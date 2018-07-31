Трудотерапия под семейным контролем

Нарушителя правил дорожного движения из Успенского района Краснодарского края на исправительные работы привела... собственная жена.
Случай, безусловно, неординарный, хотя и не единичный в практике судебных приставов. Гражданин не оплатил 10 административных штрафов на общую сумму 22 тысячи рублей. В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 02.10.2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 10 производств были объединены в одно сводное.
В срок, предоставленный для добровольного исполнения решения суда, ни один штраф оплачен не был. Тем самым гражданин совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Выехав по месту регистрации неплательщика для составления десяти протоколов об административном правонарушении, судебный пристав-исполнитель убедилась, что дома селянин не проживает. Небольшое расследование дало ответ: должник основную часть своего времени проводит у гражданской супруги.
Примечательно, что неплательщик вел образ жизни «трутня». Его гражданская супруга подрабатывала на рынке, торгуя вениками, а тем временем он находился дома, проводя время на диване.
Встать с дивана гражданина заставил лишь визит судебного пристава-исполнителя. Увидев работника Службы, должник бросился в бега, перескочил через забор и огородами спешно удалился в находящуюся неподалеку лесополосу.
Судебный пристав-исполнитель не стала догонять беглеца, а спокойно дождалась его гражданскую супругу и вручила ей постановление о наложении ареста на имущество, разъяснив, что, будет произведен арест имущества в ее доме, поскольку должник в настоящий момент проживает именно здесь. Возмущению женщины не было предела. В ответ работник Службы разъяснила гражданке статью 119 Федерального закона от 02.10.2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (защита прав других лиц при совершении исполнительных действий), согласно которой у женщины есть право обратиться в суд с заявлением об исключении своего имущества из акта описи и ареста.
На следующий день к судебному приставу-исполнителю на прием приехала гражданская супруга должника, которая буквально за руку втащила вчерашнего беглеца в кабинет. Десять протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ были составлены на месте, после чего неплательщика доставили к мировому судье. Судья вынес десять постановлений и назначил в каждом из них наказание в виде отбывания обязательных работ по 20 часов, т.е. в общей сложности 200 часов.
В результате, должник, не желавший ранее работать добровольно и за деньги, теперь трудится принудительно и бесплатно. На отбывание наказаний селянина также водит его гражданская супруга. Он уже успел отработать 20 часов и, таким образом, одно исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Трудотерапия под семейным контролемВторник, 31 июля 2018 08:58
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Нарушителя правил дорожного движения из Успенского района Краснодарского края на исправительные работы привела... собственная жена.