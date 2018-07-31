На Кубани запретят строительство многоэтажек в прибрежной зоне

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после пожара в Сочи поручил разработать законопроект об ограничении строительства в прибрежной зоне региона. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Как сообщалось ранее, в понедельник утром в пристройке общепита на побережье в Сочи произошел пожар, в котором погибли восемь человек, в том числе ребенок. По данным властей города, пожар мог произойти из-за загоревшегося мангала.

"Вениамин Кондратьев поручил разработать законопроект об ограничении строительства в прибрежной зоне края", - говорится в сообщении.

По словам Кондратьева, необходимо запретить строительство зданий выше третьего-четвертого этажей на расстоянии 300 м от воды.