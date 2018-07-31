Трудотерапия под семейным контролем

Нарушителя правил дорожного движения из Успенского района Краснодарского края на исправительные работы привела... собственная жена.

Случай, безусловно, неординарный, хотя и не единичный в практике судебных приставов. Гражданин не оплатил 10 административных штрафов на общую сумму 22 тысячи рублей. В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 02.10.2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 10 производств были объединены в одно сводное.

В срок, предоставленный для добровольного исполнения решения суда, ни один штраф оплачен не был. Тем самым гражданин совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Выехав по месту регистрации неплательщика для составления десяти протоколов об административном правонарушении, судебный пристав-исполнитель убедилась, что дома селянин не проживает. Небольшое расследование дало ответ: должник основную часть своего времени проводит у гражданской супруги.

Примечательно, что неплательщик вел образ жизни «трутня». Его гражданская супруга подрабатывала на рынке, торгуя вениками, а тем временем он находился дома, проводя время на диване.

Встать с дивана гражданина заставил лишь визит судебного пристава-исполнителя. Увидев работника Службы, должник бросился в бега, перескочил через забор и огородами спешно удалился в находящуюся неподалеку лесополосу.

Судебный пристав-исполнитель не стала догонять беглеца, а спокойно дождалась его гражданскую супругу и вручила ей постановление о наложении ареста на имущество, разъяснив, что, будет произведен арест имущества в ее доме, поскольку должник в настоящий момент проживает именно здесь. Возмущению женщины не было предела. В ответ работник Службы разъяснила гражданке статью 119 Федерального закона от 02.10.2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (защита прав других лиц при совершении исполнительных действий), согласно которой у женщины есть право обратиться в суд с заявлением об исключении своего имущества из акта описи и ареста.

На следующий день к судебному приставу-исполнителю на прием приехала гражданская супруга должника, которая буквально за руку втащила вчерашнего беглеца в кабинет. Десять протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ были составлены на месте, после чего неплательщика доставили к мировому судье. Судья вынес десять постановлений и назначил в каждом из них наказание в виде отбывания обязательных работ по 20 часов, т.е. в общей сложности 200 часов.

В результате, должник, не желавший ранее работать добровольно и за деньги, теперь трудится принудительно и бесплатно. На отбывание наказаний селянина также водит его гражданская супруга. Он уже успел отработать 20 часов и, таким образом, одно исполнительное производство окончено фактическим исполнением.