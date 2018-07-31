Жара до 39° С ожидается на Кубани

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает жителей и гостей региона о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности. Жителям рекомендуют избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду, головной убор, передвигаться не спеша, чаще находиться в тени, не употреблять пиво и другие алкогольные напитки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

При тепловом поражении следует немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ, медленно выпить много воды и охладить тело, чтобы избежать теплового удара.