работает пункт приёма ставок тотализатора!

В этот день разыграют Приз Атамана Кубанского казачьего войска, Приз Законодательного Собрания Краснодарского края. В восьмой раз разыгрывается два Приза Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края – «Краса Кубани» и «Надежда Кубани». Главной скачкой дня станет розыгрыш Кубка Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края!

Перед центральным входом в трибуну гостей будет встречать дефиле конной группы конно спортивного комплекса Краснодарского ипподрома с номерами конкур, выездка.

В качестве развлечения между скачками с праздничной программой перед зрителями выступят известные творческие коллективы Кубани, почетный караул Кубанского Казачьего Войска покажет народные казачьи игры, состоится выступление «Конного театра» Краснодарского ипподрома.

Атмосферу праздника поддержит, ставший уже традиционным, конкурс оригинальных дамских и детских шляпок, победительницы которого получат ценные подарки от спонсоров и партнёров!

Для детей будет организована детская площадка с катанием на лошадях, а также участием клоунов, аниматоров, мимов, мастеров фэйс-арта!

Ведущие мероприятия шоумен, телеведущий Андрей Трегубов и телеведущая Вероника Ряполова !

На скачки приглашены представители Администрации Краснодарского края, Законодательного собрания, Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, руководители и владельцы конных заводов и сельскохозяйственных предприятий, частные коневладельцы, владельцы и представители бизнеса, топ-менеджеры, светские персоны края, музыканты, художники, журналисты.

Призы вручают:

* Глава Администрации (Губернатор) Краснодарского края Кондратьев В.И.;

* Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Бурлачко Ю.А.;

* Заместитель Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края Коробка А.Н.;

* Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Дерека Ф.И.;

* Президент Ассоциации коневодов Кубани Фонтанецкий А.С.;

* Начальник управления животноводства и государственного племенного надзора министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Сергиенко А.В.;

* Генеральный директор ООО «Краснодарский Ипподром», член экспертно-консультативного совета при комитете Законодательного собрания Краснодарского края по физической культуре, спорту и делам молодежи Васильев И.И.

! Детям до 6 лет ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ !