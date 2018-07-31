ФНС начнет публиковать относившиеся к налоговой тайне данные

Федеральная налоговая служба с начала августа рассекретит информацию о налогоплательщиках среди малого и среднего бизнеса, которая раньше относилась к налоговой тайне. Как уточнили в ведомстве, эти данные помогут предпринимателям заранее выявлять недобросовестных партнеров.
Для получения информации о налогоплательщиках пользователям будет необходимо воспользоваться сервисом «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС. Там будут представлены сведения о среднесписочной численности работников организаций за предшествующий год, использовании налогоплательщиками специальных налоговых режимов, а также участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков.
ФНС начнет публиковать относившиеся к налоговой тайне данныеВторник, 31 июля 2018 09:16
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Федеральная налоговая служба с начала августа рассекретит информацию о налогоплательщиках среди малого и среднего бизнеса, которая раньше относилась к налоговой тайне. Как уточнили в ведомстве, эти данные помогут предпринимателям заранее выявлять недобросовестных партнеров.
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