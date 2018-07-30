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Цифровой помощник Google Ассистент теперь доступен на русском языке

Понедельник, 30 июля 2018 15:58
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Рады сообщить, что цифровой помощник Google Ассистент теперь доступен на русском языке! С его помощью пользователи смогут получать ответы на свои вопросы, совершать звонки, отправлять сообщения, устанавливать напоминания, следить за новостями, слушать музыку и т. д.

Чтобы начать работу с Google Ассистентом на устройстве Android, достаточно просто сказать «Окей, Гугл» или долго удерживать кнопку главного экрана. Для работы в iOS нужно скачать приложение в App Store. В ближайшие дни Ассистент появится у всех пользователей со смартфонами Android версий 5.0 и выше и на iOS* версий 10 и выше.

Подробнее узнать о Google Ассистенте вы можете в официальном блоге Google Россия.

Подробнее о его функциях — здесь.

Пресс-служба Google

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